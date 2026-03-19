Zakładając Ltd i przenosząc działalność, jesteś poza zasięgiem MTD for ITSA całkowicie. Kiedy to ma sens finansowy? Foto: shutterstock.com
Praca i finanse
Self-employed przechodzą na LTD, aby uciec przed zmianami podatkowymi. Kiedy to ma sens?

Marek Piotrowski
Od kwietnia 2026 osoby self-employed i landlordów zaczną obowiązywać nowe przepisy MTD. Na razie obejmie to osoby o dochodach powyżej 50 tysięcy funtów rocznie, ale w kolejnych latach HMRC chce włączyć w system większość rozliczających się poprzez Self-Assessment Tax Return.

Zmiana jest niekorzystna dla wszystkich zainteresowanych, bo zakłada składanie kwartalnych rozliczeń zamiast dotychczasowego rocznego oraz przechowywanie dokumentów w formie cyfrowej w konkretnych programach.

Samozatrudnieni, którzy nie narzekają na nadmiar czasu, będą mieli więcej obowiązków formalnych i papierologii. A także większe szanse na kary, bo w ciągu jednego roku będą mogli spóźnić się z kilkoma deklaracjami.

Wzrosną też koszty obsługi księgowej, bo dla księgowych MTD oznacza także więcej pracy.

Nic więc dziwnego, że wielu self-employed przechodzi na spółki LTD, a w tym roku w samym Londynie ponad 160 tysięcy osób będzie musiało korzystać z MTD.

Jak podało HMRC, w samym tylko Londynie 167 tysięcy self-employed i landlordów „załapie się” na nowy system rozliczeń.

Spółka limited mniej formalności niż self-employed

Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby spółki limited miały mniej zobowiązań wobec urzędów niż osoby samozatrudnione. Self-employed z samej natury swojej działalności, to mała, zwykle jednoosobowa firma. I jako taka zawsze wymagała minimum formalności i jednocześnie koszty jej rozliczeń nie były wygórowane.

Jak mówi p. Małgorzata, księgowa, z firmy Admiral Tax: “Reforma MTD postawiła wszystko na głowie kosztem najmniejszych firm. Nawet księgowi mają problem z wyceną rozliczeń po wejściu MTD, bo system generuje tak dużo pracy”.

Dla osoby self-employed albo landlorda, księgowa będzie musiała złożyć 4 deklaracje income tax w roku (jeśli osoba jest jednocześnie landlordem i samozatrudnioną to nawet 8 deklaracji). Dodatkowo końcową deklarację roczną.

Oznacza to konieczność wysyłki dokumentów przez klienta 4 razy w roku i pilnowanie 4 deadlinów zamiast jednego. Dokumentów nie będzie się wysyłać mailem czy przynosić osobiście, tylko muszą być wprowadzane do systemu.

Dla porównania  spółka ltd nadal składa 1 rozliczenie roczne i jest dowolność w sposobie wysyłki dokumentów. Wyjątek stanowi spółka zarejestrowana do VAT, ale self-employed będący w rejestrze VAT także rozlicza się częściej.

Kiedy opłaca się założyć ltd aby uciec przed nowymi rozliczeniami?

Limited companies nie są objęte MTD for ITSA i raportują CT600 tak jak dotychczas raz w roku. Czyli zakładając Ltd i zamykając self-employment unikasz MTD for ITSA całkowicie.

Jednak inkorporacja wyłącznie po to, żeby uniknąć MTD, wymaga przeliczenia podatkowych konsekwencje inkorporacji.

Realny punkt opłacalności Ltd to zwykle zysk netto ok. £45 000+ rocznie po wydatkach, z kilku powodów:

  • Corporation Tax to obecnie 19–25% (małe firmy 19%), vs. Income Tax nawet 40–45% przy wyższych dochodach
  • Wynagrodzenie właściciela, który może sobie wypłacać £12 570 (próg NI) bez żadnych podatków + dywidendy
  • Dodatkowe koszty księgowe LTD mogą nie być znaczące jeśli koszty rozliczeń samozatrudnionych wzrosną po MTD
Przykładowe wyliczenie dla zysku lekko powyżej £72000
Sole trader
Zysk brutto £72,500
Personal allowance -£12,570
Taxable income £59,930
Income Tax (20% + 40%) -£18,232
Class 4 NI (9% + 2%)-£5,292
Class 2 NI-£179
Łączny podatek £23,703
Zostaje netto £48,797
Ltd company
Optymalna struktura: wynagrodzenie + dywidendy
Zysk w spółce£72,500
Wynagrodzenie (NI-free)-£12,570
Zysk przed CT £59,930
Corporation Tax (19%) -£11,387
Zysk po CT £48,543
Wynagrodzenie (IT=0) £12,570
Podatek od dywidend* -£2,626
Łączny podatek £14,013
Zostaje netto £58,487
Jak widać przy takich kwotach mamy £9,474 rocznie oszczędności podatkowej przy strukturze Ltd vs sole trader.  Jeśli założymy, że właściciel spółki wypłaca cały zysk. Jeśli go nie wypłaci, nie będzie podatku od dywidend i wówczas różnica będzie jeszcze większa, bo odpadnie podatek od dywidend ponad £2,600.

Pułapka: jeśli masz dochody z najmu

Jeśli inkorporujesz LTD w zamian za self-employement, ale masz nieruchomości na wynajem, dochód z najmu nadal jest Twoim osobistym dochodem kwalifikującym się do MTD — i nadal będzie podlegał MTD for ITSA, jeśli przekroczy próg.

Wniosek: MTD samo w sobie jest słabym uzasadnieniem dla inkorporacji — to tylko 4 kwartalne raporty rocznie przez oprogramowanie. Dobry powód to przede wszystkim oszczędność podatkowa, która przy dochodach powyżej ~£35–40k zysku zwykle uzasadnia założenie Ltd. MTD to wtedy dodatkowy bonus, nie główny motyw.

 

