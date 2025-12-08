Ulewne deszcze i alert powodziowy - pogoda znów zaskakuje
Ulewne deszcze i alert powodziowy – pogoda znów zaskakuje

Joanna Baran
Joanna Baran

Irlandia i część Wielkiej Brytanii przygotowują się na jedne z najtrudniejszych warunków pogodowych tej zimy. Nad Wyspy nadciąga aktywny atlantycki niż, który przyniesie ulewne deszcze, porywisty wiatr i realne zagrożenie powodziowe.

Służby meteorologiczne ostrzegają, że najbliższe kilkadziesiąt godzin może być wyjątkowo trudne. Zarówno dla mieszkańców, jak i dla kierowców czy organizatorów wydarzeń plenerowych.

Silne opady już w nocy. Południe Irlandii najbardziej zagrożone

Met Éireann wprowadził od godziny 21:00 w poniedziałek Status Yellow dla siedmiu południowych hrabstw: Carlow, Kilkenny, Wexford, Cork, Kerry, Tipperary oraz Waterford. To właśnie tam prognozowane są długotrwałe i intensywne opady deszczu. Ulewne deszcze spadną na i tak już całkowicie przesiąkniętą wodą glebę. Meteorolodzy ostrzegają przed możliwością szybkich podtopień. Zwłaszcza w rejonach rzek oraz na obniżeniach terenu.

Sytuacja jest o tyle trudna, że od kilku tygodni w wielu miejscach pada regularnie. Rzeki i kanały znajdują się na granicy swoich możliwości. Dlatego kolejne kilkadziesiąt milimetrów deszczu może doprowadzić do wylania cieków wodnych i zalania lokalnych dróg.

Ulewne deszcze to nie wszystko.Wiatr uderzy nad ranem. Cała Irlandia pod ostrzeżeniem

Od wczesnych godzin porannych we wtorek, od 3:00 do 21:00, obowiązywać będzie ogólnokrajowy Status Yellow dla silnego wiatru. Porywy południowego wiatru mogą osiągać siłę sztormu, zwłaszcza w pasie nadmorskim. Niebezpieczeństwo stanowią nie tylko same podmuchy, lecz także wypychane przez wiatr fale.

Meteorolodzy podkreślają, że wtorkowy wiatr zbiegnie się w czasie z wyjątkowo wysokimi pływami. To zwiększa ryzyko tzw. cofki oraz lokalnych podtopień na wybrzeżu. W rejonach portowych i na nisko położonych odcinkach wybrzeża możliwe są zalania nawet przy braku silnego deszczu.

Trudne warunki na drogach i możliwe zakłócenia w transporcie

Mieszkańcy Irlandii powinni liczyć się z trudnymi warunkami na drogach. Spodziewane są utrudnienia w ruchu, a nawet okresowe zamknięcia tras. W wielu miejscach może dojść do osuwisk, szczególnie tam, gdzie grunt jest słaby i nasycony wodą. Kierowcom zaleca się unikanie niepotrzebnych podróży, szczególnie nocą i wczesnym rankiem.

Silny wiatr i wysoka fala mogą także wpłynąć na pracę portów i przepraw promowych. W kolejnych godzinach możliwe są opóźnienia lub odwołania rejsów — zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych.

Sytuacja w Wielkiej Brytanii również napięta

Także część Wielkiej Brytanii znajdzie się pod wpływem tego samego systemu sztormowego. Najbardziej zagrożone są południowo-zachodnia Anglia, Walia oraz południe kraju. Met Office w swoich prognozach przewiduje nawet 40–80 mm deszczu w ciągu 24 godzin, co w połączeniu z silnym wiatrem i nasyconą glebą stwarza poważne ryzyko powodzi.

W niektórych regionach Wielkiej Brytanii obowiązują już ostrzeżenia powodziowe, a sytuacja może się pogorszyć w późnych godzinach nocnych i we wtorek rano.

Najbliższe godziny kluczowe dla służb i mieszkańców

Meteorolodzy oraz lokalne władze apelują, aby mieszkańcy zabezpieczyli swoje domy i posesje, szczególnie w rejonach zagrożonych podtopieniami. Warto zadbać o drożność odpływów, usunięcie z ogrodów luźnych przedmiotów mogących zostać porwanych przez wiatr oraz ograniczenie przemieszczania się do minimum.

Najbliższe 24–48 godzin przyniosą kulminację niekorzystnych zjawisk, a służby nie wykluczają podniesienia alertów, jeśli sytuacja będzie się pogarszać. Zmieniający się klimat i częstsze, bardziej intensywne układy sztormowe na Atlantyku sprawiają, że tego typu epizody mogą stawać się coraz bardziej powszechne.

 

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

