Czy nadchodzi wielka reforma brytyjskiego systemu wsparcia? Brytyjski Departament Pracy i Emerytur (DWP) stoi przed jednym z największych wyzwań w swojej historii. System świadczeń Personal Independence Payment (PIP), z którego korzysta obecnie aż cztery miliony osób, wymaga pilnej i gruntownej przebudowy. Czy DWP będzie mniej restrykcyjne w przedłużaniu świadczeń?

Złagodzenie kryteriów oceny oraz rezygnacja z ciągłego sprawdzania stanu zdrowia pacjentów to główne postulaty zawarte w najnowszych rekomendacjach ekspertów. Pytanie, czy DWP będzie łagodniejsze w praktyce, zadają sobie dzisiaj miliony obywateli obawiających się utraty finansowego bezpieczeństwa.

Czy DWP będzie mniej restrykcyjne dla osób z chorobami przewlekłymi?

Eksperci przewodniczący tak zwanemu Przeglądowi Timmsa przedstawili propozycje, które mogą całkowicie zmienić codzienność osób niepełnosprawnych. Kluczowa zmiana dotyczy bezpośrednio procedur weryfikacyjnych. Projektodawcy apelują, aby urzędnicy zaprzestali uporczywego i powtarzalnego oceniania świadczeniobiorców, których stan zdrowia nie ulegnie poprawie. Chodzi tutaj przede wszystkim o dwie grupy obywateli: osoby z chorobami całożyciowymi oraz pacjentów cierpiących na schorzenia degeneracyjne.

- Advertisement -

Dotychczasowy model wymagał regularnego odnawiania dokumentacji. Dlatego rodziło to ogromny stres. Generowało również potężne koszty administracyjne. Wszystko wskazuje na to, że w tych konkretnych przypadkach DWP będzie mniej restrykcyjne w procedurach kontrolnych. Urzędnicy mają w większym stopniu polegać na istniejącej już dokumentacji medycznej. W efekcie system zyska przestrzeń do szybszego rozpatrywania spraw. Natomiast sami wnioskodawcy unikną wielokrotnego udowadniania oczywistych faktów przed komisjami lekarskimi.

Absurdy urzędnicze i milionowe koszty odwołań

Obecny kształt zasiłku PIP budzi ogromne kontrowersje po obu stronach sceny politycznej. Z jednej strony wydatki budżetowe na wsparcie socjalne stale rosną, osiągając rekordowe wartości. Z drugiej strony obywatele skarżą się na bezduszność systemu, który często odrzuca zasadne wnioski już na samym początku drogi. W konsekwencji tysiące spraw trafia do trybunałów i sądów odwoławczych.

Procesy te pochłaniają miliony funtów z kieszeni podatników, podczas gdy urzędy mogłyby wydać prawidłową decyzję za pierwszym razem. Przedstawiciele organizacji charytatywnych wskazują jednoznacznie, że nowa polityka urzędu musi przynieść realne uproszczenie zasad. Jeżeli DWP będzie mniej restrykcyjne w ocenie świadczeń na etapie wstępnej analizy dokumentów, brytyjski budżet zaoszczędzi znaczne środki finansowe. Ponadto właściwe wykorzystanie opinii lekarzy prowadzących pozwoli wyeliminować niepotrzebne spory sądowe i skróci czas oczekiwania na należną pomoc.

Praca bez obawy o utratę wsparcia, czyli prawo do próby

Inną fundamentalną kwestią poruszoną w raporcie jest aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Dotychczasowy system działał w sposób niezwykle demotywujący. Wielu pacjentów bało się podjąć jakąkolwiek pracę lub wolontariat, ponieważ urzędnicy traktowali to jako automatyczny dowód na poprawę stanu zdrowia. W rezultacie obywatele wolili pozostać bierni zawodowo, aby nie stracić podstawowych środków do życia.

Nowe propozycje reformy kładą duży nacisk na stworzenie bezpiecznych warunków do podejmowania aktywności. Przedstawiciele Partii Pracy oraz organizacji pożytku publicznego dążą do tego, aby DWP było mniej restrykcyjne wobec osób próbujących swoich sił na rynku pracy. Gwarancja tak zwanego „prawa do próby” zapewni niepełnosprawnym pewność, że chęć podjęcia zatrudnienia nie doprowadzi do natychmiastowego odebrania wsparcia. To podejście buduje zaufanie do państwa i pozwala obywatelom wchodzić w rolę aktywnych uczestników życia społecznego.

Szukanie równowagi między budżetem a potrzebami obywateli

Zreformowanie systemu świadczeń socjalnych wymaga ogromnego wyczucia i odpowiedzialności politycznej. Rząd nie może ograniczać się jedynie do cięcia kosztów lub ślepego przyznawania dotacji. Zmiany w PIP pokazują, że nowoczesna polityka społeczna może godzić pozorne sprzeczności. Ochrona najbardziej potrzebujących obywateli nie musi przecież wykluczać budowania trwałego i zrównoważonego budżetu państwa.

Decydenci zapewniają, że dążą do stworzenia przejrzystych reguł gry. Urząd Pracy i Emerytur musi stać się instytucją wspierającą, a nie jedynie kontrolującą. Pytanie o to, w jakim stopniu DWP będzie mniej restrykcyjne w nadchodzących latach, pozostaje jednak otwarte w kontekście ostatecznych ustaleń gabinetu rządowego. Wszystkie przedstawione rekomendacje mają obecnie charakter propozycji, które przejdą jeszcze dogłębną analizę polityczną.

Kiedy poznamy ostateczne decyzje w sprawie PIP?

Ostateczny raport Przeglądu Timmsa trafi do Sekretarza Stanu jesienią tego roku. Dopiero wtedy poznamy wiążące decyzje i konkretne harmonogramy wprowadzania nowych przepisów. Przedstawiciele rządu podkreślają, że obecny system PIP przestał spełniać swoje podstawowe zadania i wymaga natychmiastowej modyfikacji.

Obecne zasady rzadko służą budowaniu samodzielności osób niepełnosprawnych. Najbliższe miesiące przyniosą odpowiedź na pytanie, czy DWP będzie mniej restrykcyjne w odniesieniu do poszczególnych grup wnioskodawców. Obywatele oczekują sprawiedliwego systemu, który reaguje na realne potrzeby ludzkie i szanuje godność każdego człowieka.