Będą bezpośrednie pociągi z Wielkiej Brytanii do Niemiec i Szwajcarii

Przewoźnik Eurostar zobowiązał się uruchomić bezpośrednie pociągi z UK do Niemiec i Szwajcarii. Tym samym próbują odeprzeć potencjalną konkurencje, która mogłaby chcieć zająć ich miejsce na londyńskim dworcu.

Dyrektor naczelna przewoźnika, Gwandoline Cazenave, potwierdziła, że firma uruchomi bezpośrednie połączenia na początku lat 30. XXI wieku. W przeszłości próbowano zrealizować takie projekty, jednak nie udało się bezpośrednio połączyć Londynu i Frankfurtu.

Eurostar oświadczył, że w końcu warunki są odpowiednie i jest gotowy na „nową złotą erę międzynarodowych podróży”. Przewoźnik planuje kupić nawet pięćdziesiąt nowych pociągów.

Całkowita liczba pasażerów korzystających z usług Eurostar wzrosła w zeszłym roku o 5%. Wielu innych operatorów połączeń kolejowych chce z kolei zniszczyć monopol Eurostar na przewozy kolejowe między Wielką Brytanią a Francją.

Bezpośrednie pociągi do Niemiec i Szwajcarii – jest kilku chętnych.

Jednakże Office of Rail and Road (ORR) informuje, że w Londynie jest miejsce tylko dla jednego operatora więcej. Ewentualnie to miejsce może zostać wykorzystane przez rozbudowę Eurostaru. ORR zwróciło się do przewoźników z prośbą o przedstawienie planów dotyczących podziału miejsc na dworcu Tempe Mills. Decyzja co do dalszego działania ma być podjęta jeszcze w tym roku.

Należąca do Sir Richarda Bransona grupa Virgin ogłosiła plany uruchomienia 12-pociągowego połączenia przez Kanał La Manche. Podobnej wielkości operacja mogłaby być prowadzona przez brytyjski startup Gemini Trains. Włoskie koleje państwowe FS Italiane również chcą wejść na rynek we współpracy z hiszpańską firmą Evolyn.

Celem Eurostar jest uruchomić bezpośrednie połączenia kolejowe z Londynu do Frankfurtu i Genewy. Podróż do Niemiec miałaby zająć około pięć godzin. Podróż do Szwajcarii dwadzieścia minut dłużej.

Podróż pociągiem to alternatywa dla lotów.

Stwierdzono, że liczba lotów, które kursują na tych trasach, świadczy o dużym popycie na podróże. Wiele osób z kolei chciałoby podróżować pociągami. Nowa generacja pociągów ma poradzić sobie ze złożonością różnych systemów kolejowych i takimi dłuższymi trasami.

Rzecznik Eurostar przekazał, że stworzenie nowych połączeń będzie wymagało pokonania kilku przeszkód, w tym ustanowienia kontroli granicznych, stworzenie infrastruktury stacyjnej oraz rozkładu jazdy.

Gwandoline Cazenave zapewniła agencję PA, że firma na pewno wprowadzi nowe bezpośrednie połączenia. Wskazuje na „chęci” zarówno Eurostaru, jak i pasażerów oraz rządzących.

Wielka Brytania i Szwajcaria podpisały w zeszłym miesiącu ustalenia, których celem jest ustanowienie bezpośrednich połączeń kolejowych między tymi krajami.