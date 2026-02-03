Polacy coraz częściej opuszczają Holandię
Polacy coraz częściej opuszczają Holandię / fot. Shutterstock
HolandiaŻycie w Holandii
2 min.czytania

Koniec migracyjnego boomu w Holandii. Więcej Polaków wyjeżdża, niż przyjeżdża

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Z najnowszych danych holenderskiego urzędu statystycznego (CBS) wynika, że wzrost populacji Holandii, tak bardzo zależny od imigrantów, zwalnia. Ponadto więcej Polaków wyjeżdża z kraju tulipanów, niż do niego przyjeżdża.

Niedawno pisaliśmy o tym, że ponad połowa pracowników agencji pracy w Holandii to imigranci, a prym wśród nich wiodą Polacy (z liczbą 82 500). Jednak najnowsze dane CBS dotyczące populacji w tym kraju ujawniły także, że coraz więcej naszych rodaków z niego wyjeżdża.

Polacy wyjeżdżają z Holandii częściej niż do niej przyjeżdżają

CBS opublikowało najnowsze dane dotyczące populacji w Holandii. W 2025 roku liczba ludności w tym kraju wzrosła o 87 000 do 18,13 miliona. Przy czym na wzrost ten miała wpływ głównie migracja. Dane pokazują, że wzrost populacji nadal zwalnia. Ponieważ coraz mniej osób przeprowadza się do Holandii, a coraz więcej decyduje się na wyjazd.

- Advertisement -

W zeszłym roku do Holandii imigrowało 307 000 osób, a rekordowa liczba 212 000 wyemigrowała, co spowodowało wzrost netto o 95 000 osób. Stanowi to spadek w porównaniu ze 108 000 w 2024 roku. Rok 2025 był trzecim rokiem z rzędu, w którym wzrost populacji spowolnił, po osiągnięciu szczytu w 2022 roku.

Ponadto liczba ludności europejskiej w Holandii wzrosła zaledwie o 27 000, ponieważ więcej osób opuściło kraj niż w latach poprzednich. W szczególności mniej osób polskiego pochodzenia przyjechało do Holandii. W 2025 roku więcej Polaków wyjechało niż przyjechało (-1,1 tys.). Także znacznie mniej przyjechało do Holandii imigrantów z Europy, Rosji, Rumunii, Bułgarii i Wielkiej Brytanii.

Mniej osób polskiego pochodzenia przyjechało do Holandii w 2025 roku
Mniej osób polskiego pochodzenia przyjechało do Holandii w 2025 roku / fot. Shutterstock

Mniej osób przeprowadza się do Holandii w celach zawodowych i edukacyjnych

Rząd holenderski nie ukrywa, że chce ograniczyć migrację. Proponuje między innymi wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących migracji wysoko wykwalifikowanych pracowników i zaostrzenie kontroli granicznych. Działania te działają oczywiście zniechęcająco na imigrantów, dlatego coraz częściej podejmują decyzję o wyjeździe z Holandii.

Natomiast firmy krytykują postępowanie rządu, ponieważ zmagają się z niedoborami kadrowymi. Wielu pracodawców jest uzależnionych od pracowników z zagranicy, także przy obsadzaniu ważnych stanowisk.

Holenderskie uniwersytety również skrytykowały plany redukcji liczby studentów zagranicznych.

Według demografa CBS, Rubena van Gaalena, europejscy pracownicy migrujący, a w szczególności studenci, częściej wyjeżdżają z kraju, a rzadziej przyjeżdżają.

Holandia traci na atrakcyjności, zwłaszcza dla mieszkańców Europy Wschodniej, którzy przyjeżdżają tu do pracy. Na przykład, w ujęciu netto jest o 5000 mniej niemieckich studentów niż kilka lat temu – powiedział Van Gaalen w wywiadzie dla AD.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Policja znalazła ciało zmarłego Polaka. Śledczy apelują o pomoc do świadków

Holenderska policja zwraca się z apelem do wszystkich osób, które mogły widzieć Przemysława Jerzego Materowicza w dniach poprzedzających jego śmierć lub miały z nim jakikolwiek kontakt.

Prowadził po alkoholu, zabił młodą kobietę – Polak usłyszał wyrok

Prowadził po alkoholu. Spowodował wypadek - młoda kobieta wypadła z auta na przeciwległy pas i przejechały po niej auta. Po kilku miesiącach znów wsiadł za kółko - bez uprawnień. Czy kilka miesięcy więzienia to sprawiedliwy wyrok dla osoby, która na drodze stwarza śmiertelne zagrożenie?

Holenderski gigant ASML zwolni 1 700 osób. Mimo rekordowych wyników

Rekordowe przychody i historyczny popyt na maszyny do produkcji chipów idą w parze z falą zwolnień, która dotknie głównie kadrę kierowniczą.

Ograniczenia dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy

Holenderski rząd chce wprowadzić ograniczenia dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Zaniepokojone firmy biją na alarm.

Zmiana pracy w Holandii może skutkować mniejszą emeryturą

Mieszkańcy Holandii narażeni są na utratę tysięcy euro oszczędności emerytalnych w przypadku zmiany pracy według nowego systemu emerytalnego.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet