Oferty pracy dla osób pobierających Universal Credit

Część supermarketów w Wielkiej Brytanii będzie oferować pracę młodym osobom otrzymującym Universal Credit. Nastąpi to w ramach nowego programu „Opening Shift”.

Znane supermarkety, takie jak Tesco, Aldi, John Lewis, Currys i sieć kawiarni Costa Coffee, będą oferować pracę bezpośrednio młodym osobom pobierającym zasiłek Universal Credit.

Oferty pracy dla pobierających Universal Credit

Około 40 sieci handlowych zobowiązało się do zapewnienia ponad 11 000 miejsc, oferując młodym ludziom od dwóch do czterech tygodni praktycznego doświadczenia zawodowego. Uczestnicy otrzymają również propozycję rozmowy kwalifikacyjnej po zakończeniu stażu, a firmy będą dążyć do zatrudnienia jak największej liczby osób.

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Udział w programie będzie dobrowolny, a młodzi ludzie zachowają prawo do pobierania zasiłku Universal Credit, jeśli są do niego uprawnieni. Inicjatywa ta, koordynowana przez Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) oraz organizację British Retail Consortium (BRC), stanowi element szerszych planów utworzenia 100 000 miejsc pracy dla młodych ludzi nieuczących się, niepracujących i nieuczestniczących w szkoleniach.

Pomoc dla młodych ludzi

Helen Dickinson, dyrektor generalna British Retail Consortium (BRC), powiedziała:

– Branża handlowa przychodzi z pomocą dziesiątkom tysięcy młodych ludzi, którzy mają trudności z postawieniem pierwszego kroku na ścieżce zawodowej. Zbyt wielu z nich tkwi w błędnym kole braku doświadczenia i braku pracy. Wysokiej jakości doświadczenie zawodowe jest kluczowe dla rozwiązania tego problemu. A program »Opening Shift« stanowi istotny wkład w te działania.

Dane wskazują, że w okresie od kwietnia do czerwca 2026 roku około 981 000 osób w wieku od 16 do 24 lat zaliczono do grupy NEET. Czyli osób nieuczących się, niepracujących i nieuczestniczących w szkoleniach. Choć oznaczało to niewielki spadek w porównaniu z liczbą ponad miliona osób z tej grupy odnotowaną w pierwszym kwartale roku. Wynik ten jest wciąż o 30 000 wyższy niż poziom z 2025 roku.

Rząd zlecił opracowanie propozycji ograniczenia bezrobocia wśród młodzieży Alanowi Milburnowi. Zaangażował też Marca Bollanda, byłego prezesa sieci Marks & Spencer, do współpracy z przedsiębiorstwami nad tworzeniem miejsc pracy dla młodych ludzi.

Marc Bolland, który odegrał kluczową rolę w uruchomieniu inicjatywy BRC dotyczącej zdobywania doświadczenia zawodowego, jest dobrej myśli. Stwierdził, że ogłoszone działania stworzą „tysiące kolejnych szans dla młodych ludzi na budowanie przyszłości w jednej z największych brytyjskich branż”.