Promocje na Wielkanoc w brytyjskich supermarketach

Brytyjskie sieci handlowe obniżają ceny warzyw na Wielkanoc – w niektórych przypadkach spadną one do zaledwie 15 pensów! Szykuje się zaostrzenie „wojny cenowej” między największymi supermarketami na Wyspach z okazji zbliżających się świąt. Konsumenci mogą zacierać ręce…

Zbliżają się święta wielkanocne, które z punktu widzenia sektora retail są jednym z „najgorętszych” okresów w roku. Mieszkańcy Wyspy, i nie tylko oni, robią zakupy na potęgę. Aby przyciągnąć ich do swoich sklepów, niektóre sieci handlowe w UK przygotowały specjalne oferty.

Warzywa na świąteczny stół za 15 pensów

Przypomnijmy, podczas zeszłorocznych świąt Bożego Narodzenia doszło do podobnej sytuacji. Wówczas sygnał do rozpoczęcia wojen cenowych dała sieć Sainsbury`s, a Aldi odpowiedziało swoimi zniżkami. Wskutek bożonarodzeniowych promocji regularne ceny warzyw kształtujące się od 75 pensów do 1.69 GBP zostały obniżone do 15 pensów. Rzecz jasna wybrano te artykuły spożywcze, których używa się do przygotowania świątecznych potraw. Teraz, na Wielkanoc, sytuacja się powtarza.

Pierwszym supermarketem, który ogłosił wielkanocną obniżkę cen, był niemiecki dyskont Lidl. W ramach akcji „Pick of the Week”, która rusza 15 kwietnia, obniżone zostaną ceny marchewki, białych ziemniaków, fasolki szparagowej, brukwi, pasternaku i cebuli. Ponadto spadnie również cena ogórków, ale do poziomu nie 15, ale 89 pensów.

Promocje na Wielkanoc w Aldi, Lidlu i Sainsbury’s

W odpowiedzi na akcje Lidla druga niemiecka sieć na Wyspach, czyli Aldi, również ogłosiła swój ruch. W ramach oferty „Super Six” ceny wybranych warzyw zostaną obniżone od 34% do 89%. Akcja Aldi rusza również 15 kwietnia i potrwa do 19 kwietnia w Anglii i Walii, a w Szkocji – do 20 kwietnia.

W wielkanocnej wojnie cenowej bierze również udział sieć Sainsbury’s. Obniżki w jej marketach będą obowiązywać od 16 do 20 kwietnia. Taniej będzie można kupić nie tylko warzywa, ale również wybrane dania główne na Wielkanoc będą dostępne ze zniżką wynoszącą 50%. Zaznaczmy, że aby móc skorzystać z promocji Sainsbury’s, trzeba posiadać kartę Nectar. Z kolei w przypadku Aldi i Lidla nie ma takiej konieczności.

Zaznaczmy, że jak w przypadku wszystkich ofert w takim charakterze, będą one dostępne tylko do wyczerpania zapasów.

Co kupimy taniej na Wielkanoc?

Promocje na Wielkanoc – oto pełne zestawienie dostępnych ofert na warzywa w UK:

LIDL – „Pick of the Week”

Marchewka (1 kg) – 15p

Białe ziemniaki (2 kg) – 15p

Szparagowa fasolka (220 g) – 15p

Brukiew (za sztukę) – 15p

Pasternak (500 g) – 15p

Cebula dymka (za pęczek) – 15p

ALDI – „Super Six”

Białe ziemniaki (15p, 2 kg) – poprzednia cena 1,35 £ – oszczędność 89%

Marchewki (15p, 1 kg) – poprzednia cena 69p – oszczędność 78%

Brokuły (15p, 360 g) – poprzednia cena 79p – oszczędność 81%

Szczypior (15p, 100 g) – poprzednia cena 69p – oszczędność 78%

Czosnek luz (15p, sztuka) – poprzednia cena 37p – oszczędność 59%

Ogórek (59p, sztuka) – poprzednia cena 89p – oszczędność 34%

SAINSBURY`S

Białe ziemniaki 2 kg – 15p

Pasternak 500 g – 15p

Brukiew – 15p

Marchewki 1 kg – 15p

Dodajmy, iż promocje tego typu zostały zapoczątkowane w 2014, przez sieć Tesco i akcje „Festive Five”. W jej ramach oferowano siatki marchewek, ziemniaków, brukselki, pasternaku i kalafiora po 49 pensów za sztukę. Podsumowując, wywołało to świąteczną wojnę cenową (Christmas Vegetable Price War). Jak widać, rozgrywa się ona już nie tylko w trakcie Bożego Narodzenia, ale również na Wielkanoc…

Trzeba jednak dodać, iż te wojny cenowe mają również ciemną stronę. Jak podaje „Guardian”, warzywa w ramach akcji promocyjnych przygotowanych przez brytyjskie markety są sprzedawane ze stratą. – Nie da się zaprzeczyć, że konsumenci lubią tego rodzaju duże rabaty, ale muszą zrozumieć, że mają one swoją cenę – komentuje na łamach tego właśnie serwisu Jack Ward, dyrektor naczelny British Growers Association.