Praca i finanse
25 funtów pomocy za każde 7 dni mrozu. Czy pieniądze trafią do najbiedniejszych?

Joanna Baran
Joanna Baran

Zbliżająca się zima w Wielkiej Brytanii zmusza władze do wsparcia najbardziej wrażliwych gospodarstw domowych. Departament Pracy i Emerytur (DWP) potwierdził, że od najbliższej zimy wprowadzi Cold Weather Payments. Jest to specjalne świadczenia dla osób, które mają trudności z opłaceniem kosztów ogrzewania. Wynosi 25 funtów za każdy tydzień mrozu. Czy to realna pomoc?

Każde gospodarstwo domowe kwalifikujące się do programu otrzyma 25 funtów za każdy siedmiodniowy okres, w którym temperatura spadnie poniżej określonego poziomu. Świadczenie ma pomóc w pokryciu rachunków za energię. Może być istotne zwłaszcza w przypadku osób starszych, rodzin o niskich dochodach oraz osób z niepełnosprawnościami.

Program nie jest automatyczny. Dlatego DWP monitoruje warunki pogodowe w poszczególnych regionach. Natomiast pieniądze wypłaca jedynie wtedy, gdy temperatura rzeczywiście spadnie poniżej ustalonego progu.

Kto kwalifikuje się do 25 funtów wsparcia?

Do Cold Weather Payments kwalifikują się m.in.:

  • Osoby pobierające Universal Credit.
  • Osoby otrzymujące Income Support.
  • Osoby korzystające z Employment and Support Allowance (ESA).
  • Osoby pobierające Pension Credit.

Świadczenie ma charakter tymczasowy i jest powiązane bezpośrednio z pogodą. Zatem jeśli w danym tygodniu nie wystąpią mrozy, 25 funtów nie zostanie wypłacone.

Cel programu – wsparcie najbiedniejszych

DWP podkreśla, że celem jest pomoc najbardziej potrzebującym gospodarstwom domowym. Świadczenie pozwala utrzymać ogrzewanie w czasie mrozu bez obawy o koszty. To jest szczególnie istotne dla osób starszych i nisko zarabiających.

Eksperci finansowi wskazują, że choć 25 funtów za tydzień mrozu nie pokrywa wszystkich kosztów ogrzewania, może stanowić znaczące wsparcie w krytycznych momentach zimy. W połączeniu z innymi programami wsparcia dla osób o niskich dochodach, świadczenie może realnie poprawić komfort życia najbardziej wrażliwych grup społecznych.

Jak otrzymać świadczenie?

Departament wypłaca pieniądze automatycznie na konta kwalifikujących się osób, które już korzystają z odpowiednich świadczeń. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku.  DWP monitoruje pogodę i samodzielnie aktywuje wypłatę.

