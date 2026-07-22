Polak jednym z oskarżonych w sprawie gwałtu na nastolatkach
Polak jednym z oskarżonych w sprawie gwałtu na nastolatkach / fot. Shutterstock
UKCrime
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Nastolatki zgwałcone na plaży. Polak z czterema zarzutami

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Na plaży Great Yarmouth doszło do gwałtu na dwóch nastolatkach. Oskarżonymi są 35-letni Polak i 34-letni Rumun. Na Polaku ciążą cztery poważne zarzuty.

16 maja o godzinie 00.30 policja z Norfolk została wezwana na South Beach Parade. W związku z gwałtem na dwóch nastoletnich dziewczynach. W czasie śledztwa zatrzymano dwóch mężczyzn: 34-letniego Rumuna i 35-letniego Polaka.

Nastolatki zgwałcone na plaży w Great Yarmouth

35-letniemu Dawidowi W. postawiono cztery zarzuty. Jeden dotyczy gwałtu, drugi gwałtu oralnego, trzeci napaści z penetracją, a czwarty napaści seksualnej. Policja poinformowała także, że mężczyzna jest obywatelem polskim i warunkowo zwolniono go za kaucją. Natomiast we wtorek, 28 lipca ma się stawić w Sądzie Magistrackim w Norwich.

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Ponadto śledczy podali, że 35-latek z Caister-on-Sea stawił się w sobotę w Centrum Śledczym Policji w Great Yarmouth.

Natomiast drugi oskarżony, którym jest 34-letni Rumun, stanął przed sądem w czerwcu. A ponowną rozprawę ma też 28 lipca. Ciąży na nim zarzut gwałtu, napaści seksualnej i napaści seksualnej z penetracją.

Na brytyjskich plażach coraz częściej dochodzi do ataków seksualnych na kobiety
Na brytyjskich plażach coraz częściej dochodzi do ataków seksualnych na kobiety / fot. Shutterstock

Gwałt na plaży w Brighton

Nastolatki zgwałcone na plaży w Great Yarmouth nie są jedynymi ofiarami podobnych napaści. Niedawno trzech mężczyzn, którzy zgwałcili kobietę na plaży w Brighton, zostało skazanych na karę 21 lat więzienia.

Abdulla Ahmadi, Ibrahim Alshafe i Karin Al-Danasurt zaatakowali swoją ofiarę rankiem 4 października. Skazując trzech mężczyzn w Sądzie Koronnym w Hove, sędzia Christine Henson (KC) stwierdziła, że każdy z gwałcicieli „uczestniczył w całkowicie drapieżnym i bezdusznym ataku”. W jego czasie napastnicy opluwali, kopali i podduszali kobietę.

Prokurator Hanny Llewellyn-Waters (KC) powiedziała, że trzej mężczyźni „rozglądali się tej nocy za kobietami w celach seksualnych”, dlatego odwiedzali bary i kluby nocne na nabrzeżu w Brighton.

Ponadto sąd dowiedział się, że trzej oskarżeni znali się i mieszkali w zatwierdzonym przez Home Office hotelu dla osób ubiegających się o azyl w Lower Beeding. Niedaleko Horsham w hrabstwie West Sussex.

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