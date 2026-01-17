Ubezpieczenie zdrowotne pokryje trzy próby rzucenia palenia

Zgodnie z nowymi wytycznymi, które weszły w życie 1 stycznia, ubezpieczenie zdrowotne w Holandii pokryje koszt trzech prób rzucenia palenia.

W Holandii obowiązuje innowacyjny program wspierający palaczy w wyjściu z nałogu. Według najnowszych danych palacze, którzy dołączają do programu wsparcia, mają sześć razy większe szanse na utrzymanie abstynencji przez rok. Natomiast wśród osób zapisujących się na najbardziej intensywne programy, wskaźnik sukcesu wynosi trzy na dziesięć.

Ubezpieczenie zdrowotne pokrywa koszt wyjścia z nałogu

Działacze antynikotynowi oraz lekarze mają nadzieję, że rozszerzenie ubezpieczenia zdrowotnego do trzech prób rzucenia palenia zwiększy szanse na pożegnanie się z nałogiem. Chociaż liczba palaczy regularnie spada w Holandii od ostatnich 35 lat, to nadal 18 proc. populacji pali. A odsetek ten wzrasta do 30 proc. wśród osób z najniższym poziomem wykształcenia.

Kurs rzucania palenia w Holandii kosztuje około 400 euro. Jednak koszty te są znacznie niższe niż potencjalne oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej, argumentują działacze.

Gdyby nikt nie palił, można by zaoszczędzić 2,4 miliarda euro na kosztach opieki medycznej, w tym na lekach i operacjach leczenia uszkodzonych tętnic. Zmniejszyłaby się również liczba amputacji i zabiegów pomostowania tętnic wieńcowych spowodowanych problemami z krążeniem.

Niepalenie korzystne dla portfela

Niepalenie przynosi również korzyści finansowe. Przeciętna paczka papierosów kosztuje obecnie w Holandii 11,10 euro. Jednak lekarze przyznają, że osoby rzadziej rzucają palenie, jeśli muszą z własnej kieszeni płacić za programy wsparcia.

Natomiast Joris Dullaert, prowadzący WeQuit, sieć psychologów wspierających palaczy pragnących rzucić palenie, powiedział:

– Czasami myślę: skoro tyle oszczędzasz na papierosach, to na pewno znajdziesz te 400 euro na rzucenie palenia? Ale ludzie płacą składki ubezpieczeniowe i oczekują, że ich ubezpieczenie to pokryje.

Według nowych badań przeprowadzonych przez instytut opieki zdrowotnej Nivel, od początku pandemii w Holandii mniej osób zgłasza się do lekarzy rodzinnych w celu uzyskania pomocy w rzuceniu palenia. Nivel stwierdził, że wskaźnik palenia spadł jedynie nieznacznie. Z 21,7 proc. w 2019 roku do 19 proc. w 2023 roku. Podczas gdy w tym samym okresie wzrosło zainteresowanie wapowaniem.