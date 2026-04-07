Czy reforma kredytowa i podatkowa rozwiążą kryzys mieszkaniowy w Irlandii?

Kryzys mieszkaniowy w Irlandii to dziś jeden z najbardziej palących problemów społeczno-gospodarczych w Europie. Dynamiczny wzrost cen nieruchomości, chroniczny niedobór mieszkań oraz presja na rynku najmu sprawiają, że wiele osób po prostu nie może znaleźć mieszkania. Wynajem dla pracowników, dla rodzin czy kupno to dla wielu poziom niezrealizowanych marzeń.

W odpowiedzi rząd podejmuje kolejne działania systemowe, próbując jednocześnie zwiększyć podaż mieszkań i poprawić funkcjonowanie rynku. Pytanie brzmi jednak: czy te reformy są wystarczające?

Strukturalny problem: za mało mieszkań, za wysokie ceny

Źródłem problemu nie jest jeden czynnik, lecz splot kilku zjawisk. Po kryzysie finansowym z lat 2008–2012 budownictwo w Irlandii gwałtownie wyhamowało. To doprowadziło do wieloletniego niedoboru nowych inwestycji. Tymczasem populacja kraju rośnie. Natomiast gospodarka – napędzana przez sektor technologiczny i inwestycje zagraniczne – przyciąga kolejnych pracowników.

Efekt jest łatwy do przewidzenia: ceny nieruchomości rosną szybciej niż dochody. Natomiast czynsze w największych miastach należą do najwyższych w Europie. W praktyce oznacza to, że nawet osoby o stabilnych dochodach mają trudności z zakupem mieszkania. Z kolei najemcy coraz częściej przeznaczają znaczną część swoich zarobków na czynsz.

Podatek od pustostanów – próba uruchomienia „uśpionych” zasobów

Jednym z bardziej zdecydowanych narzędzi, jakie wprowadzono, jest podatek od pustostanów, czyli Vacant Homes Tax. Obowiązuje on od 2023 roku i dotyczy nieruchomości, które pozostają niezamieszkane przez większość roku (mniej niż 30 dni użytkowania).

Początkowo jego wysokość wynosiła trzykrotność lokalnego podatku od nieruchomości (LPT). Jednak w tym roku znacząco wzrosła. Dlatego obecnie sięga nawet siedmiokrotności tej stawki. To wyraźny sygnał polityczny: utrzymywanie pustych mieszkań w warunkach kryzysu jest po prostu nieopłacalne.

Celem tego rozwiązania jest zwiększenie podaży bez konieczności natychmiastowej budowy nowych lokali. Rząd liczy na to, że właściciele zdecydują się wynająć lub sprzedać nieruchomości, które dotychczas pozostawały niewykorzystane. Problem polega jednak na tym, że skala pustostanów – choć istotna – nie jest na tyle duża, by sam podatek mógł rozwiązać kryzys.

Ułatwienia kredytowe i „rightsizing” – odblokowanie rotacji na rynku

Równolegle Irlandia podejmuje działania po stronie finansowania zakupu mieszkań. Jednym z najnowszych kierunków jest zwiększenie dostępności tzw. kredytów pomostowych. Reformy wspierane przez ministra finansów Simon Harris oraz bank centralny zapewniają większą elastyczność w udzielaniu takich kredytów.

Chodzi o sytuację, w której właściciel może kupić nowe mieszkanie przed sprzedażą dotychczasowego. Co istotne, część tych kredytów ma być wyłączona z rygorystycznych limitów dochodowych. W praktyce oznacza to większe możliwości dla osób starszych, samotnych lub o niższych dochodach, które chcą przenieść się do mniejszych lokali – tzw. „rightsizing”.

Z perspektywy systemowej to ruch o dużym znaczeniu. Ułatwienie przeprowadzek do mniejszych mieszkań może zwiększyć dostępność większych nieruchomości dla rodzin. Poprawi również rotację na rynku. To nie tworzy nowych mieszkań, ale pomaga lepiej wykorzystać istniejące zasoby.

Ochrona najemców – stabilizacja w warunkach presji cenowej

Równocześnie rząd wzmacnia również ochronę najemców. Wprowadzono m.in. ograniczenia podwyżek czynszów w tzw. strefach presji najmu (Rent Pressure Zones), gdzie wzrost opłat jest regulowany ustawowo. Najemcy zyskali też większą stabilność umów oraz dodatkowe zabezpieczenia przed nagłym wypowiedzeniem najmu.

Krytycy wskazują jednak, że nadmierna regulacja może zniechęcać inwestorów do wchodzenia na rynek najmu. To w dłuższej perspektywie może pogłębiać problem podaży.

Kryzys mieszkaniowy w Irlandii – czy te działania pomogą?

Kryzys mieszkaniowy w Irlandii ma charakter strukturalny. To oznacza, że nie istnieje jedno szybkie rozwiązanie. Podatek od pustostanów, ułatwienia kredytowe czy ochrona najemców to elementy większej układanki. W ten sposób rząd próbuje poprawić funkcjonowanie rynku. Natomiast te działania nie zastąpią fundamentalnego czynnika, jakim jest budowa nowych mieszkań na dużą skalę.

Największym wyzwaniem pozostaje zwiększenie podaży – zarówno poprzez inwestycje publiczne, jak i prywatne. Bez tego nawet najlepiej zaprojektowane instrumenty fiskalne i finansowe będą działać jedynie jako środki łagodzące, a nie rozwiązujące problem.