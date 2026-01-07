Niemcy zmieniają zasady segregacji śmieci. Nowe pojemniki, chipy i zmiany od 2026 roku

Ten rok będzie dla Niemiec symboliczną granicą w podejściu do odpadów. Zmiany obejmą nie tylko segregowanie odpadów w domach, lecz także funkcjonowanie osiedli, sklepów oraz punktów zbiórki – informuje portal Chip.

Według Eurostatu Niemcy od lat pozostają liderem recyklingu w Unii Europejskiej, osiągając poziom odzysku na poziomie około 70 proc. odpadów komunalnych rocznie. Co więcej, wynik ten ma zostać jeszcze poprawiony dzięki nowym regulacjom. Z jednej strony uporządkują one strumień odpadów, a z drugiej zwiększą bezpieczeństwo ich przetwarzania. Będzie dokładnie wiadomo, co i gdzie trafia.

Worki rozszarpywane przez psy i rozwiewane śmieci

Generalnie w Niemczech odpady należy umieszczać w workach podzielonych kolorami:

Papier i karton – gazety, kartony, papierowe torby i tektura (niebieski pojemnik).

Szk ło – wyrzucane w zależności od koloru szkoła do pojemnika oznaczonego takim samym kolorem.

Odpady organiczne – resztki jedzenia, obierki , fusy po kawie (zazwyczaj br ązowy lub zielony pojemnik).

Tworzywa sztuczne i metale – opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania wielomateria łowe (ż ó łty worek).

Odpady resztkowe – zu żyte artykuły higieniczne, niedopałki papieros ów, zu żyte gąbki (czarny worek).

Jedną z najbardziej widocznych zmian będzie reorganizacja zbiórki odpadów opakowaniowych. W części Niemiec zniknie system workowy, a jego miejsce zajmą żółte pojemniki ustawione na stałe przy nieruchomościach. Zmiana nie wynika z kaprysu polityków, lecz z rosnących problemów praktycznych, jak rozrywanie worków przez zwierzęta czy rozwiewanie zawartości.

Pojemniki operatorzy przeważnie dostarczą mieszkańcom od ręki i bez dodatkowych wysokich opłat. Informacje o zmianach trafią do skrzynek pocztowych z wyprzedzeniem. Przy okazji może dodatkowo zmienić się harmonogram odbioru – zamiast cotygodniowego wywozu, pojawi się system dwutygodniowy.

Segregacja elektroodpad ów bez domys ł ów

Równolegle do zmian widocznych na osiedlach rozwija się mniej zauważalny, lecz równie istotny element reformy – cyfryzacja. W wybranych regionach pojawiają się pojemniki wyposażone w chipy identyfikacyjne. Dzięki nim firmy komunalne mogą precyzyjniej planować trasy.

Szczególną uwagę poświęcono elektroodpadom. Do elektroodpadów zalicza się zarówno duże sprzęty domowe, jak i mniejsze urządzenia codziennego użytku. Wśród dużych sprzętów znajdują się m.in. lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki oraz zamrażarki. Natomiast wśród mniejszych urządzeń wymienić można: telewizory, komputery, laptopy, telefony komórkowe, tablety czy drukarki. Do elektroodpadów zaliczają się więc nie tylko urządzenia codziennego użytku, ale też sprzęty, z których korzystamy nieco rzadziej.

Co zrobić ze zu żytym e-papierosem?

Nowe zasady wprowadzają jednolite oznaczenia punktów zbiórki, co ma ułatwić mieszkańcom bezpieczne pozbywanie się zużytego sprzętu. Dodatkowo zmienia się organizacja pracy w punktach komunalnych – sortowaniem zajmuje się wyłącznie przeszkolony personel, a urządzenia są dzielone na grupy.

Reforma obejmuje również produkty, które dotąd często umykały uwadze systemu, chociażby e-papierosy. Od 2026 roku sprzedawcy są zobowiązani do przyjmowania zużytych urządzeń bezpłatnie i niezależnie od zakupu nowego towaru.