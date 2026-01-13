Setki tysięcy pacjentów czekają w kolejce do szpitala – niepokojące dane

Setki tysięcy osób w Irlandii czekają w kolejce do szpitala. Często miesiącami, a w wielu przypadkach latami. Najnowsze dane pokazują skalę problemu, który dawno przestał być chwilowym kryzysem, a stał się trwałym elementem codzienności pacjentów. Kolejki do specjalistów, zabiegów i operacji rosną mimo kolejnych planów naprawczych i politycznych deklaracji.

Pod koniec 2025 roku niemal 894 tysiące pacjentów znajdowało się na różnych listach oczekujących. Na wizytę u konsultanta. Na diagnostykę lub na leczenie szpitalne. To aż o ponad 86 tysięcy więcej niż rok wcześniej, ponieważ w grudniu 2024 roku liczba ta wynosiła 808 tysięcy. Skala problemu jest porównywalna z populacją Cork i Galway razem wziętych. Za tymi statystykami kryją się jednak realne historie ludzi, którzy z bólem, ograniczoną sprawnością lub narastającym lękiem czekają w kolejce do szpitala. Przy tym nie wiedzą, kiedy wreszcie nadejdzie ich kolej.

Czekają w kolejce do szpitala nie tylko dorośli – dzieci także płacą wysoką cenę

Szczególnie niepokojące są dane dotyczące najmłodszych pacjentów. W systemie Children’s Health Ireland tysiące dzieci czekają w kolejce do szpitala na leczenie ortopedyczne, pulmonologiczne czy chirurgiczne. Według najnowszych zestawień ponad 1 600 dzieci czeka na konsultację w zakresie chorób układu oddechowego. Niemal 500 na leczenie ortopedyczne. Natomiast kolejne setki na zabiegi laryngologiczne i chirurgiczne.

Na liście oczekujących są dzieci z wadami kręgosłupa. W tym młodzi pacjenci czekający na korekcję skoliozy. Czeka ponad 200 dzieci. Dla nich każdy dzień to pogłębianie się wady, ból i trudności w normalnym życiu. Dlatego dla części z nich opóźnienia nie oznaczają tylko dyskomfortu, lecz realne ryzyko trwałych konsekwencji zdrowotnych.

Specjaliści alarmują, że im dłużej dziecko pozostaje bez właściwej interwencji medycznej, tym trudniej później odrobić straty rozwojowe. Tymczasem system, który miał zapewniać szybki dostęp do opieki, coraz częściej zmusza rodziny do dramatycznych decyzji: czekać dalej czy szukać pomocy prywatnie, często kosztem zadłużenia.

Dlaczego pacjenci czekają w kolejce do szpitala latami?

Przyczyny kryzysu są złożone i sięgają znacznie głębiej niż tylko pandemii czy chwilowych braków kadrowych. Irlandzka służba zdrowia od lat zmaga się z niedoborem lekarzy specjalistów, pielęgniarek i personelu pomocniczego. W wielu szpitalach brakuje łóżek. Natomiast oddziały pracują na granicy wydolności.

Obecnie ponad 107 tysięcy pacjentów czeka na zabieg wymagający hospitalizacji lub leczenie w trybie jednodniowym. Wśród nich ponad 8 tysięcy osób, w tym setki dzieci, czeka na pomoc 18 miesięcy lub dłużej. To stanowi rażące naruszenie założeń programu Sláintecare, który zakładał maksymalnie kilkumiesięczny czas oczekiwania.

Do tego dochodzi strukturalny problem zarządzania. System finansowania wciąż premiuje reagowanie na kryzysy, a nie konsekwentne budowanie dostępności usług. Efekt? Pacjenci czekają w kolejce do szpitala, podczas gdy placówki medyczne walczą o przetrwanie kolejnego sezonu zimowego czy następnej fali infekcji.

Nie bez znaczenia są też rosnące potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Starzenie się populacji oznacza więcej chorób przewlekłych, więcej skomplikowanych przypadków i większą presję na oddziały, które już dziś działają na granicy możliwości.

Czekają w kolejce do szpitala, bo system mierzy sukces inaczej niż pacjenci

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że kluczowym wskaźnikiem poprawy jest skracanie średniego czasu oczekiwania. W oficjalnych komunikatach pojawiają się dane, według których od 2021 roku liczba pacjentów czekających ponad 12 miesięcy spadła o około 58 procent, czyli o ponad 160 tysięcy osób. Jednocześnie średni ważony czas oczekiwania miał skrócić się o ponad pięć miesięcy.

Tyle że dla pacjentów liczy się przede wszystkim jedno: kiedy zostaną przyjęci. Dla kogoś, kto czeka w kolejce do szpitala z powodu przewlekłego bólu kręgosłupa albo pogarszającego się wzroku, statystyki nie mają większego znaczenia. Liczy się każdy tydzień bez diagnozy i każdy miesiąc bez leczenia. Coraz częściej słychać głosy, że system bardziej dba o to, jak wygląda na papierze, niż o realne doświadczenie pacjenta.

Prywatna opieka jako jedyna alternatywa?

W obliczu wielomiesięcznego oczekiwania wielu Irlandczyków decyduje się na leczenie prywatne. Dla części to jedyna droga, by nie czekać w kolejce do szpitala w nieskończoność. Problem w tym, że prywatna opieka zdrowotna staje się przywilejem, na który stać coraz mniej osób.

Rosnące koszty wizyt, badań i zabiegów powodują, że system zdrowia coraz wyraźniej dzieli społeczeństwo na tych, którzy mogą „kupić sobie czas”, i tych, którzy muszą czekać. To zjawisko rodzi pytania nie tylko o skuteczność, ale i o sprawiedliwość całego modelu ochrony zdrowia.

Czekają w kolejce do szpitala – i coraz częściej tracą zaufanie do państwa

Eksperci z Irish Patients Association ostrzegają, że długie kolejki nie są tylko problemem medycznym. To również kwestia zaufania obywateli do instytucji publicznych. Gdy pacjent czeka w kolejce do szpitala ponad rok, zaczyna wątpić, czy system rzeczywiście działa w jego interesie.

Zdaniem specjalistów normalizacja opóźnień jest najgroźniejszym etapem kryzysu. Gdy społeczeństwo przyzwyczaja się do tego, że na leczenie trzeba czekać miesiącami, presja na realne reformy słabnie, a problem utrwala się na lata.

Jak realnie wygląda przyszłość irlandzkiej służby zdrowia?

Rząd zapowiada kolejne plany skracania kolejek, większą współpracę z sektorem prywatnym oraz nowe inwestycje w kadry. Trwają prace nad Waiting List Action Plan na 2026 rok, który ma wyznaczyć nowe cele dla szpitali i klinik.