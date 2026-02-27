Staną autobusy i metro – strajk w Berlinie

Najbliższy strajk w Berlinie oznacza poważne utrudnienia dla tysięcy mieszkańców i turystów. W wyniku protestu pracowników transportu staną autobusy, tramwaje oraz metro. To może znacząco ograniczyć mobilność w mieście.

Sytuacja dotyczy przede wszystkim sieci BVG i obejmuje kluczowe linie transportowe w stolicy Niemiec.

Od kiedy do kiedy potrwa strajk w Berlinie?

Zgodnie z zapowiedziami związków zawodowych, przerwa w kursowaniu komunikacji publicznej potrwa od godziny 3:00 w piątek do godziny 3:00 w niedzielę. Oznacza to niemal pełne dwa dni bez regularnych połączeń autobusowych, tramwajowych i metra.

Strajk nie obejmuje kolei miejskiej S-Bahn ani pociągów regionalnych Deutsche Bahn. Te w weekend będą kursować według rozkładu. Warto jednak liczyć się z większym obłożeniem tych środków transportu oraz możliwymi opóźnieniami.

Co dokładnie nie będzie jeździć?

W czasie protestu staną przede wszystkim autobusy miejskie, tramwaje oraz linie metra (U-Bahn). To właśnie te środki transportu stanowią kręgosłup codziennych dojazdów w Berlinie. Dlatego ich brak będzie szczególnie odczuwalny w godzinach szczytu.

Wyjątkiem są połączenia obsługiwane przez S-Bahn i regionalne linie kolejowe. One pozostają poza zakresem strajku. Jednak pasażerowie powinni przygotować się na większy tłok i konieczność wcześniejszego planowania podróży.

Dlaczego pracownicy strajkują?

Trwające od stycznia negocjacje między związkami zawodowymi a BVG nie dotyczą bezpośrednio podwyżek wynagrodzeń, lecz przede wszystkim warunków pracy. Strona związkowa domaga się większej liczby dni urlopowych. Podnosi również postulat wyższego wynagrodzenia urlopowego. Związkowcy domagają się także zagwarantowania minimum jedenastogodzinnego odpoczynku pomiędzy zmianami. Taka przerwa jest potrzebna dla regeneracji i zachowania odpowiedniej koncentracji podczas prowadzenia pojazdu.

Przedstawiciele związku podkreślają, że bez poprawy warunków pracy trudno będzie utrzymać stabilne funkcjonowanie transportu publicznego. Z kolei BVG ocenia eskalację w postaci szerokiego strajku jako zbyt daleko idącą. Argumentuje, że rozmowy są prowadzone zgodnie z harmonogramem.

Jak poruszać się po Berlinie w czasie strajku?

Podczas strajku w Berlinie warto rozważyć alternatywy. Najprostszym rozwiązaniem może być korzystanie z kolei S-Bahn, pociągów regionalnych lub usług współdzielonych. W tym rowerów miejskich, skuterów elektrycznych czy carsharingu. W centrum miasta wiele tras można pokonać pieszo lub rowerem. To przy sprzyjającej pogodzie bywa najskuteczniejszą opcją.

Dobrym pomysłem jest także wcześniejsze sprawdzanie aktualnych komunikatów na stronach BVG i Deutsche Bahn oraz planowanie wyjść z większym zapasem czasu. W dniach strajku należy spodziewać się większego natężenia ruchu drogowego i zatłoczonych alternatywnych środków transportu.

Strajk w Berlinie oznacza wyraźne utrudnienia, ale przy odpowiednim przygotowaniu można ograniczyć jego wpływ na codzienne obowiązki i podróże po mieście.