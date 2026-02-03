Koniec migracyjnego boomu w Holandii. Więcej Polaków wyjeżdża, niż przyjeżdża

Z najnowszych danych holenderskiego urzędu statystycznego (CBS) wynika, że wzrost populacji Holandii, tak bardzo zależny od imigrantów, zwalnia. Ponadto więcej Polaków wyjeżdża z kraju tulipanów, niż do niego przyjeżdża.

Niedawno pisaliśmy o tym, że ponad połowa pracowników agencji pracy w Holandii to imigranci, a prym wśród nich wiodą Polacy (z liczbą 82 500). Jednak najnowsze dane CBS dotyczące populacji w tym kraju ujawniły także, że coraz więcej naszych rodaków z niego wyjeżdża.

Polacy wyjeżdżają z Holandii częściej niż do niej przyjeżdżają

CBS opublikowało najnowsze dane dotyczące populacji w Holandii. W 2025 roku liczba ludności w tym kraju wzrosła o 87 000 do 18,13 miliona. Przy czym na wzrost ten miała wpływ głównie migracja. Dane pokazują, że wzrost populacji nadal zwalnia. Ponieważ coraz mniej osób przeprowadza się do Holandii, a coraz więcej decyduje się na wyjazd.

- Advertisement -

W zeszłym roku do Holandii imigrowało 307 000 osób, a rekordowa liczba 212 000 wyemigrowała, co spowodowało wzrost netto o 95 000 osób. Stanowi to spadek w porównaniu ze 108 000 w 2024 roku. Rok 2025 był trzecim rokiem z rzędu, w którym wzrost populacji spowolnił, po osiągnięciu szczytu w 2022 roku.

Ponadto liczba ludności europejskiej w Holandii wzrosła zaledwie o 27 000, ponieważ więcej osób opuściło kraj niż w latach poprzednich. W szczególności mniej osób polskiego pochodzenia przyjechało do Holandii. W 2025 roku więcej Polaków wyjechało niż przyjechało (-1,1 tys.). Także znacznie mniej przyjechało do Holandii imigrantów z Europy, Rosji, Rumunii, Bułgarii i Wielkiej Brytanii.

Mniej osób przeprowadza się do Holandii w celach zawodowych i edukacyjnych

Rząd holenderski nie ukrywa, że chce ograniczyć migrację. Proponuje między innymi wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących migracji wysoko wykwalifikowanych pracowników i zaostrzenie kontroli granicznych. Działania te działają oczywiście zniechęcająco na imigrantów, dlatego coraz częściej podejmują decyzję o wyjeździe z Holandii.

Natomiast firmy krytykują postępowanie rządu, ponieważ zmagają się z niedoborami kadrowymi. Wielu pracodawców jest uzależnionych od pracowników z zagranicy, także przy obsadzaniu ważnych stanowisk.

Holenderskie uniwersytety również skrytykowały plany redukcji liczby studentów zagranicznych.

Według demografa CBS, Rubena van Gaalena, europejscy pracownicy migrujący, a w szczególności studenci, częściej wyjeżdżają z kraju, a rzadziej przyjeżdżają.

– Holandia traci na atrakcyjności, zwłaszcza dla mieszkańców Europy Wschodniej, którzy przyjeżdżają tu do pracy. Na przykład, w ujęciu netto jest o 5000 mniej niemieckich studentów niż kilka lat temu – powiedział Van Gaalen w wywiadzie dla AD.