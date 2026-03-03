Rynek pracy w Holandii staje się coraz bardziej napięty
Rynek pracy w Holandii staje się coraz bardziej napięty / fot. Shutterstock
1 min.czytania

Napięty rynek pracy w Holandii. Brakuje wykwalifikowanych pracowników

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ze względu na niedobór wykwalifikowanych pracowników i wysokie oczekiwania płacowe rynek pracy w Holandii staje się coraz bardziej napięty.

Badania przeprowadzone przez Agencję Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV) pokazują, że holenderscy pracodawcy mieli trudności z obsadzeniem 45 proc. wakatów w 2025 roku. Chociaż jest to nieco mniej niż w poprzednich latach, napięty rynek pracy w Holandii nadal wpływa na firmy. Zwłaszcza te z branży budowlanej, opieki zdrowotnej i przemysłu.

Napięty rynek pracy w Holandii

Z powodu niedoboru wykwalifikowanych pracowników i wysokich oczekiwań płacowych pracodawcy w Holandii nadal mają trudności z obsadzeniem wakatów. Dlatego też coraz więcej firm zaczęło zatrudniać pracowników, którzy wciąż potrzebują szkoleń.

Tak naprawdę pracodawcy napotykają trudności z osobami, które aplikują na wolne stanowiska, ale nie spełniają wymagań. Kandydatom tym często brakuje odpowiednich umiejętności (64 procent), wiedzy zawodowej (59 procent) lub doświadczenia zawodowego (55 procent).

W związku z ciągłym niedoborem pracowników, który zawęża pulę kandydatów, 52 procent pracodawców jest gotowych zatrudnić kandydatów wymagających szkolenia.
Jedną z najczęstszych przeszkód, z jakimi borykają się pracodawcy poszukujący pracowników, jest brak kandydatów. Problem ten dotyczy 87 proc. firm.

Doradczyni ds. rynku pracy Erica Maurits w raporcie UWV stwierdziła, że „pracodawcy mają największe problemy z obsadzeniem wakatów w zawodach technicznych, opieki zdrowotnej i socjalnej”.

52 procent pracodawców w Holandii jest gotowych zatrudnić kandydatów wymagających szkolenia
52 procent pracodawców w Holandii jest gotowych zatrudnić kandydatów wymagających szkolenia / fot. Shutterstock

Pracownicy liczą na wyższe wynagrodzenia

Kolejnym problemem rekrutacyjnym, z jakim borykają się pracodawcy, są wynagrodzenia. 36 procent miało trudności z obsadzeniem stanowisk z powodu wysokich żądań płacowych. Aby sprostać tym oczekiwaniom w obliczu niedoboru pracowników, wielu pracodawców oferuje „lepsze warunki zatrudnienia”.

Ze względu na rosnący popyt na pracowników, wzrost sztucznej inteligencji oraz przechodzenie wielu osób na emeryturę, UWV uważa, że pracodawcy powinni nadal inwestować w szkolenie nowych i obecnych pracowników. Staje się to również coraz ważniejsze dla osób poszukujących pracy.

