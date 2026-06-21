Czy Holandia uzależniła się od pracy Polaków?

Migracja zarobkowa do Holandii trwa. Pojawiają się głosy o konieczności ograniczania napływu pracowników z zagranicy, ale przedsiębiorcy ostrzegają, że bez nich część firm nie będzie w stanie utrzymać produkcji. Co zrobi Holandia?

Polacy należą do największych grup pracowników zagranicznych w Holandii. Pomagają utrzymać tempo pracy w logistyce, ogrodnictwie, przetwórstwie żywności, produkcji czy hotelarstwie. Wokół migracji zarobkowej narasta złożona dyskusja. Pracownicy z zagranicy są potrzebni, ale jak zorganizować pracę cudzoziemców, aby nie szkodziła obywatelom?

Holandia nie chce zamykać drzwi przed pracownikami z zagranicy

Ankieta od Holenderskiego Urzędu Statystycznego (CBS) pokazują, że społeczne nastroje wobec cudzoziemców są wyważone. Trzy czwarte mieszkańców uważa, że migracja zarobkowa do Holandii pomaga łagodzić niedobory pracowników. Około połowa dostrzega jej korzyści.

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Większość ankietowanych uważa, że liczba pracowników migrujących powinna być kontrolowana. Holandia zmaga się z niedoborem lokali, a wysokie ceny najmu i zakupu nieruchomości sprawiają, że każda kolejna fala pracowników zwiększa presję na już mocno napięty rynek. Holenderska gospodarka potrzebuje dodatkowych rąk do pracy, ale rynek mieszkaniowy za tym nie nadąża.

W komentarzu opublikowanym przez ABU reprezentującą agencje pracy tymczasowej kierownik programu ds. migracji zarobkowej Peter Loef ocenił, że wyniki potwierdzają potrzebę „kierowania i odpowiedzialności” ze strony polityków, pracodawców i społeczeństwa. Jego zdaniem debata o migracji zarobkowej powinna koncentrować się na liczbie pracowników przyjeżdżających do kraju oraz na warunkach ich zatrudnienia i życia. Należy jednak zaznaczyć, że jest to stanowisko przedstawiciela organizacji branżowej, a nie neutralny wniosek płynący bezpośrednio z badania CBS.

Bezrobocie rośnie, ale pracowników wciąż brakuje

Rozmowa o migracji zarobkowej nabiera tempa właśnie wtedy, gdy bezrobocie w Holandii osiągnęło najwyższy poziom od 2021 roku. Według CBS-u w lutym 2026 roku stopa bezrobocia wzrosła do 4,1 proc., a bez pracy pozostawało 416 tys. osób. W ostatnim kwartale liczba bezrobotnych zwiększała się średnio o około 3 tys. miesięcznie.

Nie oznacza to końca zapotrzebowania na pracowników zagranicznych, ponieważ nadal brakuje osób gotowych do wykonywania pracy fizycznej, zmianowej lub sezonowej. Dlatego nawet przy rosnącym bezrobociu firmy nadal sięgają po pracowników z Polski i innych krajów UE.

Z danych Holenderskiego Urzędu Statystycznego wynika, że około 90 tys. osób pracuje w Holandii, mieszkając jednocześnie w Belgii lub Niemczech. Pracownicy transgraniczni to osoby, które pracują w jednym kraju, a mieszkają w innym i dojeżdżają do pracy codziennie lub co najmniej raz w tygodniu. Ich aktywność koncentruje się głównie w Limburgii oraz południowej części Brabancji Północnej.

Utrata pracy, utrata mieszkania

Najwięcej emocji budzi obecnie model, w którym jedna agencja zapewnia zarówno zatrudnienie, jak i zakwaterowanie. Dla osoby przyjeżdżającej do Holandii to wygodne rozwiązanie. Nie trzeba szukać pokoju ani orientować się na rynku. Kłopoty pojawiają się, gdy wraz z utratą pracy tracimy mieszkanie. Z tego powodu Holandia przygląda się działalności agencji zatrudnienia oraz sposobom rozliczania kosztów zakwaterowania.

Szczególne kontrowersje dotyczą potrąceń za mieszkanie, gdy agencja ma prawo do odliczenia części kosztów zakwaterowania bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika. Taka konstrukcja zwiększa zależność od pośrednika, ale bez tego pracownikom pewnie byłoby trudniej znaleźć lokum po przyjeździe do kraju.

W zeszłym roku do Holandii imigrowało 307 tys. osób, a rekordowa liczba 212 tys. wyemigrowała. Liczba ludności europejskiej w Holandii wzrosła o 27 tys. W 2025 roku więcej Polaków wyjechało niż przyjechało (-1,1 tys.).

Wyższa płaca minimalna, wyższe ceny

Od 1 stycznia 2026 roku minimalna stawka godzinowa dla osób powyżej 21. roku życia wynosi w Holandii 14,71 euro brutto, lecz wzrost wynagrodzeń ściga się z rosnącymi kosztami życia niczym rowerzysta próbujący dogonić rozpędzony pociąg.

Dyskusja o migracji zarobkowej rzadziej dotyczy wyłącznie pracy, a częściej kosztów utrzymania, przejrzystości umów i dostępu do informacji w języku zrozumiałym dla pracowników z zagranicy.

Polacy powinni przygotować się na większą liczbę kontroli, możliwe zmiany zasad zakwaterowania oraz większy nacisk na ochronę praw pracowniczych.