Wrzesień najpopularniejszym miesiącem na szukanie pracy w Holandii

Wrzesień w Holandii okazał się najpopularniejszym miesiącem na szukanie pracy – wynika z danych Krajowego Banku Wakatów. Okazuje się, że mieszkańcy kraju tulipanów w czasie letniego urlopu nabierają chęci na zmianę zatrudnienia.

Powołując się na własne dane dotyczące aplikacji o pracę Krajowy Bank Wakatów poinformował, że wrzesień w zeszłym roku był najpopularniejszym miesiącem na szukanie pracy w Holandii. Sugeruje to, że właśnie w okresie letnim mieszkańcy tego kraju decydują się na złożenie rezygnacji u swoich dotychczasowych pracodawców.

Wrzesień miesiącem na szukanie pracy w Holandii

Zazwyczaj to styczeń uważano za najczęściej wybierany miesiąc na poszukiwanie nowej pracy. Wynikać by to miało z noworocznych podsumowań i postanowień. Dane jednak weryfikują ten pogląd. Okazuje się, że styczeń zajmuje pod tym względem piąte miejsce.

Natomiast zaraz po wrześniu, który zajmuje pierwsze miejsce, miesiącami, w których w ubiegłym roku złożono najwięcej aplikacji o pracę były październik, listopad i luty. A dopiero na miejscu piątym styczeń.

Jak powiedziała dyrektor Krajowego Banku Wakatów, Sharita Boon w rozmowie z De Telegraaf:

– Wiele osób wykorzystuje urlopy w lecie, aby pomyśleć o kolejnym kroku w karierze. Gdy tylko wakacje się kończą, aktualizują swoje CV i zaczynają szukać pracy.

Rynek pracy w Holandii i znalezienie zatrudnienia

Rynek pracy w Holandii uległ w ostatnich latach znaczącym zmianom. Dzięki nim kraj stał się jednym z najbardziej stabilnych i atrakcyjnych miejsc pracy w Europie. Holandia oferuje zróżnicowane możliwości rozwoju w takich branżach jak technologia, logistyka, finanse, czy energia odnawialna.

Duże możliwości dla imigrantów

Dla obcokrajowców posiadających odpowiednie kwalifikacje dobrą wiadomością jest to, że kluczowe sektory cierpią na niedobór siły roboczej. Dlatego też w Holandii jest duże zapotrzebowanie na specjalistów. Istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników w takich sektorach jak opieka zdrowotna, IT i inżynieria.

Holandia oferuje również ulgi podatkowe (30-procentową ulgę podatkową) dla niektórych pracowników zagranicznych, w tym inżynierów, pracowników technicznych, specjalistów IT. A także pracowników finansowych oraz doświadczonych pracowników sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

W przeciwieństwie do niektórych innych krajów europejskich, Holandia boryka się z mniejszymi strukturalnymi niedopasowaniami między umiejętnościami a popytem. Co stwarza korzystne środowisko dla imigrantów. Zagraniczni pracownicy o specjalistycznych umiejętnościach są szczególnie cenieni i często znajdują pracę w branżach, w których ich wiedza specjalistyczna uzupełnia lokalne talenty.