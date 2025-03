Atak nożownika w centrum Amsterdamu. Wśród rannych Polak

Co najmniej 5 osób jest rannych. Zdarzenie miało miejsce przed sklepem Dutch Quilts na Nieuwezijds Voorburgwal, w pobliżu placu Dam. Policja zatrzymała sprawcę, jednak motyw ataku nożownika w centrum Amsterdamu pozostaje nieznany. Wśród rannych jest Polak.

Atak nożownika w centrum Amsterdamu

W czwartek, 27 marca 2025 roku, w centrum Amsterdamu doszło do brutalnego ataku nożownika. Zdarzenie miało miejsce około godziny 15:30 czasu lokalnego, przed sklepem z tkaninami Dutch Quilts. Znajduje się on na ulicy Nieuwezijds Voorburgwal, tuż obok popularnego placu Dam. Przechodnie, którzy znajdowali się w pobliżu, byli świadkami dramatycznego zdarzenia. Co oczywiste, w tłumie wybuchła panika. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej pięć osób.

Ofiary i ranni: Kto ucierpiał w ataku nożownika w Amsterdamie?

Wśród rannych ofiar nie ma dzieci. Obecnie służby mówią o 5 ofiarach wśród dorosłych. Nie wiadomo jednak, w jakim są stanie. Przebywają obecnie w szpitalu. W ataku nożownika w Amsterdamie rannych zostało pięć osób. Wśród poszkodowanych są 67-letnia kobieta i 69-letni mężczyzna posiadający obywatelstwo amerykańskie, a także 26-letni Polak. Do ofiar należą również 73-letnia obywatelka Belgii oraz 19-letnia mieszkanka Amsterdamu.

Wiele osób, które znalazły się w pobliżu, doświadczyło silnego stresu i traumy po tym, jak usłyszeli przerażający krzyk i zobaczyli krew. Szybko wybuchła panika. Służby ratunkowe pojawiły się na miejscu. Policja skutecznie odgrodziła miejsce zdarzenia. Ofiary zostały przetransportowane do szpitala.

Czy policja ujęła sprawcę?

Nożownika obezwładnił przechodzień. Odebrał mu broń i unieruchomił do przyjazdu służb. Pytanie, ilu osobom uratował zdrowie i życie? Policja aresztowała podejrzanego mężczyznę tuż po ataku. Motyw jego działania pozostaje na razie nieznany. Po zatrzymaniu policja przewiozła podejrzanego na komisariat. Śledztwo wciąż trwa. Policja apeluje do świadków, którzy mogli uchwycić jakiekolwiek istotne informacje lub nagrania z miejsca zdarzenia, aby zgłosili się i pomogli w wyjaśnieniu sprawy. Na razie brak jest informacji, które pozwoliłyby wyjaśnić, co skłoniło sprawcę do tak brutalnego aktu.

Co wiemy o sprawcy?

Jak na razie policja nie podaje informacji na temat sprawcy. Mężczyzna przebywa w areszcie. Funkcjonariusze prowadzą intensywne śledztwo w celu ustalenia, co doprowadziło do tego brutalnego zdarzenia. Przez cały czas trwania akcji policyjnej w Amsterdamie służby wprowadziły specjalne procedury kryzysowe. Jednocześnie stworzyły szeroki obszar blokady, aby zapobiec dalszym zagrożeniom. Mimo tego, że sprawca został już ujęty, motyw ataku i dokładne okoliczności wciąż pozostają niewyjaśnione.