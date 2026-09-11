Składki na ubezpieczenie zdrowotne ponownie wzrosną

Od przyszłego roku mają ponownie wzrosnąć składki na ubezpieczenie zdrowotne w Holandii. Rząd przewiduje podwyżkę o co najmniej 10 euro miesięcznie.

Z informacji przekazanych dziennikowi „Telegraaf” przez źródła powołujące się na dane, które wyciekły z dokumentów rządowych, wynika, że mieszkańców Holandii czeka wzrost składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podwyżka składki na ubezpieczenie zdrowotne

Każdego roku, w dniu prezentacji budżetu, rząd ogłasza szacunkową wysokość składki na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne na nadchodzący rok. Ta tzw. składka referencyjna stanowi punkt wyjścia dla rządowych obliczeń, na przykład przy ustalaniu wysokości dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego.

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Według źródeł „Telegraaf”, rząd szacuje, że roczna składka na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne wyniesie w 2027 roku 2028 euro. (W bieżącym roku jest to 1908 euro.) Przekłada się to na kwotę 169 euro miesięcznie, czyli o około 10 euro więcej niż obecnie.

Ubezpieczyciele zdrowotni ustalają własne stawki składek, kierując się rządową składką referencyjną. Oznacza to, że nie wszyscy ubezpieczeni odczują w przyszłym roku wzrost kosztów o 10 euro miesięcznie. Dzieje się tak dlatego, że ubezpieczyciele często decydują się na wykorzystanie rezerw, aby utrzymać składki na niższym poziomie.

Firmy ubezpieczeniowe ogłaszają swoje stawki już po prezentacji budżetu. W tym roku termin ogłoszenia tych danych upływa 12 listopada.

Wkład własny w koszty leczenia

Umowa koalicyjna partii D66, VVD i CDA zakładała podniesienie w przyszłym roku obowiązkowego wkładu własnego w koszty leczenia (tzw. eigen risico) o 60 euro. Uwzględniając indeksację, łączna kwota wkładu własnego wzrosłaby do 455 euro.

Jednak inne informacje, które wyciekły na temat przyszłorocznego budżetu, wskazują, że rząd zdecydował się odłożyć tę podwyżkę w czasie. Prawdopodobnie z powodu braku poparcia dla tego planu w parlamencie i Senacie. Według „Telegraaf” oczekuje się, że w przyszłym roku wysokość wkładu własnego pozostanie na poziomie 395 euro.

Wkład własny w koszty leczenia to roczna kwota, którą mieszkańcy Holandii muszą pokryć z własnej kieszeni w przypadku korzystania ze świadczeń medycznych.

Wysokość wkładu własnego jest ściśle powiązana ze stawkami składek na ubezpieczenie zdrowotne. Im większą część kosztów leczenia pacjenci pokrywają sami w ramach wkładu własnego, tym niższa jest kwota, którą ubezpieczyciele muszą pokryć z wpływów ze składek. Zatem wyższy udział własny może przyczynić się do niższej miesięcznej składki.