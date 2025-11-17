Port Lotniczy Dublin wprowadził ważne zmiany w odprawie na lotnisku w Dublinie, które mogą znacząco ułatwić życie pasażerom. Obecnie podróżni korzystający z obu terminali nie muszą już ograniczać płynów i żeli do 100 ml ani umieszczać ich w plastikowych torebkach.

Dodatkowo, elektronika, taka jak laptopy czy tablety, może pozostać w bagażu podręcznym podczas kontroli bezpieczeństwa.

Ważne zmiany w odprawie na lotnisku w Dublinie – co dokładnie się zmienia?

Nowe zasady oznaczają, że pasażerowie mogą przewozić do 2 litrów płynów w pojedynczym opakowaniu w bagażu podręcznym. Nie ma również konieczności umieszczania ich w plastikowej torbie. To rewolucja w stosunku do dotychczasowych rygorystycznych przepisów, które obowiązywały od wielu lat.

„Plastikowa torba to już przeszłość” – mówi Dermot, pracownik ochrony lotniska, zachęcając podróżnych do korzystania z nowych zasad. Nowe procedury mają usprawnić przejście przez kontrolę bezpieczeństwa i skrócić czas oczekiwania w kolejce. Szczególnie odczują to podróżnie w godzinach szczytu.

Ważne zmiany w odprawie na lotnisku w Dublinie – od kiedy obowiązują i jak działają?

Zasady wprowadzone zostały od września 2025 roku. Natomiast ich pełne wdrożenie trwało kolejnych kilka tygodni. Zmiana w odprawie jest możliwa dzięki nowoczesnym skanerom C3, zainstalowanym w obu terminalach lotniska. Technologie te działają podobnie do tomografii komputerowej w szpitalach. Dlatego generują trójwymiarowe obrazy bagażu, co pozwala na szybsze i dokładniejsze wykrywanie przedmiotów niebezpiecznych.

Port Lotniczy Dublin jest jednym z pierwszych lotnisk w Europie, które w pełni korzystają z tej technologii, co stawia je w czołówce innowacyjnych rozwiązań bezpieczeństwa w branży lotniczej.

Ważne zmiany w odprawie na lotnisku w Dublinie – korzyści dla pasażerów

Dla podróżnych zmiany te oznaczają przede wszystkim wygodę i oszczędność czasu. Brak konieczności pakowania płynów w osobne torby oraz możliwość pozostawienia elektroniki w bagażu podręcznym przyspiesza odprawę i zmniejsza stres związany z kontrolą bezpieczeństwa.

Jednak lotnisko przypomina, że nowe zasady dotyczą wyłącznie Portu Lotniczego Dublin. Dlatego pasażerowie powinni sprawdzić przepisy obowiązujące na lotnisku docelowym lub powrotnym, aby uniknąć problemów przy kontroli bezpieczeństwa w innym kraju.

Bezpieczniej i szybciej

Wprowadzone zmiany w odprawie w Dublinie to znacząca modernizacja procedur bezpieczeństwa, która łączy skuteczność kontroli z większym komfortem dla pasażerów. Dzięki nowoczesnym skanerom i zrezygnowaniu z plastikowych torebek podróżni mogą szybciej przejść przez kontrolę, zabrać ze sobą więcej płynów i nie martwić się o wyjmowanie elektroniki.

Ważne zmiany w odprawie na lotnisku w Dublinie pokazują, że nowoczesne technologie i praktyczne rozwiązania mogą iść w parze z bezpieczeństwem pasażerów. Natomiast Dublin jest przykładem innowacyjnego podejścia w europejskim transporcie lotniczym.