Ruch neonazistowski w UK nadal żywy? W pubie zorganizowano urodziny Hitlera

Były flagi, a nawet tort ze swastyką. Takie sytuacje przypominają, jak niewiele potrzeba, by skrajna nienawiść eskalowała. Ludzie, którzy reprezentują skrajne poglądy przesycone nienawiścią oficjalnie, z historią przemocy, z wszystkimi symbolami świętują rocznicę urodzin Hitlera. Ruch neonazistowski w UK nadal jest aktywny.



W Royton, dzielnicy Oldham w Wielkiej Brytanii, doszło do szokującego incydentu związanego z ruchem neonazistowskim w UK — członkowie skrajnie prawicowej organizacji British Movement zebrali się 20 kwietnia 2025 roku w pubie Duke of Edinburgh, by uczcić urodziny Hitlera. W wydarzeniu uczestniczyło kilkanaście osób, które wywiesiły nazistowskie flagi i przygotowały tort ze swastyką. Spotkanie odbyło się bez wiedzy właścicieli lokalu, którzy po fakcie zgłosili incydent na policję. Publiczne propagowanie symboli nazistowskich i nawoływanie do nienawiści są w Wielkiej Brytanii nielegalne, a takie wydarzenia mogą skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Ruch neonazistowski w UK – skala zjawiska i organizacje

Ruch neonazistowski w UK istnieje od dekad, choć jego skala pozostaje marginalna w stosunku do całego społeczeństwa. Do aktywnych organizacji zaliczają się m.in. British Movement (BM), National Action (zakazana w 2016 r. jako organizacja terrorystyczna), Patriotic Alternative czy Combat 18. Grupy te promują skrajną ideologię rasistowską, antysemicką i supremację białych. Choć liczebność członków jest niewielka, służby bezpieczeństwa traktują ich działania poważnie ze względu na potencjalne zagrożenie przemocą. W ostatnich latach władze odnotowały wzrost aktywności internetowej neonazistów, choć bez wyraźnego wzrostu masowego poparcia społecznego.

Co spotka neonazistów świętujących urodziny Hitlera w pubie?

Neonaziści, którzy świętowali urodziny Hitlera w pubie w Royton, mogą się spodziewać dochodzenia ze strony brytyjskiej policji. Publiczne propagowanie symboli nazistowskich i szerzenie nienawiści na tle rasowym jest w Wielkiej Brytanii przestępstwem. Pomimo to ruch neonazistowski w UK nadal jest aktywny. Choć sytuacje, w których ekstremistyczne grupy otwarcie celebrują takie wydarzenia, są rzadkie, to aktywność ruchów neonazistowskich — głównie internetowa — wciąż istnieje na obrzeżach społeczeństwa.

Członkowie ruchu neonazistowskiego w UK i podobnych grup to najczęściej młodzi radykalizujący się mężczyźni. Często reprezentują skrajnie prawicowe poglądy.

Właściciele pubu Duke of Edinburgh oświadczyli, że nie wiedzieli o charakterze imprezy. Jednocześnie zgłosili sprawę policji. W W związku z reakcją właściciele nie powinni ponieść odpowiedzialności, jeśli wykażą brak wiedzy i współpracy z organizatorami.