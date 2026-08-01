Dziś rocznica Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy!

1 sierpnia przypada rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Od powstania minęło już 82 lata, ale emocje nie gasną. Godzina W, w której rozpoczęto walki, co roku upamiętniana jest przez mieszkańców Stolicy i całej Polski. Pamiętają także Polacy za granicą. W Warszawie o godzinie 17:00 jest to minuta ciszy, podczas której nie słychać nic oprócz wyjących w całym mieście syren.

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 (tzw. Godzina W) i trwało 63 dni.

Był to największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie podczas II wojny światowej.

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Powstanie pozostaje jednym z najważniejszych symboli odwagi, niezłomności i determinacji narodu polskiego w walce o wolność, nawet w obliczu przytłaczającej przewagi wroga. Jest również przypomnieniem o ogromnej cenie, jaką ludzkość płaci za wojnę, oraz o znaczeniu pielęgnowania pamięci o tych, którzy oddali swoje życie, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w wolności.

Powstanie Warszawskie krótkie fakty

W trakcie dwumiesięcznych walk zginęło lub zaginęło ok. 16 tys. polskich żołnierzy. Natomiast 20 tys. zostało rannych, a 15 tys. wzięto do niewoli. Szacuje się, że w wyniku bombardowania śmierć poniosło 150-200 tysięcy cywilów, mieszkańców Warszawy.

Uroczyste upamiętnienie Godziny W co roku gromadzi tysiące Warszawiaków (i nie tylko). Chcą oni w symboliczny sposób oddać hołd uczestnikom i ofiarom Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbywają się głównie w centrum Warszawy, w okolicy Placu Defilad, a także przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Jest to ważne wydarzenie zarówno dla mieszkańców Stolicy, jak i dla wielu Polaków z całej Polski i zza granicy.

Powstanie Warszawskie po angielsku

Jeśli Wasi znajomi w Wielkiej Brytanii są ciekawi czym jest Godzina W i jak jest upamiętniana oraz chcieliby się dowiedzieć czegoś o Powstaniu Warszawskim, to na początek polecamy poniższy krótki anglojęzyczny filmik z Youtube’a, pokazujący piękną tradyję Warszawiaków.

W opisie nagrania czytamy:

„Raz w roku, 1 sierpnia, mieszkańcy Warszawy oddają hołd poległym bohaterom, którzy walczyli o wolność w 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego. Ten największy bunt przeciwko niemieckiej okupacji hitlerowskiej w czasie II wojny światowej kosztował ponad 200 000 istnień ludzkich i zniszczenie stolicy”.

🇵🇱 1 sierpnia – pamiętamy.

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oddajemy hołd Bohaterom, którzy 82 lata temu stanęli do nierównej walki o wolność Polski. Na zdjęciu – Marzenna Schejbal, uczestniczka Powstania Warszawskiego, sanitariuszka i łączniczka Batalionu… pic.twitter.com/1WDLB5rr45 — POLISH SUE. In memory of Lady Ryder of Warsaw. (@PolskaSue) July 31, 2026

Wiele informacji w języku polskim i angielskim znajduje się także na stronie muzeum Powstania Warszawskiego.

A Polish Cultural Institute przygotował zbiór materiałów również po angielsku i listę towarzyszących wydarzeń.

Choć powstanie zakończyło się tragedią i ruiną miasta, stało się dla Polaków symbolem niezłomności, odwagi i walki o wolność.