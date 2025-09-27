Aby uzyskać dyplom brytyjskiej uczelni, nie musisz wyjeżdżać z Polski

Edukacja ponadnarodowa – transnational education – to nowoczesna forma kształcenia, w której uczelnia z jednego kraju oferuje swoje programy studentom mieszkającym w innym państwie. Dzięki edukacji ponadnarodowej studenci z Polski i innych krajów nie muszą wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, by zdobyć brytyjski dyplom.

Najprościej mówiąc, nie studenci przekraczają granicę, lecz programy edukacyjne lub same instytucje. Istotną cechą studiowania w formacie TNE jest nauka w obcym języku. Dla wielu pracodawców jest to ogromny atut.

- Advertisement -

Studia ponadnarodowe pozwalają zdobyć globalne kwalifikacje bez wyprowadzki z kraju

Dzięki edukacji ponadnarodowej studenci z Polski i innych krajów nie muszą wyjeżdżać np. do Wielkiej Brytanii, aby uzyskać brytyjski dyplom i kwalifikacje potrzebne na tamtejszym rynku pracy.

Najczęściej wybierane przez studentów kryteria to lokalizacja, cena programu oraz oferta językowa. Programy TNE są zwykle tańsze niż studia zagraniczne, ponieważ eliminują koszty utrzymania, zakwaterowania i podróży. Studenci mogą mieszkać w domu rodzinnym lub wynajmować mieszkanie w pobliżu uczelni. W związku z tym edukacja ponadnarodowa jest atrakcyjną alternatywą dla kosztownych wyjazdów zagranicznych.

Ponad milion kwalifikacji po raz pierwszy w historii brytyjskiego TNE

Rok akademicki 2023/2024 był przełomowy dla brytyjskich uczelni kształcących w formacie TNE. W tym czasie przyznano łącznie 1,05 mln kwalifikacji i był to po pierwszy rok w historii, w którym przekroczono milion. Ponad 621 tys. studentów studiowało w brytyjskich filiach lub w organizacjach partnerskich za granicą.

Najdynamiczniejszy rozwój odnotowuje się w Chinach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale także w Grecji, Niemczech, Francji, Egipcie, na Sri Lance czy w Malezji. W Polsce liczba studentów kształcących się w tym formacie jest niewielka – mniej niż tysiąc – ale trend powoli rośnie. Dobrym przykładem jest kampus Coventry University we Wrocławiu.

Edukacja ponadnarodowa nie dość, że pozwala studentom rozwijać karierę w kraju zamieszkania, to może również zmniejszać problem drenażu mózgów. Drenaż mózgów oznacza migrację wysoko wykwalifikowanych specjalistów do innych krajów lub firm, zazwyczaj z krajów rozwijających się do bardziej uprzemysłowionych, w celu znalezienia lepszych warunków ekonomicznych.