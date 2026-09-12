Dzieci osób pobierających Universal Credit stracą pierwszeństwo w przyjmowaniu do przedszkola / fot. Shutterstock
Dzieci osób pobierających Universal Credit stracą pierwszeństwo w przyjmowaniu do przedszkola / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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Dzieci osób pobierających Universal Credit stracą ważny przywilej

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zgodnie ze zmianami ogłoszonymi przez ministra edukacji, dzieci osób pobierających Universal Credit, stracą prawo pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola.

Minister edukacji, Paul Givan, stwierdził, że jego zdaniem przepisy te – znane jako kryterium trudnej sytuacji społecznej (SDC) – nie były „zgodne z prawem”. A także „dyskryminowały ciężko pracujące rodziny”. Dodał, że posunięcie to ma na celu „wyrównanie szans” w procesie rekrutacji do przedszkoli.

Dzieci osób pobierających Universal Credit stracą dotychczasowy przywilej

Organ ds. edukacji (Education Authority – EA) poinformował, że „prace nad wdrożeniem zmian rozpoczną się natychmiast”. Givan ogłosił, że jego resort zniesie kryterium SDC i rozpocznie konsultacje, aby poznać opinie na temat tego, czy konieczne są również nowe przepisy.

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Krytycy zauważają jednak, że zasada pierwszeństwa zapewniała dzieciom z trudnych środowisk „lepszy start”. Natomiast przedstawiciele polityczni partii Sinn Féin, Alliance i SDLP kwestionowali nowe plany podczas poniedziałkowych obrad w Stormont.

Givan powiedział jednak, że sytuacja w kwestii miejsc w przedszkolach jest „zupełnie inna” niż w momencie wprowadzania kryterium SDC.

Stwierdził, że reformy systemu świadczeń socjalnych wymusiły na urzędnikach uwzględnienie nowych form wsparcia, takich jak Universal Credit. Świadczenie, które określił jako obejmujące znacznie szerszy zakres osób niż te wymienione w przepisach dotyczących SDC.

Givan zapowiedział, że od września 2027 roku jako kryterium SDC będą brane pod uwagę wyłącznie świadczenia wyraźnie wymienione w przepisach. Czyli Income Support oraz Jobseeker’s Allowance.

Dodał, że skoro świadczenia te „zostały wycofane lub zastąpione innymi”, spodziewa się „znikomej liczby wniosków” składanych na podstawie kryterium SDC w przyszłym roku.

Sytuacja w zakresie miejsc w przedszkolach jest „zupełnie inna” niż w momencie wprowadzania kryterium SDC
Sytuacja w zakresie miejsc w przedszkolach jest obecnie „zupełnie inna” niż w momencie wprowadzania kryterium SDC / fot. Shutterstock

Co oznacza kryterium SDC?

Kryterium SDC wprowadzono po raz pierwszy w 1998 roku. Stanowi ono podstawę do przyznawania pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

Kryterium to pozwala dzieciom rodziców pobierających określone świadczenia na uzyskanie pierwszeństwa w dostępie do przedszkola. Do świadczeń tych należą: Income Support, Jobseeker’s Allowance, Employment and Support Allowance oraz Universal Credit.

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