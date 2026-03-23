Bezrobocie w Holandii rośnie z każdym miesiącem
Bezrobocie w Holandii rośnie z każdym miesiącem / fot. Shutterstock
Bezrobocie w Holandii na najwyższym poziomie od 2021 roku

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Najnowsze dane Holenderskiego Urzędu Statystycznego (CBS) pokazują, że bezrobocie w Holandii osiągnęło najwyższy poziom od 2021 roku. Obecnie aż 416 000 osób jest w tym kraju bez pracy.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy w Holandii liczba osób bezrobotnych rosła średnio o 3000 miesięcznie. Natomiast w lutym osiągnęła najwyższy poziom od 2021 roku.

Wysokie bezrobocie w Holandii

Według danych Holenderskiego Urzędu Statystycznego (CBS) od września do stycznia stopa bezrobocia utrzymywała się na wysokim poziomie 4 proc. Już wtedy kwalifikowała się do jedynych najwyższych. Natomiast w lutym wzrosła jeszcze bardziej do 4,1 proc.

Warto podkreślić także, że do osób bezrobotnych CBS nie wlicza 3,2 miliona tych, którzy nie pracują z powodu choroby, niepełnosprawności lub są na emeryturze.
Osoba uznawana za bezrobotną to taka, która nie ma płatnego zatrudnienia, aktywnie poszukuje pracy i jest w stanie natychmiast ją podjąć.

Wzrost liczby bezrobotnych jest większy niż osób pracujących
Wzrost liczby bezrobotnych jest większy niż wzrost liczby osób pracujących / fot. Shutterstock

Więcej osób bezrobotnych niż pracujących

CBS poinformowało także, że wzrost liczby bezrobotnych jest większy niż osób pracujących. W lutym tego roku 248 000 osób „wyszło” z bezrobocia, czyli znalazło pracę albo całkowicie odeszło z rynku pracy. Dla porównania – w tym samym czasie 257 000 osób zostało zakwalifikowanych jako bezrobotne. Może tak się zdarzyć nie tylko w przypadku tych, którzy stracili pracę, ale także studentów, którzy dopiero weszli na rynek pracy i szukają zatrudnienia.

Spadła liczba świadczeniobiorców

Co ciekawe, mimo wzrostu bezrobocia w Holandii, spadła liczba osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych w lutym o 0,1 proc. Osiągnęła w ten sposób poziom 205 500. W ciągu jednego miesiąca przyznano 22 200 nowych zasiłków. W tym czasie natomiast 22 400 osób przestało pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych różni się znacznie w całym kraju. Jedynie w Groningen i Drenthe odnotowano spadki w porównaniu z ubiegłym rokiem, odpowiednio o 1,7 proc. i 2,8 proc.

Największe wzrosty od lutego 2025 roku odnotowano w regionach Zuid-Holland Centraal (wzrost o 18 proc.), Haaglanden (wzrost o 16,6 proc.) i Gorinchem (wzrost o 16,2 proc.). Przy czym 13 z 35 regionów odnotowało wzrost powyżej 10 proc.

