British Airways wprowadzą darmowe szybkie wi-fi ze Starlinka

Linie British Airways zapowiadają ogromną zmianę dla pasażerów. Już od przyszłego roku każdy lot tej linii ma oferować darmowy dostęp do superszybkiego internetu satelitarnego. To część wartej 7 miliardów funtów transformacji.

Jak informuje The Standard, przewoźnik planuje wdrożenie technologii Starlink, należącej do firmy SpaceX Elona Muska, na swoich samolotach krótkiego i długiego zasięgu. Umowa podpisana przez spółkę-matkę British Airways – International Airlines Group (IAG) – obejmuje ponad 500 maszyn należących do różnych linii wchodzących w skład koncernu.

Internet nowej generacji na wysokości 10 tys. metrów

Starlink od Elona Muska wykorzystuje tysiące nisko orbitujących satelitów, które zapewniają stabilne i niezwykle szybkie połączenie internetowe nawet w najbardziej odległych zakątkach świata. Dzięki tej technologii pasażerowie British Airways będą mogli korzystać z internetu o niskim opóźnieniu. Bez względu na to, gdzie się znajdują – nad oceanem czy nad Afryką.

Co istotne, dostęp do sieci będzie bezpłatny i nie będzie wymagał logowania. Połączenie ma być wystarczająco szybkie, aby umożliwić swobodne oglądanie filmów i transmisji na żywo. Dotychczas było to w zasadzie niewykonalne podczas lotów transatlantyckich.

Liniami British Airways polecisz jak prywatnym odrzutowcem

Wprowadzenie szybkiego internetu całkowicie zmieni sposób, w jaki klienci korzystają z czasu spędzonego w powietrzu. Zamiast ograniczać się do wysyłania wiadomości, będą mogli prowadzić wideokonferencje, korzystać z platform streamingowych i pracować online.

Szczególnie na trasach krótkodystansowych nowe wi-fi pozwoli British Airways wyróżnić się na tle konkurencji. Zaoferowanie pasażerom doświadczenia porównywalnego z podróżą prywatnym odrzutowcem powinno być strzałem w dziesiątkę.

Starlink zmienia lot samolotem w sieciowe doświadczenie premium

Dotychczas British Airways udostępniały internet za pośrednictwem systemu .air, jednak jego możliwości były ograniczone. Członkowie programu lojalnościowego mogli korzystać z bezpłatnych wiadomości tekstowych. Pełne pakiety danych kosztowały od 4,99 do 21,99 funtów, w zależności od długości lotu.

Wdrożenie technologii Starlink powinno znieść te bariery i zapewnić wszystkim pasażerom równy dostęp do sieci. To rozwiązanie świetnie wpisuje się w strategię cyfrowej transformacji British Airways, której celem jest modernizacja floty, infrastruktury i obsługi klienta.