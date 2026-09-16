Właściciele mieszkań nie zwracają kaucji za wynajem w Holandii
Właściciele mieszkań nie zwracają kaucji za wynajem w Holandii / fot. Shutterstock
HolandiaŻycie w Holandii
1 min.czytania

Imigranci częściej tracą kaucję za wynajem mieszkania

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Wynajem w Holandii nie jest tani, a imigranci są grupą najemców, którzy najczęściej tracą kaucję po zakończeniu umowy najmu. Opublikowany raport pokazuje, że wielu właścicieli wstrzymuje kaucje bez uzasadnionego powodu.

Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której właściciele nieruchomości nie zwracają najemcom kaucji za wynajem. Niestety najczęściej pokrzywdzeni są imigranci, w tym także Polacy. Wynika to z faktu, że wielu z nich nie zna swoich praw wynikających z umowy.

Imigranci najczęściej nie dostają zwrotu kaucji za wynajem w Holandii

Z raportu przeprowadzonego przez organizację zajmującą się prawami najemców, !WOON, wynika, że zwrot kaucji po zakończeniu umowy najmu jest coraz rzadszy. Przeważnie ofiarami nieuczciwych właścicieli mieszkań padają imigranci, w tym także Polacy.

- Advertisement -

W raporcie czytamy, że „w szczególności najemcy zagraniczni są częstszymi ofiarami tego zjawiska”.

Właściciele mieszkań nie zwracają kaucji w ogóle lub zwracają tylko częściowo tłumacząc się pokryciem kosztów drobnych napraw lub sprzątania. Zdarza się także, że kaucje są mocno zawyżane.

W 2025 roku najemcy skontaktowali się z !WOON prawie 80 000 razy. 30 proc. zgłoszeń dotyczyło kwestii związanych z konserwacją, a 25 proc. – kosztów czynszu lub usług.

Natomiast w samym Amsterdamie 203 najemców zgłosiło brak zwrotu lub częściowy zwrot kaucji. Dodatkowe 20 zgłoszeń pochodziło z innych gmin. Zgodnie z holenderskim prawem wynajmujący ma 14 dni na zwrot kaucji po zakończeniu umowy najmu.

Oprócz niezwracania kaucji najemcom, zdarza się też, że kaucje są bardzo zawyżane
Oprócz niezwracania kaucji najemcom, zdarza się też, że kaucje są bardzo zawyżane / fot. Shutterstock

Nieznajomość prawa najmu

Od lipca 2023 roku weszła w Holandii Ustawa o dobrym wynajmującym. Wprowadziła wytyczne dla właścicieli i zabezpieczenia dla najemców, na przykład uniemożliwiając właścicielom żądanie kaucji przekraczającej dwukrotność czynszu podstawowego.

Oznacza to, że jeśli wynajmujesz mieszkanie za 1400 euro miesięcznie, kaucja nie powinna przekraczać 2800 euro. Mimo to coraz częściej żądane są bezpodstawnie wysokie kaucje. Raport !WOON podaje przykład właściciela, który zażądał kaucji w wysokości 8600 euro.

Może się to zdarzyć najemcom, zwłaszcza zagranicznym, którzy nie znają swoich praw wynikających z umowy najmu. Na przykład, najemcy mają prawo do zlecenia niezależnej inspekcji nieruchomości podczas przeprowadzki i wyprowadzki, aby obiektywnie zidentyfikować wszelkie szkody przed i po okresie najmu oraz zapobiec sporom o kaucję. Wielu najemców nie zdaje sobie również sprawy, że wszelkie spory mogą zostać rozpatrzone przez Komisję ds. Najmu.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Mieszkasz w Holandii i masz pleśń w mieszkaniu? Możesz dostać obniżkę czynszu

Jeżeli pleśń lub wilgoć nie są spowodowane niewłaściwym użytkowaniem mieszkania, najemca może ubiegać się o obniżenie czynszu do czasu usunięcia usterki. Jak to zrobić?

Oddajesz butelki w Holandii? Teraz możesz wygrać nawet 400 euro tygodniowo!

Mieszkańcy Holandii mogą oprócz odzyskiwania kaucji za oddane butelki i puszki automatycznie brać udział w losowaniach nagród.

Najemcy wydają więcej niż osoby spłacające kredyt hipoteczny

Najemcy w Holandii więcej płacą za wynajem niż kosztowałby ich kredyt hipoteczny. Jednak kupno domu w tym kraju nie jest łatwe.

Najem w Niemczech do zmiany. Kto zapłaci za ogrzewanie?

W Niemczech najprawdopodobniej nastąpi odejście od modelu, w którym lokatorzy ponoszą niemal pełne konsekwencje rosnących cen energii.

Kupno domu w Holandii jest coraz trudniejsze

Kryzys na rynku nieruchomości jeszcze bardziej się pogłębia. Obecnie kupno domu w Holandii wymaga coraz większych oszczędności.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Rodzice za granicą popełniają ten błąd każdego dnia. Efekt? Dziecko przestaje mówić po polsku!

Jak zadbać o język polski dziecka za granicą? Sprawdź, dlaczego rozmowy w domu mogą nie wystarczyć i jak wspierać edukację polonijną.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne ponownie wzrosną

Od przyszłego roku mają ponownie wzrosnąć składki na ubezpieczenie zdrowotne w Holandii.

Holenderskie szkoły miałyby uwzględniać język polski w edukacji

Nowe zasady w Holandii. Dla Polaków mieszkających w tym kraju oznaczają uwzględnienie języka polskiego w edukacji.

Codzienne życie w Holandii staje się coraz droższe

Urząd statystyczny poinformował, że w sierpniu codzienne życie w Holandii było o 3,3 proc. droższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

Wrzesień będzie trudnym miesiącem w Holandii pod względem strajków

Wrześniowe strajki w Holandii sparaliżują kraj. 9 września odbędzie się ogólnokrajowy strajk pracowników transportu publicznego, ale nie tylko.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport