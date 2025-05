Wysiadł z busa i zniknął! Rodzina prosi o pomoc

50-letni Polak zaginął w Niemczech. Mężczyzna wracał busem z Holandii. Podróż przebiegała bez problemów. Do chwili, gdy mężczyzna wysiadł z busa na stacji w Niemczech i już nie wrócił. Zdarzenie miało miejsce 21 maja 2025 roku i od tej nocy z Polakiem nie ma kontaktu. Po prostu wysiadł z busa i zniknął.

Trwają poszukiwania Zbigniewa Ciemińskiego, 50-letniego mieszkańca Pomorza. Mężczyzna zaginął podczas powrotu z Holandii do Polski. Polak ostatni raz widziany był 21 maja 2025 roku około godziny 3:00 w nocy, gdy wysiadł z busa na stacji benzynowej Tank & Rast Raststätte Michendorf Süd, przy autostradzie A10 na terenie Niemiec. Niedaleko Poczdamu. Od tamtej chwili kontakt z nim się urwał.

- Advertisement -

Ciemiński wracał busem przewoźnika FXT sp. z o.o. z Aalsmeer w Holandii do rodzinnego Przywidza w województwie pomorskim. Wysiadł w nocy i — według dostępnych relacji — nie powrócił już do pojazdu.

Zaginiony: rysopis i szczegóły

Zbigniew Ciemiński to mężczyzna niskiego wzrostu, o średniej budowie ciała, z niebieskimi oczami i krótkimi, ciemnymi włosami. Wyróżnia go tatuaż na łydce. W chwili zaginięcia miał na sobie:

granatowe spodenki,

białą bluzkę w szarą mozaikę,

czarne buty marki Kappa.

Niósł ze sobą dwie torby podróżne i charakterystyczną żółtą torbę ze sklepu Jumbo. Istnieje również przypuszczenie, że mógł się przebrać w dres marki Kappa.

Wysiadł z busa i zniknął – czy poszukuje go również niemiecka policja?

Jak dotąd brakuje jakichkolwiek doniesień w niemieckich mediach na temat zaginięcia Ciemińskiego. Cała sprawa jest relacjonowana wyłącznie w polskich źródłach, w tym na popularnym profilu społecznościowym „SOS Zaginięcia”, w serwisach informacyjnych i przez Komendę Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim, która prowadzi sprawę.

Nie ma również informacji o oficjalnym zaangażowaniu niemieckiej policji, mimo że zaginięcie miało miejsce na terytorium Niemiec, w landzie Brandenburgia. To budzi niepokój bliskich i internautów, którzy zwracają uwagę na potencjalną potrzebę szerszej międzynarodowej współpracy w tego typu sytuacjach.

Rodzina apeluje: każda informacja może pomóc

Rodzina i bliscy zaginionego nie ustają w wysiłkach, by odnaleźć Zbigniewa Ciemińskiego. Apelują do wszystkich osób, które mogły przebywać w rejonie stacji Michendorf Süd w nocy z 20 na 21 maja, a także do innych pasażerów busa lub kierowców ciężarówek, którzy mogli coś zauważyć.

Kontakt do Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim:

tel. 47 74 24 222 lub 112 (anonimowość gwarantowana)