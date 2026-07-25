Czy 20 mph będzie obowiązkowe w całej Anglii? TfL naciska na rząd

Spór o bezpieczeństwo, korki i prawa kierowców trwa. Londyn pokazuje przykład, a rząd ma podjąć trudną decyzję. Co w sytuacji gdy 20 mph będzie obowiązkowe w całej Anglii i jakie są powody propozycji wprowadzenia ograniczenia?

Czy 20 mph będzie obowiązkowe na ulicach całej Anglii? Tego na razie nie wiadomo, ale presja na rząd rośnie. Transport for London (TfL) przekonuje, że niższe ograniczenie prędkości powinno stać się nowym standardem w obszarach zabudowanych. Natomiast ministrowie powinni skorzystać z doświadczeń Londynu.

Według przedstawicieli TfL obecne podejście rządu jest zbyt ostrożne. Ich zdaniem zmniejszenie prędkości pojazdów to jeden z najprostszych sposobów na ograniczenie liczby ofiar na drogach. Londyn od kilku lat konsekwentnie rozwija strategię Vision Zero, której celem jest wyeliminowanie śmierci i poważnych obrażeń w ruchu drogowym.

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Londyn przekonuje: wolniej znaczy bezpieczniej

W stolicy Wielkiej Brytanii ograniczenia do 20 mil na godzinę, czyli około 32 km/h, obejmują już dużą część ulic. TfL twierdzi, że rozwiązanie przyniosło wymierne efekty – na drogach objętych niższym limitem odnotowano spadek liczby ofiar i rannych.

Lilli Matson, szefowa ds. bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska w TfL, przekonuje, że rząd powinien zrobić kolejny krok i jasno wskazać, że redukcja prędkości jest fundamentem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jej zdaniem problemem nie jest brak wiedzy, ale brak zdecydowania. Londyn zdecydował się na ambitną politykę, podczas gdy krajowa strategia – według TfL – pozostawia zbyt wiele miejsca na ostrożność i odkładanie zmian.

Kierowcy pytają: czy niższa prędkość nie oznacza większych korków?

Pomysł nie wszystkim się podoba. Przeciwnicy masowego wprowadzania ograniczeń 20 mph przekonują, że takie rozwiązanie może pogorszyć płynność ruchu. Wydłuży czas przejazdu i uderzy w kierowców zawodowych oraz przedsiębiorców.

Krytycy polityki Sadiqa Khana, burmistrza Londynu, argumentują, że stolica już zmaga się z dużymi korkami. Dlatego kolejne ograniczenia dla samochodów utrudnią codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

Ich zdaniem ograniczenie 20 mph powinno obowiązywać przede wszystkim tam, gdzie ryzyko jest największe – w pobliżu szkół, na osiedlach czy w miejscach z dużym ruchem pieszych – a nie automatycznie na wszystkich ulicach.

Bezpieczeństwo kontra wygoda. Debata, która dotyczy każdego kierowcy

Zwolennicy zmian odpowiadają, że kilka minut dłuższej podróży nie może być ważniejsze niż ludzkie życie. Przy niższej prędkości kierowca ma więcej czasu na reakcję. Dlatego pieszy lub rowerzysta ma większe szanse przeżyć zderzenie.

Organizacje zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego podkreślają, że nie można traktować śmierci na drodze jako nieuniknionej części transportu. Ich zdaniem dobrze zaprojektowane ulice powinny wybaczać błędy kierowców, pieszych i rowerzystów.

Z drugiej strony wielu kierowców obawia się, że ograniczenia prędkości stają się kolejnym elementem polityki utrudniającej korzystanie z samochodu, zamiast rozwiązaniem skupionym wyłącznie na bezpieczeństwie.

Czy 20 mph będzie obowiązkowe? Decyzja należy do rządu

Obecnie w Anglii domyślnym ograniczeniem w wielu obszarach zabudowanych pozostaje 30 mph, czyli około 48 km/h. To lokalne władze decydują, gdzie wprowadzać niższe limity.

TfL chce jednak zmiany podejścia: zamiast traktować 20 mph jako wyjątek, rząd miałby uczynić je zasadą, a wyższe prędkości wymagałyby uzasadnienia.

Na razie nie ma decyzji, że 20 mph będzie obowiązkowe w całej Anglii. Debata dopiero nabiera tempa, a jej wynik będzie zależał od tego, czy rząd uzna bezpieczeństwo na drogach za ważniejsze niż obawy związane z ograniczeniami dla kierowców.

Jedno jest pewne – spór o prędkość 20 mph to nie tylko kwestia znaków drogowych. To pytanie o to, jak powinny wyglądać miasta przyszłości: czy mają być przede wszystkim szybsze dla samochodów, czy bezpieczniejsze dla wszystkich uczestników ruchu.