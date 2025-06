Aktywiści idą na granicę i robią patrole obywatelskie, bo nie mają zaufania do rządu i służb

W weekend kilkunastu mężczyzn w kamizelkach odblaskowych zatrzymywało samochody na granicy Ter Apel i niemieckiego Rütenbrocka. Szukało w nich nielegalnych migrantów. Według redakcji AD inicjatorami akcji byli aktywiści zaniepokojeni brakiem działań władz wobec przekraczających granicę osób ubiegających się o azyl.

Minister sprawiedliwości i migracji David van Weel odniósł się do obywatelskich patroli na granicy holendersko-niemieckiej w okolicach Ter Apel. W emocjonalnym wystąpieniu zaapelował do mieszkańców, by zaprzestali samodzielnych kontroli granicznych.

– Rozumiem frustrację, ale naprawdę proszę, by tego nie robić i pozostawić te działania służbom – podkreślił minister.

Władze mówią, że patrole obywatelskie to zły pomysł

Władze lokalne, w tym gmina Westerwolde, jednoznacznie skrytykowały obywatelskie inicjatywy. Między innymi z tego powodu, że nie wolno mieszkańcom przeprowadzać zatrzymań drogowych w taki sposób jak przeprowadza je policja.

Tego rodzaju działania stwarzają zagrożenie na drogach i mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Policja pojawiła się na miejscu i sprawdziła dokumenty uczestników. Ich działania uznano za niekaralne, jednak służby wyraźnie wezwały do zaprzestania takich akcji.

Kradzieże, hałas i strach – kontrowersje wokół ośrodka w Ter Apel

Źródłem napięć w regionie jest ośrodek recepcyjny w Ter Apel. Miejscowość liczy zaledwie około 10 tys. mieszkańców, a w ośrodku przebywa około 2 tys. osób ubiegających się o azyl. Codziennie część z nich trafia w głąb kraju, a w ich miejsce przyjeżdżają nowi.

Mieszkańcy regularnie skarżą się na problemy związane z bezpieczeństwem i porządkiem – na kradzieże, wandalizm, śmiecenie, hałas i zastraszanie. Mimo tych trudności, jak pokazują badania Instytutu Cebeon, tylko 10 proc. mieszkańców chce zamknięcia ośrodka – większość opowiada się nie za jego likwidacją, lecz za ograniczeniem jego działalności.

Holandia przyciąga jak magnes – rekordowa liczba imigrantów z UE

Holandia stała się jednym z najchętniej wybieranych kierunków emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej i to nie tylko dla mieszkańców mniej rozwiniętych państw wspólnoty. W dekadę liczba obywateli państw UE osiedlających się w Holandii znacząco wzrosła.

Według informacji przekazanych przez CBS na początku 2024 roku kraj ten zamieszkiwało więcej osób z każdego państwa członkowskiego UE niż dziesięć lat wcześniej. Na początku 2024 roku w Holandii mieszkało ponad 700 tys. imigrantów z krajów Unii Europejskiej. To ponad dwa razy więcej niż dziesięć lat wcześniej – wynika z danych Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).