Czynsze idą w górę pomimo protestów. Podwyżka jest wyjątkowo odczuwalna

Najemcy mieszkań socjalnych w Dublinie mierzą się z bezprecedensową falą podwyżek czynszów, które weszły w życie w Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia 2026 roku. Czynsze idą w górę, pomimo licznych demonstracji i protestów, które w ostatnich miesiącach wstrząsnęły centrum miasta.

Nowy Differential Rent Scheme wprowadza pierwszą od 30 lat znaczącą zmianę w stawkach najmu mieszkań komunalnych. Obejmuje zarówno lokale należące do rady miasta, jak i te zarządzane przez organizacje mieszkaniowe oraz najemców korzystających z Housing Assistance Payment (HAP).

W Dublinie czynsze idą w górę – rodziny pod presją

Średni procent dochodu gospodarstwa domowego przeznaczany na czynsz wzrósł z 12% do 13%. Natomiast średni tygodniowy koszt najmu zwiększył się z 83 € do 108 €. To oznacza miesięczne obciążenie rosnące z 360 € do 470 €.. Dla wielu rodzin, osób samotnych i najemców o niskich dochodach ta podwyżka jest dramatycznym ciosem. W warunkach rosnących cen energii i żywności, czynsze idą w górę. Dla wielu osób wysoka podwyżka jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa finansowego i stabilności mieszkaniowej.

Rząd i rady miejskie kontra mieszkańcy

Radny Conor Reddy z People Before Profit ostrzega, że wzrost czynszów uderza w najemców, podczas gdy niedofinansowanie mieszkań leży po stronie rządu centralnego. „To największa podwyżka czynszów dla najemców rad miejskich od trzydziestu lat. Bez względu na standard mieszkania, zapłacisz więcej” – mówi Reddy. Realny koszt remontu pustego mieszkania wynosi około 30 000 €. Równocześnie państwowe wsparcie to jedynie 11 000 €. To powoduje, że tysiące lokali pozostaje pustych. Jednocześnie w Dublinie blisko 12 000 osób doświadcza bezdomności.

Fala podwyżek w całym regionie

Nie tylko Dublin wprowadza podwyżki. Sąsiednie rady – Fingal County Council i Dun Laoghaire-Rathdown County Council – również podnoszą stawki czynszów. Dodatkowe opłaty obejmują gospodarstwa z drugimi dorosłymi zarabiającymi powyżej progu dochodowego. Wielu najemców czuje się przytłoczonych i bezsilnych wobec decyzji władz.

Co dalej z mieszkaniami socjalnymi?

Rada miasta tłumaczy podwyżki potrzebą generowania środków na utrzymanie i modernizację 29 000 mieszkań. Dublin planuje wymianę kotłów, okien i drzwi, poprawę efektywności energetycznej oraz remonty wspólnych przestrzeni. Jednak dla mieszkańców to zbyt mało i zbyt późno.

Protesty i naciski społeczne pokazują, że walka o godne mieszkanie w Dublinie dopiero się zaczyna, a sytuacja najemców pozostaje napięta. Czynsze idą w górę, a wraz z nimi rośnie napięcie społeczne i poczucie niesprawiedliwości wobec rodzin, które i tak ledwo wiążą koniec z końcem.