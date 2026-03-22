Tesco daje podwyżkę pracownikom. Sześć innych supermarketów oferuje więcej

Tesco jest kolejnym supermarketem, który da podwyżkę pracownikom w tym roku. Nie jest to jednak jedyna sieć, która podnosi płace. Zarówno Aldi, Lidl, Waitrose i Sainbury’s potwierdziły wzrost zarobków pracowników.

W tym tygodniu Tesco ogłosiło, że od końca marca wprowadzi podwyżki dla pracowników w wysokości 5,1 proc. Aż sześć supermarketów w Wielkiej Brytanii ogłosiło jednak wyższe stawki godzinowe…

Podwyżki dla pracowników Tesco

W ramach porozumienia ze związkiem zawodowym Usdaw, stawka godzinowa dla pracowników sklepów i internetowych centrów realizacji zamówień w Tesco wzrośnie do 13,28 funta. Stanowi to dla firmy część inwestycji o wartości 200 milionów funtów. Dodatek za lokalizację w Londynie również wzrośnie z 1,21 funta do 1,27 funta. Co daje stawkę godzinową w wysokości 14,55 funta dla pracowników w obrębie autostrady M25.

W ciągu ostatnich pięciu lat wynagrodzenia pracowników Tesco wzrosły o 43 proc. Supermarket twierdzi, że koncentruje się na wspieraniu swoich pracowników poprzez zarobki i świadczenia.

Wzrost płac w innych supermarketach w UK

Podwyżki dla pracowników Tesco nie są jednak tak wysokie, jak w Aldi, Lidlu, M&S, Waitrose, czy Sainsbury’s. Ale wyższe niż w Asda, Co-op, Morrisons czy Iceland.

Aldi, lider wśród supermarketów, podnosi pracownikom pensje o 13,50 funta w skali kraju. I 14,88 funta w obrębie autostrady M25 od 1 kwietnia. Będzie to druga podwyżka płac tego dyskontu w 2026 roku.

Od 1 marca pracownicy mieli już otrzymywać 13,35 funta za godzinę w skali kraju i 14,71 funta za godzinę w obrębie autostrady M25. Jednak Aldi dodał, że pensje wzrosną do 14,30 funta za godzinę i 15,03 funta w obrębie autostrady M25 w zależności od stażu pracy.

Także M&S ogłosiło, że od 1 kwietnia podniesie wynagrodzenia pracowników handlu detalicznego w Wielkiej Brytanii o 6,4 proc. Co prezes Stuart Machin określił jako „nagrodę przewyższającą inflację”.

Podwyżka płac sprawi, że sprzedawca detaliczny zainwestuje ponad 70 milionów funtów w podwyżkę. To podniesie stawkę godzinową dla sprzedawców do co najmniej 13,41 funta w skali kraju i 14,74 funta za godzinę dla tych w obrębie autostrady M25.

Także Lidl ogłosił inwestycję w wysokości 29 mln funtów w wynagrodzenia pracowników. Od 1 marca stawka godzinowa dla pracowników na stanowiskach początkowych wzrośnie do 13,45 funta w skali kraju, a wraz ze stażem pracy wzrośnie do 14,45 funta.

Z kolei Waitrose zwiększył pracownikom stawkę godzinową od 1 kwietnia do 13,25 funta w skali kraju. I 14,80 funta w Londynie. Natomiast Sainsbury’s ogłosił podwyżkę do 13,23 funta za godzinę, i 14,54 funta w stolicy od 1 marca.