Od dzisiaj wzrost rachunków za energię. Rząd ma podjąć pilne działania pomocowe

1 października nastąpił wzrost rachunków za energię o 2 proc. dla milionów mieszkańców Anglii, Walii i Szkocji. Zgodnie z zapowiedzią wszedł w życie najnowszy limit cenowy ustalony przez regulatora Ofgem.

Trzy i pół roku po tym, jak wojna na Ukrainie pogrążyła Europę w kryzysie energetycznym, miliony gospodarstw domowych na Wyspach przygotowują się na kolejną zimę z wysokimi rachunkami za gaz i prąd.

- Advertisement -

Ze względu na wzrost rachunków za energię dostawcy zaapelowali do rządu o trwałe i ukierunkowane wsparcie dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Rząd natomiast obiecał podjęcie „pilnych” działań w tym celu.

Wzrost rachunków za energię wpłynie na miliony gospodarstw domowych

W środę wzrósł ponownie kwartalny limit opłat za energię. Pomimo spadku hurtowych cen gazu. W ten sposób pułap typowego rocznego rachunku za energię podniesie się o 2 proc. do 1755 funtów, aby pomóc w pokryciu kosztów polityki energetycznej i modernizacji sieci.

Po podwyżce rachunków wiele gospodarstw domowych będzie się zmagać z kolejną trudną zimą. Z najnowszych danych wynika, że zadłużenie mieszkańców Wysp u dostawców energii wynosi już 4,4 mld funtów.

Niektóre firmy wdrożyły nawet programy związane z umorzeniem długów lub oferują bony ratunkowe. Jednak metody wsparcia różnią się w zależności od sektora. Mając powyższe dane na względzie i kolejną podwyżkę cen energii, jej dostawcy zaapelowali do rządu o pilną pomoc dla gospodarstw domowych w tym zakresie.

Rząd z kolei zapowiedział, że podejmie „pilne działania”, aby wesprzeć rodziny w trudnej sytuacji tej zimy.

Jednak zastępca dyrektora w Energy UK, Ned Hammond stwierdził:

– Poziom wsparcia jest nadal niewystarczający dla tych, którzy go najbardziej potrzebują. Rząd musi poczynić szybkie postępy w celu poprawy ukierunkowania i opracowania trwałego systemu wsparcia, który skutecznie rozwiąże problem ubóstwa energetycznego.

Rozszerzenie programu Warm Home Discount

Ministrowie rozważają rozszerzenie programu Warm Home Discount na osoby pobierające zasiłki. Program ten obniża rachunki zimowe o 150 funtów w przypadku co piątego gospodarstwa domowego.

Martin McCluskey, który jest ministrem energii, zapowiedział wprowadzenie programu modernizacyjnego:

– W nadchodzących tygodniach ogłosimy szczegóły największego programu modernizacji domów w historii Wielkiej Brytanii. Ma on na celu modernizację nawet pięciu milionów domów. Dzięki czemu staną się one tańsze i czystsze w eksploatacji.

Ponadto rząd zobowiązał się również do obniżenia kosztów energii dla gospodarstw domowych poprzez inwestycje w energię generowaną lokalnie.

W tym roku rachunki za energię są znacznie niższe niż w szczytowym momencie kryzysu energetycznego, kiedy rząd był zmuszony do dofinansowania kosztów. Nadal jednak są o prawie 600 funtów rocznie wyższe niż przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Chociaż limit spadł, gospodarstwom domowym funkcjonuje się coraz trudniej z powodu rosnącego zadłużenia.