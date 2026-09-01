We wrześniu odbędą się liczne strajki w Holandii
We wrześniu odbędą się liczne strajki w Holandii / fot. Shutterstock
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Wrzesień będzie trudnym miesiącem w Holandii pod względem strajków

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Wrześniowe strajki w Holandii sparaliżują kraj. 9 września odbędzie się ogólnokrajowy strajk pracowników transportu publicznego. Dołączą do niego także pracownicy z wielu innych branż.

Tysiące kolejnych pracowników szykuje się do strajku we wrześniu przeciwko planowanym przez holenderski rząd cięciom w systemie ubezpieczeń społecznych. Do dużej ogólnokrajowej akcji w transporcie publicznym, która odbędzie się 9 września, dołączą teraz pracownicy budowlani, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, mechanicy samochodowi, instalatorzy, producenci mebli i ślusarze. Będą uczestniczyć w strajku od piątku 4 września do piątku 11 września, ogłosił związek zawodowy FNV.

Strajki w Holandii we wrześniu

Strajki w Holandii obejmą między innymi transport publiczny, porty, szpitale, urzędy państwowe, opiekę społeczną i edukację. Jak poinformował związek FNV, zapowiedziane dotychczas protesty trwały od 2 do 14 września.

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Od portów po transport publiczny. Od służby zdrowia po ratusz i ministerstwa. Ludzie w całym kraju podejmują działania – powiedział przewodniczący FNV, Hans Spekman.

Nowe strajki są częścią szerszej fali strajków we wrześniu. Pracownicy szpitali planują akcje w różnych placówkach na 2, 3, 8, 10 i 14 września. Osoby pobierające świadczenia są również proszone o udział w strajku 2 września. Pracownicy portów rozpoczną strajk w całym kraju 4 września. Pracownicy transportu publicznego zorganizują strajk ogólnokrajowy 9 września.

8 września w Hadze protestować będą urzędnicy państwowi, prowincjonalni i lokalni, pracownicy z branży edukacji, naukowcy i inni. Tego dnia dołączy do nich również personel domów opieki i domów spokojnej starości.

Tysiące pracowników rządowych z gmin, zarządów gospodarki wodnej, uniwersytetów i rządu krajowego zgromadzą się we wtorek, 8 września, w Koekamp w Hadze, poinformowała organizacja FNV.

Czego dotyczą protesty?

Strajki są częścią problemu, który trwa od miesięcy. Na początku tego roku holenderskie związki zawodowe zagroziły strajkami, jeśli rząd nie wycofa się z planów obniżenia zasiłków dla bezrobotnych (WW) i rent inwalidzkich (WIA), a także podniesienia wieku emerytalnego.

Chociaż rząd porzucił plany szybszego podniesienia wieku emerytalnego i obiecał „potencjalnie” zmniejszyć cięcia w zabezpieczeniach społecznych, związki zawodowe nie są zadowolone. Będzie tak dopóki rząd nie odrzuci całkowicie planów. Pierwszy strajk komunikacji miejskiej odbył się 24 czerwca, a kolejny ma się odbyć we wrześniu.

To właśnie ci ludzie codziennie utrzymują Holandię w ruchu. Wdrażają politykę tego gabinetu. A teraz sami mówią: stop i ani kroku dalej. Każdy może zachorować. Każdy może stracić pracę nie z własnej winy. Właśnie wtedy powinniście móc liczyć na bezpieczeństwo, które wspólnie zbudowaliśmy i za które wspólnie zapłaciliśmy – powiedział Hans Spekman.

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