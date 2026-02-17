Amsterdam chce zakazać turystom wstępu do coffeeshopów

Amsterdam planuje wprowadzić dla turystów zakaz wstępu do coffeeshopów serwujących marihuanę. Miasto ponownie wróci do tego tematu po wyborach samorządowych.

Amsterdam od lat stara się pozbyć wizerunku europejskiej stolicy konopi i jednocześnie ograniczyć liczbę turystów zagranicznych. W październiku ubiegłego roku PvdA zaproponowała wprowadzenie zakazu kupowania marihuany przez turystów zagranicznych w coffeeshopach w centrum miasta, idąc za przykładem południowych prowincji. Po wyborach lokalnych w marcu, zakaz ten może uzyskać poparcie większości w radzie miasta.

Zakaz wstępu do coffeeshopów dla turystów

W 2012 roku w południowych prowincjach Holandii po raz pierwszy wprowadzono ustawę o przepustce na marihuanę (cannabis pass). Na mocy tej regulacji sprzedaż marihuany turystom została zakazana, a zakupy w coffeeshopach mogli robić tylko obywatele Holandii lub stali rezydenci powyżej 18. roku życia posiadający „przepustkę na marihuanę”.

Głównym celem regulacji było ograniczenie uciążliwości związanych z turystyką narkotykową. W związku z tym, że władze Amsterdamu walczą z turystyką, miasto ma ponownie rozważyć wprowadzenie zakazu w stolicy Holandii.

Niestety metoda ma też swoje wady. W Maastricht, gdzie tylko obywatele Holandii mogą kupować marihuanę lub haszysz, odnotowano wzrost liczby dilerów ulicznych. Często stoją oni tuż za rogiem kawiarni i oferują turystom to, czego tamci nie mogą kupić w coffeshopach.

Drugie podejście do wprowadzenia zakazu

W ubiegłym roku PvdA zaproponowała zakaz wstępu dla turystów zagranicznych do coffeeshopów, ale nie uzyskała większości głosów w radzie miasta. D66 i GroenLinks były przeciwne, a VVD i CDA były za zakazem.

Propozycja prawdopodobnie zostanie ponownie rozpatrzona po wyborach samorządowych. GroenLinks i PvdA mają połączyć się w jedną partię. A jeśli zjednoczona partia poprze zakaz, może uzyskać większość. Burmistrz Amsterdamu, Femke Halsema również jest zainteresowana wprowadzeniem zakazu. Mogłaby to wprawdzie zrobić samodzielnie, ale stwierdziła, że woli uzyskać poparcie rady miasta.

Walka z turystyką masową

Jak już wspomnieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat Holandia stara się zmienić swój wizerunek i walczyć z masową turystyką, która oparta jest w dużej mierze na nielegalnych w innych krajach używkach.

Agencja statystyczna poinformowała również, że sektor turystyczny rozwijał się w ubiegłym roku szybciej niż cała holenderska gospodarka. Holandia rozwija się jako destynacja wakacyjna pod względem wydatków turystycznych. W zeszłym roku turyści wydali w tym kraju 111,2 mld euro.

W związku z rosnącą niechęcią do masowej turystyki, organizowane są różne kampanie mające na celu odstraszyć przyjezdnych. Jest to na przykład kampania „Zostań z dala”. Ponadto ogranicza się także rejsy rzeczne, czy zakazuje budowy nowych hoteli.