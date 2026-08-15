Ceny domów w Holandii znów w górę. Sprawdź, gdzie jeszcze można kupić taniej
Ceny domów w Holandii znów w górę. Sprawdź, gdzie jeszcze można kupić taniej fot. shutterstock.com
HolandiaFinanse i świadczeniaPraca i zarobki
3 min.czytania

Ceny domów w Holandii znów w górę. Sprawdź, gdzie jeszcze można kupić taniej

Joanna Baran
Joanna Baran

Zakup domu w Holandii znów kosztuje więcej. W drugim kwartale 2026 roku ceny istniejących domów własnościowych wzrosły średnio o 4,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. To już dziesiąty kwartał z rzędu, w którym ceny rosną.

Nie oznacza to jednak, że w całym kraju sytuacja wygląda tak samo. Różnice między poszczególnymi gminami są bardzo duże. W jednych miejscach ceny rosną o kilka procent, w innych o kilkanaście. Są też lokalizacje, w których domy potaniały.

To ważna informacja dla osób, które planują zakup nieruchomości. Wysokie ceny w Amsterdamie, Hadze czy Utrechcie nie oznaczają, że cały holenderski rynek jest równie drogi. Szukając domu poza największymi miastami, można nadal znaleźć znacznie bardziej przystępne oferty.

- Advertisement -

Ceny domów w Holandii. Tylko sześć gmin ze spadkiem cen

W drugim kwartale ceny domów w Holandii spadły tylko w sześciu holenderskich gminach. Największy spadek odnotowano w Noord-Beveland. W ciągu roku ceny były tam niższe o 5,1 proc.

Na kolejnych miejscach znalazły się Ouder-Amstel ze spadkiem o 2,8 proc. oraz Hillegom, gdzie ceny obniżyły się o 2,5 proc. Tańsze niż rok wcześniej były również domy w Valkenswaard, Veldhoven i IJsselstein.

To niewiele w porównaniu z liczbą gmin, w których ceny poszły w górę. Pokazuje jednak, że na holenderskim rynku nadal można znaleźć miejsca, gdzie presja cenowa jest słabsza.

Ceny domów w Holandii znów w górę. Sprawdź, gdzie jeszcze można kupić taniej
Ceny domów w Holandii znów w górę. Sprawdź, gdzie jeszcze można kupić taniej
fot. shutterstock.com

Warto przy tym pamiętać, że spadek cen w konkretnej gminie nie oznacza automatycznie, że każdy dom stał się tańszy. Statystyki pokazują zmianę cen transakcyjnych na poziomie całej gminy. Na ostateczną cenę konkretnej nieruchomości wpływają między innymi jej metraż, stan techniczny, lokalizacja i typ budynku.

Największe wzrosty zaskakują skalą

Po drugiej stronie rynku znalazły się gminy, w których ceny rosły bardzo szybko. Najmocniej wyróżniło się Oost Gelre. Ceny domów były tam aż o 21 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W Voorst wzrost wyniósł 19,4 proc., a w Pekela 16,2 proc. Tak duże różnice pokazują, że średnia dla całej Holandii może być myląca. Wzrost o 4,2 proc. nie opisuje sytuacji osoby, która szuka domu właśnie w jednej z tych gmin.

Podobny obraz widać w danych regionalnych. W drugim kwartale ceny rosły szybciej na północy i wschodzie kraju niż na zachodzie. W Noord-Nederland wzrost wyniósł 6,2 proc., a w Oost-Nederland 5 proc. Dla porównania w West-Nederland ceny zwiększyły się o 3,6 proc.

Ceny domów w Holandii. Gdzie szukać tańszego domu?

Jeżeli najważniejszym kryterium jest cena, warto spojrzeć poza najbardziej konkurencyjne części Randstad. Dotyczy to przede wszystkim północnej i wschodniej Holandii. W tych regionach można znaleźć więcej nieruchomości w niższych przedziałach cenowych niż w najbardziej popularnych lokalizacjach zachodniej części kraju.

Nie oznacza to jednak, że zakup na północy czy wschodzie zawsze będzie najlepszą okazją. Szybki wzrost cen w takich gminach jak Oost Gelre, Voorst czy Pekela pokazuje, że tańsze lokalizacje również szybko nadrabiają dystans.

Dlatego przy szukaniu domu warto patrzeć nie tylko na dzisiejszą cenę. Liczy się także tempo wzrostu cen, dostępność mieszkań, czas dojazdu do pracy i liczba ofert pojawiających się na rynku.

