Wsparcie energetyczne – czy wróci z nowym budżetem?

W Budżecie 2026 rząd Irlandii przedstawił nowe podejście do pomocy energetycznej. Dlatego wsparcie energetyczne w Irlandii będzie ustalane według nowych zasad. Choć w poprzednich latach mieszkańcy mogli korzystać z tzw. energy credits, które dawały jednorazowe wsparcie w trudnym okresie zimowym, tegoroczny budżet nie przewiduje przywrócenia tego mechanizmu w tradycyjnej formie. Co się zmieni i kto na tym skorzysta?

Podczas prezentacji Budżetu 2026 ministrowie finansów i wydatków publicznych jasno zaznaczyli, że decyzja o rezygnacji z energy credits wynika z potrzeby stworzenia bardziej trwałego i przewidywalnego systemu wsparcia. Ciarán Ahern, rzecznik Labour ds. klimatu i energii, określił brak tych kredytów jako „dewastujący cios dla rodzin w trudnej sytuacji”. Polityk zwrócił uwagę, że w kraju ponad 300 000 osób zalega z rachunkami za prąd. Natomiast kolejne 185 000 ma zaległości w opłatach za gaz. Te dane mówią niezwykle dużo o problemach i potrzebach mieszkańców Irlandii.

Wzrost zasiłku paliwowego – konkretne wsparcie energetyczne dla potrzebujących

Choć energy credits zostały wycofane, rząd zwiększył wysokość Fuel Allowance – zasiłku paliwowego, który wspiera gospodarstwa domowe w sezonie grzewczym. Od stycznia 2026 kwota ta wzrośnie o 5 € tygodniowo. Osiągnie zatem 38 € tygodniowo. Oznacza to, że gospodarstwa domowe otrzymają około 1 064 € na sezon grzewczy od września do kwietnia. Co ważne, wsparcie to będzie dostępne dla szerszej grupy odbiorców. W tenosób korzystających z Working Family Payment. Dlatego zwiększy to liczbę beneficjentów o około 50 000 rodzin.

Inwestycje w efektywność energetyczną – długoterminowe korzyści

W Budżecie 2026 dużą wagę położono również na długoterminowe wsparcie energetyczne w Irlandii poprzez inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków. Zaplanowano rekordowe wydatki na modernizację domów i wspólnot mieszkaniowych, w tym instalację paneli słonecznych i ulepszanie systemów grzewczych.

Minister Jack Chambers podkreślił, że te działania mają pomóc w obniżeniu kosztów eksploatacji domów, poprawie komfortu mieszkańców oraz ograniczeniu emisji, a także wspierać najbardziej wrażliwe gospodarstwa domowe w dłuższej perspektywie.

Ulgi i wsparcie dla mikroproducentów energii

Nowe przepisy przewidują także wsparcie dla osób, które produkują energię na własne potrzeby i odprowadzają nadwyżki do sieci. Ulgi podatkowe w wysokości do 400 € rocznie zachęcają do inwestowania w odnawialne źródła energii. To ma nie tylko zmniejszyć rachunki gospodarstw domowych, ale również przyczynić się do zielonej transformacji energetycznej w Irlandii.

Wsparcie energetyczne w Irlandii – wpływ na finanse mieszkańców

Wsparcie energetyczne w Irlandii w formie Fuel Allowance i ulg podatkowych dla producentów energii pozwala mieszkańcom częściowo złagodzić rosnące koszty energii, które w ostatnich miesiącach uderzyły w portfele rodzin. Choć brak jednorazowych kredytów może być odczuwalny, inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz dostępność dodatkowego zasiłku paliwowego mają przynieść wymierne korzyści w dłuższym okresie. Głównie dlatego, że ograniczą wydatki na energię. Jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych. W teorii to bardzo prospołeczny i odpowiedzialny ruch. A jak będzie w praktyce?

Wsparcie energetyczne – ważny filar w pomocy mieszkańcom Irlandii

Budżet 2026 wprowadza nową strategię wsparcia energetycznego w Irlandii, opartą na długoterminowych rozwiązaniach zamiast jednorazowych dopłat. Wzrost zasiłku paliwowego, ulgi podatkowe dla mikroproducentów energii oraz inwestycje w efektywność energetyczną budynków mają na celu nie tylko ochronę finansów mieszkańców, ale także budowanie bardziej zrównoważonego i energooszczędnego kraju. Ważne zmiany dla setek tysięcy gospodarstw. Czy realnie pomogą uniknąć długów mieszkańcom Irlandii?