Ważne zmiany w odprawie na lotnisku w Dublinie fot. shutterstock.com
IrlandiaTransport
2 min.czytania

Joanna Baran
Joanna Baran

Port Lotniczy Dublin wprowadził ważne zmiany w odprawie na lotnisku w Dublinie, które mogą znacząco ułatwić życie pasażerom. Obecnie podróżni korzystający z obu terminali nie muszą już ograniczać płynów i żeli do 100 ml ani umieszczać ich w plastikowych torebkach.

Dodatkowo, elektronika, taka jak laptopy czy tablety, może pozostać w bagażu podręcznym podczas kontroli bezpieczeństwa.

Ważne zmiany w odprawie na lotnisku w Dublinie – co dokładnie się zmienia?

Nowe zasady oznaczają, że pasażerowie mogą przewozić do 2 litrów płynów w pojedynczym opakowaniu w bagażu podręcznym. Nie ma również konieczności umieszczania ich w plastikowej torbie. To rewolucja w stosunku do dotychczasowych rygorystycznych przepisów, które obowiązywały od wielu lat.

„Plastikowa torba to już przeszłość” – mówi Dermot, pracownik ochrony lotniska, zachęcając podróżnych do korzystania z nowych zasad. Nowe procedury mają usprawnić przejście przez kontrolę bezpieczeństwa i skrócić czas oczekiwania w kolejce. Szczególnie odczują to podróżnie w godzinach szczytu.

Ważne zmiany w odprawie na lotnisku w Dublinie – od kiedy obowiązują i jak działają?

Zasady wprowadzone zostały od września 2025 roku. Natomiast ich pełne wdrożenie trwało kolejnych kilka tygodni. Zmiana w odprawie jest możliwa dzięki nowoczesnym skanerom C3, zainstalowanym w obu terminalach lotniska. Technologie te działają podobnie do tomografii komputerowej w szpitalach. Dlatego generują trójwymiarowe obrazy bagażu, co pozwala na szybsze i dokładniejsze wykrywanie przedmiotów niebezpiecznych.

Port Lotniczy Dublin jest jednym z pierwszych lotnisk w Europie, które w pełni korzystają z tej technologii, co stawia je w czołówce innowacyjnych rozwiązań bezpieczeństwa w branży lotniczej.

Ważne zmiany w odprawie na lotnisku w Dublinie – korzyści dla pasażerów

Dla podróżnych zmiany te oznaczają przede wszystkim wygodę i oszczędność czasu. Brak konieczności pakowania płynów w osobne torby oraz możliwość pozostawienia elektroniki w bagażu podręcznym przyspiesza odprawę i zmniejsza stres związany z kontrolą bezpieczeństwa.

fot. shutterstock.com

Jednak lotnisko przypomina, że nowe zasady dotyczą wyłącznie Portu Lotniczego Dublin. Dlatego pasażerowie powinni sprawdzić przepisy obowiązujące na lotnisku docelowym lub powrotnym, aby uniknąć problemów przy kontroli bezpieczeństwa w innym kraju.

Bezpieczniej i szybciej

Wprowadzone zmiany w odprawie w Dublinie to znacząca modernizacja procedur bezpieczeństwa, która łączy skuteczność kontroli z większym komfortem dla pasażerów. Dzięki nowoczesnym skanerom i zrezygnowaniu z plastikowych torebek podróżni mogą szybciej przejść przez kontrolę, zabrać ze sobą więcej płynów i nie martwić się o wyjmowanie elektroniki.

Ważne zmiany w odprawie na lotnisku w Dublinie pokazują, że nowoczesne technologie i praktyczne rozwiązania mogą iść w parze z bezpieczeństwem pasażerów. Natomiast Dublin jest przykładem innowacyjnego podejścia w europejskim transporcie lotniczym.

 