Dlaczego ceny nadal rosną?

Podstawowy problem pozostaje ten sam: Holandia nadal ma za mało mieszkań. Popyt jest wysoki, a dostępnych nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach wciąż brakuje.

Jednocześnie wzrost cen nie jest już tak dynamiczny jak wcześniej. Jednym z powodów są wyższe koszty kredytów hipotecznych. Wyższe oprocentowanie zmniejsza zdolność kredytową kupujących. Osoba, która przy tej samej pensji mogła wcześniej pożyczyć więcej, dziś musi często szukać tańszego domu.

Na rynek trafia też więcej mieszkań sprzedawanych przez właścicieli wynajmowanych nieruchomości. Zaostrzenie zasad dotyczących najmu oraz wyższe obciążenia podatkowe sprawiają, że część właścicieli rezygnuje z wynajmu i sprzedaje mieszkania. Dotyczy to zwłaszcza tańszych lokali.

Tańszy dom jest możliwy, ale trzeba szukać szerzej

Najważniejszy wniosek dla kupujących jest prosty: holenderski rynek mieszkaniowy nie jest jednolity.

Jeżeli ktoś szuka domu wyłącznie w najbardziej popularnych miastach, musi liczyć się z wysokimi cenami i dużą konkurencją. Jeżeli jednak jest gotowy wydłużyć dojazd i spojrzeć na mniejsze gminy, możliwości wyboru są większe.

Dane pokazują też, że warto obserwować lokalne rynki, a nie tylko ogólnokrajową średnią. W skali Holandii ceny wzrosły o 4,2 proc., ale w jednej gminie spadły o ponad 5 proc., a w innej wzrosły o ponad 20 proc.

 

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Rynek mieszkań w Holandii hamuje. Czy to dobra pora dla Polaków na kupno domu?

Rynek mieszkań w Holandii hamuje, ale nie oznacza to spadku cen. Czy to dobry moment dla Polaków na kupno domu lub mieszkania?

Ile trzeba teraz zapłacić za dom w Holandii?

Za dom w Holandii z miesiąca na miesiąc zainteresowani muszą płacić coraz więcej. Ile teraz wynosi średnia cena nieruchomości w tym kraju?

Masz dom w Irlandii? Sprawdź, czy przysługuje ci grant do 8 tysięcy euro

O grant 8 tysięcy euro mogą wnioskować właściciele prywatnych domów, osoby wynajmujące nieruchomości, firmy posiadające budynki mieszkalne, organizacje charytatywne oraz zatwierdzone podmioty mieszkaniowe. Dowiedz się jak to zrobić.

Pierwszy w tym roku spadek cen domów w UK. Z ile teraz kupimy nieruchomość?

Ceny domów w UK spadają po raz pierwszy w tym roku. Średnia wartość nieruchomości na Wyspach spadła o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym.

Tu kupisz dom najtaniej w UK. Ranking 10 najlepszych lokalizacji dla first‑time buyers

W najnowszym rankingu Lloyds określono dziesięć lokalizacji, w których first-time buyers kupią najtaniej dom w UK.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Rekordowa liczba fałszywych policjantów w Holandii

Liczba zgłoszeń dotycząca fałszywych policjantów w Holandii osiągnęła rekordowy poziom. Rozpoczęto kampanie ostrzegawcze.

Praca w Holandii 2026. W jakich zawodach Polacy znajdą najszybciej zatrudnienie?

UWV opublikowało listę zawodów, w których łatwiej o pracę w Holandii i takich, w których coraz trudniej o zatrudnienie.

Wzrost cen paliwa o ponad 22 proc. w ciągu roku w Holandii

W lipcu w Holandii nastąpił wzrost cen paliwa aż o 22 proc. w ujęciu rocznym. To z kolei podniosło inflację w kraju do 3,2 proc.

Wzrost cen energii z powodu niskiego poziomu wody

Z powodu trwającej suszy brakuje wody chłodzącej dla europejskich elektrowni. To z kolei doprowadziło do wzrostu cen energii w Holandii.

Rodzice pobierający zasiłek na dziecko przepłacają za opiekę

Prawie dwie trzecie rodziców pobierających zasiek na dziecko w Holandii płaci więcej za opiekę, niż maksymalna stawka godzinowa ustalona przez rząd.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport