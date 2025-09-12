ataki bombowe
Przestępczość na Telegramie wciąż stanowi wyzwanie / fot. Shutterstock.com
HolandiaŻycie w Holandii
2 min.czytania

Przez Telegrama zamówisz nawet… atak bombowy

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Ataki bombowe i przestępczość związana z Telegramem stają się coraz poważniejszym problemem w Holandii. W ubiegłym roku odnotowano ponad 1500 zdarzeń wymierzonych w domy i firmy. Za pomocą komunikatora można zamówić chociażby usługę podłożenia ładunku wybuchowego.

Policja krajowa przyznaje, że przestępczość na Telegramie wciąż stanowi wyzwanie. Mimo że po aresztowaniu właściciela Telegrama, Pawła Durowa, działania aplikacji wobec grup przestępczych stały się bardziej zdecydowane.

Eksplozja na zamówienie już od 1000 euro

Na Telegramie wciąż działają publiczne grupy oferujące usługi przestępcze, w tym tzw. eksplozje na zlecenie. Już za 1000 euro można wynająć kogoś, kto podłoży ładunek wybuchowy pod drzwiami mieszkania lub ostrzela budynek. Tak wynika z ustaleń BNR, które infiltrowało jedną z takich grup. Dzień po tym, jak stacja zapytała Telegram o działalność grupy „Plofkrakers en Ramkrakers” (podkładaczy bomb w bankomatach i włamywaczy samochodowych) grupa zniknęła z platformy.

- Advertisement -

Oprócz zamachów bombowych i strzelanin oferowano tam również usługi związane z handlem narkotykami, oszustwami i rozbojami. Według BNR tego typu grupy nie są na Telegramie wyjątkiem.

Przestępczość wychodzi z sieci do realnego świata

Dziennikarze BNR skontaktowali się z 5 osobami reklamującymi swoje usługi w grupie. Czterech z nich było gotowych podłożyć ładunek wybuchowy w nieznanym im adresie. A dwóch, przedstawiając swoje referencje, przyznało, że nie byłby to ich pierwszy atak.

ataki bombowe
Oferta grup przestępczych na Telegramie składa się m.in. z zamachów bombowych, strzelanin, handlu narkotykami, oszustw i rozbojów / fot. Shutterstock.com

Stacja umówiła się także na spotkanie z jednym z „wykonawców” – mężczyzna pojawił się punktualnie i był gotowy wykonać zlecenie. To jasno pokazuje, że zagrożenie wynikające z działalności takich grup poprzez media społecznościowe jest realne i bezpośrednie, a nie wyłącznie wirtualne.

Wirtualna bezkarność przyciąga realnych przestępców

Telegram zapewnił BNR, że oferowanie usług przestępczych na platformie jest zabronione, a firma usuwa takie treści natychmiast po wykryciu. I zaprzeczył, jakoby Telegram ignorował prośby policji o interwencję.

Jak twierdzą krytycy, Telegram odniósł sukces u kryminalistów przede wszystkim dlatego, że przez lata użytkownicy wiedzieli, iż aplikacja nie odpowiada na nieformalnie składane żądania służb. To przyciągało przestępców do platformy.

Przeczytaj także

Holenderskie miasta mają problem ze śmieciami. Coraz więcej ich produkujemy

Holenderskie miasta mają coraz większy problem ze śmieciami. Są to przepełnione kosze na śmieci, porzucone meble, a także odpady na ulicach.

Czynsze w Holandii mocno wzrosły, także w sektorze socjalnym

Większość właścicieli w Holandii co roku w lipcu podnosi czynsze pobierane od najemców. W tym roku podwyżka wyniosła średnio 4,9 proc.

Bezdomne dzieci w Amsterdamie nie otrzymają pomocy?

Bezdomne dzieci w Amsterdamie często tułają się od kanapy do kanapy. Spędzają noce w przepełnionych mieszkaniach krewnych lub znajomych. Część rodzin jest zmuszona do życia w namiotach czy tymczasowych, niepewnych warunkach.

Holandia na granicy wydolności. Brakuje miejsc dla uchodźców

Holenderskie gminy twierdzą, że system zakwaterowania uchodźców z Ukrainy znalazł się na granicy wydolności. Związek Gmin Holenderskich poinformował, że wszystkie z ponad 97 tys. miejsc przygotowanych dla potrzebujących są zajęte.

Śmiertelny wypadek polskiego pracownika. Winne zaniedbania?

Mężczyzna spadł z dużej wysokości ze stodoły przy ulicy Fons van der Heijdenstraat. W momencie wypadku pracował wraz z czterema kolegami, z którymi od czwartku prowadził prace rozbiórkowe.
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet