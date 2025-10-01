Rząd zapowiada pomoc dla gospodarstw domowych tej zimy
Od dzisiaj wzrost rachunków za energię. Rząd ma podjąć pilne działania pomocowe

1 października nastąpił wzrost rachunków za energię o 2 proc. dla milionów mieszkańców Anglii, Walii i Szkocji. Zgodnie z zapowiedzią wszedł w życie najnowszy limit cenowy ustalony przez regulatora Ofgem.

Trzy i pół roku po tym, jak wojna na Ukrainie pogrążyła Europę w kryzysie energetycznym, miliony gospodarstw domowych na Wyspach przygotowują się na kolejną zimę z wysokimi rachunkami za gaz i prąd.

Ze względu na wzrost rachunków za energię dostawcy zaapelowali do rządu o trwałe i ukierunkowane wsparcie dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Rząd natomiast obiecał podjęcie „pilnych” działań w tym celu.

Wzrost rachunków za energię wpłynie na miliony gospodarstw domowych

W środę wzrósł ponownie kwartalny limit opłat za energię. Pomimo spadku hurtowych cen gazu. W ten sposób pułap typowego rocznego rachunku za energię podniesie się o 2 proc. do 1755 funtów, aby pomóc w pokryciu kosztów polityki energetycznej i modernizacji sieci.

Po podwyżce rachunków wiele gospodarstw domowych będzie się zmagać z kolejną trudną zimą. Z najnowszych danych wynika, że zadłużenie mieszkańców Wysp u dostawców energii wynosi już 4,4 mld funtów.

Niektóre firmy wdrożyły nawet programy związane z umorzeniem długów lub oferują bony ratunkowe. Jednak metody wsparcia różnią się w zależności od sektora. Mając powyższe dane na względzie i kolejną podwyżkę cen energii, jej dostawcy zaapelowali do rządu o pilną pomoc dla gospodarstw domowych w tym zakresie.

Rząd z kolei zapowiedział, że podejmie „pilne działania”, aby wesprzeć rodziny w trudnej sytuacji tej zimy.

Jednak zastępca dyrektora w Energy UK, Ned Hammond stwierdził:

Poziom wsparcia jest nadal niewystarczający dla tych, którzy go najbardziej potrzebują. Rząd musi poczynić szybkie postępy w celu poprawy ukierunkowania i opracowania trwałego systemu wsparcia, który skutecznie rozwiąże problem ubóstwa energetycznego.

Dostawcy energii apelują o programy wsparcia dla klientów
Dostawcy energii apelują o programy wsparcia dla klientów / fot. Shutterstock

Rozszerzenie programu Warm Home Discount

Ministrowie rozważają rozszerzenie programu Warm Home Discount na osoby pobierające zasiłki. Program ten obniża rachunki zimowe o 150 funtów w przypadku co piątego gospodarstwa domowego.

Martin McCluskey, który jest ministrem energii, zapowiedział wprowadzenie programu modernizacyjnego:

W nadchodzących tygodniach ogłosimy szczegóły największego programu modernizacji domów w historii Wielkiej Brytanii. Ma on na celu modernizację nawet pięciu milionów domów. Dzięki czemu staną się one tańsze i czystsze w eksploatacji.

Ponadto rząd zobowiązał się również do obniżenia kosztów energii dla gospodarstw domowych poprzez inwestycje w energię generowaną lokalnie.

W tym roku rachunki za energię są znacznie niższe niż w szczytowym momencie kryzysu energetycznego, kiedy rząd był zmuszony do dofinansowania kosztów. Nadal jednak są o prawie 600 funtów rocznie wyższe niż przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Chociaż limit spadł, gospodarstwom domowym funkcjonuje się coraz trudniej z powodu rosnącego zadłużenia.

