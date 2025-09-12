Bezdomne dzieci w Amsterdamie nie otrzymają pomocy?
Bezdomne dzieci w Amsterdamie nie otrzymają pomocy? fot. shutterstock.com
HolandiaŻycie w Holandii
2 min.czytania

Bezdomne dzieci w Amsterdamie nie otrzymają pomocy?

Joanna Baran
Joanna Baran

Bezdomność dotyka również najmłodszych. I to jest niezwykle dramatyczne i tragiczne, że dzieci nie mają domów, mieszkają w namiotach na ulicy. Czy bezdomne dzieci w Amsterdamie mogą liczyć na pomoc, jakiej potrzebują? Czy Holandia zapewnia bezbronnym opiekę, czy też “nie ma na to środków”? Zatrważające wyniki analiz.

Według danych władz Amsterdamu, tylko między lipcem 2023 a lipcem 2024 aż 188 rodzin zwróciło się o schronienie w trybie nagłym. To liczba, która pokazuje skalę problemu. Natomiast rzeczywista sytuacja może być znacznie gorsza. Głównie dlatego, że wiele bezdomnych rodzin nie rejestruje się oficjalnie w systemie.

Bezdomne dzieci w Amsterdamie często tułają się od kanapy do kanapy. Spędzają noce w przepełnionych mieszkaniach krewnych lub znajomych. Część rodzin jest zmuszona do życia w namiotach czy tymczasowych, niepewnych warunkach.

- Advertisement -

Tragiczne konsekwencje dla najmłodszych

Rzecznik Praw Dziecka dla Metropolii Amsterdam, Annemarie Tuzgöl-Broekhoven, ostrzega, że skutki takiej sytuacji są dramatyczne. Brak stabilnego miejsca zamieszkania oznacza dla dzieci ryzyko traumy, depresji, problemów zdrowia psychicznego. Powoduje również zwiększone prawdopodobieństwo popadnięcia w bezdomność w dorosłym życiu. Wpycha dzieci w świat przestępczy, nałogi, świat gangów.

„To nie tylko problem tu i teraz. To decyzje, które zadecydują o przyszłości całego pokolenia” – pisze Tuzgöl-Broekhoven w swoim raporcie.

Dlaczego brakuje pomocy?

Paradoks sytuacji polega na tym, że bezdomne dzieci w Amsterdamie często nie kwalifikują się do wsparcia przewidzianego w ramach holenderskiej Ustawy o Wsparciu Społecznym (Wmo). Ta gwarantuje schronienie osobom bezdomnym w trudnych życiowych sytuacjach, ale rodziny określane jako „ekonomicznie bezdomne” – czyli te, które nie radzą sobie z opłaceniem wysokich czynszów i kosztów życia – nie spełniają wymogów formalnych.

W efekcie gminy nie mają obowiązku udzielania im pomocy. Dlatego nie mają na to środków finansowych z budżetu centralnego. Pomoc, która trafia do rodzin z dziećmi, wynika głównie z dobrej woli i lokalnych decyzji. Natomiast nie ma  systemowych rozwiązań.

Apel miast i konieczność zmian

Problem jest na tyle poważny, że cztery największe miasta Holandii – Haga, Rotterdam, Utrecht i Amsterdam – wspólnie zaapelowały do parlamentu, by pilnie zajął się sprawą. W liście podpisanym przez wiceburmistrzów podkreślono, że „nie do przyjęcia jest fakt, iż rząd krajowy uchyla się od odpowiedzialności za te dzieci”.

Bezdomne dzieci w Amsterdamie – sprawdzian dla społeczeństwa
Bezdomne dzieci w Amsterdamie – sprawdzian dla społeczeństwa
fot. shutterstock.com

Według samorządów, obecna sytuacja jest wynikiem wieloletnich zaniedbań. W Holandii brakuje mieszkań socjalnych i rosnących kosztów życia. Dlatego dzieci stają się ofiarami systemu, który zamiast je chronić, spycha je na margines.

Bezdomne dzieci w Amsterdamie – sprawdzian dla społeczeństwa

Historia bezdomnych dzieci w jednym z najbogatszych miast Europy to moralny test dla całej Holandii. Czy państwo, które chlubi się wysokimi standardami praw człowieka i praw dziecka, znajdzie odwagę, by zmienić przepisy i zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo?

Bo bez względu na definicje prawne czy ograniczenia budżetowe. Dziecko bez domu to dziecko pozbawione dzieciństwa. A to powinno być nie do zaakceptowania w XXI wieku.

 

Przeczytaj także

Holenderskie miasta mają problem ze śmieciami. Coraz więcej ich produkujemy

Holenderskie miasta mają coraz większy problem ze śmieciami. Są to przepełnione kosze na śmieci, porzucone meble, a także odpady na ulicach.

Czynsze w Holandii mocno wzrosły, także w sektorze socjalnym

Większość właścicieli w Holandii co roku w lipcu podnosi czynsze pobierane od najemców. W tym roku podwyżka wyniosła średnio 4,9 proc.

Przez Telegrama zamówisz nawet… atak bombowy

Ataki bombowe i przestępczość związana z Telegramem stają się coraz poważniejszym problemem w Holandii. W ubiegłym roku odnotowano ponad 1500 zdarzeń wymierzonych w domy i firmy. Za pomocą komunikatora można zamówić chociażby atak bombowy.

Holandia na granicy wydolności. Brakuje miejsc dla uchodźców

Holenderskie gminy twierdzą, że system zakwaterowania uchodźców z Ukrainy znalazł się na granicy wydolności. Związek Gmin Holenderskich poinformował, że wszystkie z ponad 97 tys. miejsc przygotowanych dla potrzebujących są zajęte.

Śmiertelny wypadek polskiego pracownika. Winne zaniedbania?

Mężczyzna spadł z dużej wysokości ze stodoły przy ulicy Fons van der Heijdenstraat. W momencie wypadku pracował wraz z czterema kolegami, z którymi od czwartku prowadził prace rozbiórkowe.
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet