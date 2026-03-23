Znikają sklepy stacjonarne, miejsca pracy, centra życia w miastach
NiemcyŻycie w Niemczech
2 min.czytania

Joanna Baran
Z mapy Niemiec znikają sklepu stacjonarne. Wkrótce będzie ich mniej niż 300 tysięcy – tak mało sklepów nie było od czasu zjednoczenia kraju. Trend ten nie jest jedynie statystycznym spadkiem. To sygnał głębokich przemian w sposobie konsumpcji i funkcjonowaniu miejskich centrów handlowych.

Dlaczego znikają sklepy stacjonarne?

Główną przyczyną jest połączenie kilku czynników: rosnącej popularności zakupów online, spowolnienia gospodarczego, powściągliwości konsumentów w czasach niepewności oraz skutków pandemii COVID-19. Lockdowny z lat 2020–2021 zmusiły wiele sklepów do czasowego zamknięcia. Część nigdy nie wznowiła działalności. Obecnie handel internetowy rośnie. Natomiast konsumenci coraz częściej wybierają zakupy z domu, co dodatkowo odbiera klientelę sklepom tradycyjnym.

Konsekwencje dla pracowników

Znikają sklepy stacjonarne, a wraz z nimi miejsca pracy dla tysięcy osób zatrudnionych w handlu detalicznym. Pracownicy tracą nie tylko źródło dochodu, lecz także stabilność zawodową. To w połączeniu z rosnącą inflacją i wysokimi kosztami życia jest poważnym obciążenie dla rodzin. Upadłość sieci takich jak Görtz, Gerry Weber czy Eterna jest sygnałem ostrzegawczym dla całego sektora. Wysoka liczba bankructw, która w 2025 roku osiągnęła rekordowy poziom, pokazuje, że trend może przyspieszać.

Skutki dla lokalnych społeczności

Likwidacja sklepów stacjonarnych uderza także w lokalne społeczności. Puste witryny w centrach miast zmieniają charakter przestrzeni miejskiej. Ograniczają dostęp do podstawowych usług i wpływają na atrakcyjność handlową okolicy. Wiele mniejszych miast już odczuwa spadek ruchu pieszych. To negatywnie wpływa także na gastronomię, usługi i małe przedsiębiorstwa zależne od lokalnej klienteli.

Wyzwania dla właścicieli nieruchomości handlowych

Branża nieruchomości handlowych stoi przed poważnym problemem: pustostany w galeriach i centrach miast oznaczają spadek przychodów z najmu. Właściciele centrów handlowych muszą szukać nowych strategii – od adaptacji przestrzeni pod usługi, gastronomię i coworking, po przyciąganie innowacyjnych najemców. Bez takiej transformacji centra mogą stać się „miastami duchów”, tracąc znaczenie ekonomiczne i społeczne.

Co dalej ze sklepami stacjonarnymi?

Branża handlowa spotyka się w Berlinie na corocznym kongresie poświęconym nieruchomościom handlowym, aby szukać rozwiązań dla tej kryzysowej sytuacji. Eksperci wskazują na potrzebę wsparcia małych i średnich przedsiębiorców, elastycznych regulacji najmu oraz integracji handlu stacjonarnego z cyfrowymi kanałami sprzedaży. Jednocześnie obserwujemy, że konsumenci wciąż cenią doświadczenie zakupowe w realnym świecie – kluczowe będzie stworzenie modelu biznesowego, który łączy wygodę e-commerce z atrakcyjnością tradycyjnego sklepu.

Znikają sklepy stacjonarne, a wraz z nimi miejsca pracy i centra życia miejskiego. Bez szybkiej reakcji polityki, biznesu i lokalnych społeczności, niemieckie miasta mogą stanąć przed głęboką przemianą, której skutki odczują nie tylko handlowcy, ale całe społeczeństwo.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Przystępny cenowo pociąg między Amsterdamem, Berlinem i Hamburgiem

Holenderska firma kolejowa GoVolta uruchomiła przystępny cenowo pociąg między Holandią a Niemcami. Bilety zaczynają się już od 19 euro.

Pracownicy z Polski na wyspie Uznam. Stanowią większość wśród pracowników

Znaczenie polskich pracowników nie ogranicza się wyłącznie do liczby zatrudnionych. To oni w dużej mierze utrzymują ciągłość funkcjonowania hoteli. Od codziennej obsługi gości po zaplecze gastronomiczne i porządkowe.

Od dziś sklepy czynne w niedzielę. Gdzie zrobisz zakupy?

Od 15 marca w wielu nadmorskich regionach Niemiec zaczęły...

Turystyka paliwowa nabiera tempa. Kierowcy polują na tańsze tankowanie

Różnice w cenach między sąsiadującymi krajami zaczynają sięgać kilkudziesięciu centów na litrze.

Paraliż lotów w Europie. Strajk pilotów Lufthansy uderza także w pasażerów z Polski

Z siatki połączeń zniknie około 300 rejsów, a największe utrudnienia czekają pasażerów korzystających z głównych portów przesiadkowych Lufthansy.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport