podróż pociągiem
Pierwsze dostawy piętrowych pociągów mają nastąpić w 2031 roku / fot. Shutterstock.com
NiemcyTransport
2 min.czytania

Z Londynu do Frankfurtu w 5 godzin… pociągiem

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Wspólna inicjatywa Eurostaru i Deutsche Bahn, o której informuje The Brussels Times, może trwale odmienić sposób przemieszczania się między Wielką Brytanią a Niemcami. Projekt bezpośrednich połączeń dużych prędkości z Londynu do Kolonii i Frankfurtu powinien ruszyć na początku lat 30.

Najpierw dopracowano kwestie partnerskie, a dopiero potem przedstawiono ogólne założenia dotyczące funkcjonowania linii. Ile zajmie podróż pociągiem z Londynu do Frankfurtu, a ile do Kolonii?

Piętrowe składy Celestia nową ikoną europejskiej kolei

Jednym z najbardziej imponujących elementów projektu są nowe piętrowe pociągi Eurostar Celestia. Według zapowiedzi zużyją one nawet o połowę mniej energii niż obecne składy. Pierwsze dostawy mają nastąpić w 2031 roku, czyli dokładnie wtedy, gdy linia mogłaby ruszyć komercyjnie.

Podróż z Londynu do Kolonii miałaby zająć około 4 godzin, a do Frankfurtu nieco ponad 5, co oznacza ciekawą alternatywę dla lotów krótkodystansowych. Eurostar wnosi doświadczenie w prowadzeniu ruchu przez tunel pod kanałem La Manche. Podczas gdy DB odpowiada za integrację połączeń w swojej rozbudowanej sieci kolejowej.

Polityczne zielone światło dla bezpośrednich połączeń

W tle ustaleń technicznych kryje się intensywny wymiar dyplomatyczny. Memorandum podpisano podczas wizyty prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w Wielkiej Brytanii. Projekt wpisano w świeżo zawarty Traktat o Przyjaźni i Współpracy Dwustronnej. Na jego mocy oba rządy powołały grupę zadaniową mającą usuwać bariery polityczne i prawne hamujące rozwój bezpośrednich połączeń kolejowych.

podróż pociągiem
Podróż pociągiem będzie alternatywą dla lotów krótkodystansowych / fot. Shutterstock.com

Z perspektywy Londynu nowa linia ma stać się impulsem dla handlu, turystyki i inwestycji. Tak przynajmniej wynika ze stanowisk brytyjskiego premiera Keira Starmera i minister transportu Heidi Alexander.

Eurostar celuje w 30 milionów pasażerów

Deutsche Bahn podkreśla, że tak złożone projekty transgraniczne są możliwe głównie dzięki partnerstwom. I właśnie dlatego współpraca z Eurostarem ma charakter strategiczny. Z kolei Eurostar traktuje wejście na rynek niemiecki jako element rozwoju. Przewoźnik zmierza w stronę osiągnięcia celu, jakim jest transportowanie 30 milionów pasażerów w swojej sieci.

Efektem rozwoju ma być nowy poziom łączności: połączenia z centrum miasta do centrum miasta, uproszczone procedury terminalowe oraz spójny rozkład jazdy, który pozwoli pasażerom płynnie przekraczać granice.

