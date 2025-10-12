Wsparcie energetyczne - ważny filar w pomocy mieszkańcom Irlandii
Wsparcie energetyczne - ważny filar w pomocy mieszkańcom Irlandii fot. shutterstock.com
IrlandiaFinanse i świadczenia
3 min.czytania

Wsparcie energetyczne – czy wróci z nowym budżetem?

Joanna Baran
Joanna Baran

W Budżecie 2026 rząd Irlandii przedstawił nowe podejście do pomocy energetycznej. Dlatego wsparcie energetyczne w Irlandii będzie ustalane według nowych zasad. Choć w poprzednich latach mieszkańcy mogli korzystać z tzw. energy credits, które dawały jednorazowe wsparcie w trudnym okresie zimowym, tegoroczny budżet nie przewiduje przywrócenia tego mechanizmu w tradycyjnej formie. Co się zmieni i kto na tym skorzysta?

Podczas prezentacji Budżetu 2026 ministrowie finansów i wydatków publicznych jasno zaznaczyli, że decyzja o rezygnacji z energy credits wynika z potrzeby stworzenia bardziej trwałego i przewidywalnego systemu wsparcia. Ciarán Ahern, rzecznik Labour ds. klimatu i energii, określił brak tych kredytów jako „dewastujący cios dla rodzin w trudnej sytuacji”. Polityk zwrócił uwagę, że w kraju ponad 300 000 osób zalega z rachunkami za prąd. Natomiast kolejne 185 000 ma zaległości w opłatach za gaz. Te dane mówią niezwykle dużo o problemach i potrzebach mieszkańców Irlandii.

- Advertisement -

Wzrost zasiłku paliwowego – konkretne wsparcie energetyczne dla potrzebujących

Choć energy credits zostały wycofane, rząd zwiększył wysokość Fuel Allowance – zasiłku paliwowego, który wspiera gospodarstwa domowe w sezonie grzewczym. Od stycznia 2026 kwota ta wzrośnie o 5 € tygodniowo. Osiągnie zatem 38 € tygodniowo. Oznacza to, że gospodarstwa domowe otrzymają około 1 064 € na sezon grzewczy od września do kwietnia. Co ważne, wsparcie to będzie dostępne dla szerszej grupy odbiorców. W tenosób korzystających z Working Family Payment. Dlatego zwiększy to liczbę beneficjentów o około 50 000 rodzin.

Inwestycje w efektywność energetyczną – długoterminowe korzyści

W Budżecie 2026 dużą wagę położono również na długoterminowe wsparcie energetyczne w Irlandii poprzez inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków. Zaplanowano rekordowe wydatki na modernizację domów i wspólnot mieszkaniowych, w tym instalację paneli słonecznych i ulepszanie systemów grzewczych.

Wsparcie energetyczne - czy wróci z nowym budżetem?
Wsparcie energetyczne – czy wróci z nowym budżetem?
fot. shutterstock.com

Minister Jack Chambers podkreślił, że te działania mają pomóc w obniżeniu kosztów eksploatacji domów, poprawie komfortu mieszkańców oraz ograniczeniu emisji, a także wspierać najbardziej wrażliwe gospodarstwa domowe w dłuższej perspektywie.

Ulgi i wsparcie dla mikroproducentów energii

Nowe przepisy przewidują także wsparcie dla osób, które produkują energię na własne potrzeby i odprowadzają nadwyżki do sieci. Ulgi podatkowe w wysokości do 400 € rocznie zachęcają do inwestowania w odnawialne źródła energii. To ma nie tylko zmniejszyć rachunki gospodarstw domowych, ale również przyczynić się do zielonej transformacji energetycznej w Irlandii.

Wsparcie energetyczne w Irlandii – wpływ na finanse mieszkańców

Wsparcie energetyczne w Irlandii w formie Fuel Allowance i ulg podatkowych dla producentów energii pozwala mieszkańcom częściowo złagodzić rosnące koszty energii, które w ostatnich miesiącach uderzyły w portfele rodzin. Choć brak jednorazowych kredytów może być odczuwalny, inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz dostępność dodatkowego zasiłku paliwowego mają przynieść wymierne korzyści w dłuższym okresie. Głównie dlatego, że ograniczą wydatki na energię. Jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych. W teorii to bardzo prospołeczny i odpowiedzialny ruch. A jak będzie w praktyce?

Wsparcie energetyczne – ważny filar w pomocy mieszkańcom Irlandii

Budżet 2026 wprowadza nową strategię wsparcia energetycznego w Irlandii, opartą na długoterminowych rozwiązaniach zamiast jednorazowych dopłat. Wzrost zasiłku paliwowego, ulgi podatkowe dla mikroproducentów energii oraz inwestycje w efektywność energetyczną budynków mają na celu nie tylko ochronę finansów mieszkańców, ale także budowanie bardziej zrównoważonego i energooszczędnego kraju. Ważne zmiany dla setek tysięcy gospodarstw. Czy realnie pomogą uniknąć długów mieszkańcom Irlandii?

 

Przeczytaj także

Irlandia: pacjenci czekają nawet dwie godziny na karetkę

Irlandzkie pogotowie ratunkowe znalazło się w ogniu krytyki. Nowe dane pokazują, że w niektórych regionach pacjenci czekają na karetkę nawet dwie godziny. Minister zdrowia zapowiada reformy i zwiększenie finansowania HSE.

Matka porwała dziecko do Polski. Ojciec pozywa własne państwo

Irlandzki ojciec od blisko dwóch lat walczy o powrót swojej córki, którą – jak twierdzi – matka porwała i wywiozła do Polski bez jego zgody. Mężczyzna oskarża rząd w Dublinie o zaniedbanie i domaga się natychmiastowych działań.

Niebezpieczne pompy obiegowe w 100 000 irlandzkich domów! Producent wzywa do wymiany

114 000 pomp obiegowych marki Tucson, zainstalowanych w domach w całej Irlandii, może stwarzać poważne ryzyko porażenia prądem – poinformowała Competition and Consumer Protection Commission (CCPC). Sprawdź czy posiadasz urządzenie w swoim domu.

Budżet 2026 – ulgi, podatki i płace minimalne

Rząd Irlandii zaprezentował Budżet 2026, który już określany jest jako jeden z najbardziej proinwestycyjnych w ostatnich latach. Minister Finansów Paschal Donohoe oraz Minister Wydatków Publicznych Jack Chambers ogłosili pakiet o łącznej wartości 9,4 miliarda euro.

Irlandia: Yuno Energy ogłasza zamrożenie cen prądu i gazu

Irlandzki dostawca energii Yuno Energy ogłosił, że zamrozi ceny prądu i gazu dla swoich klientów na okres zimowy. Firma zapowiedziała, że ewentualne podwyżki mogłyby nastąpić najwcześniej na początku marca.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Irlandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet