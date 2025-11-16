British Airways
Internet będzie dostępny bez względu na to, dokąd akurat lecą pasażerowie / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

British Airways wprowadzą darmowe szybkie wi-fi ze Starlinka

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Linie British Airways zapowiadają ogromną zmianę dla pasażerów. Już od przyszłego roku każdy lot tej linii ma oferować darmowy dostęp do superszybkiego internetu satelitarnego. To część wartej 7 miliardów funtów transformacji.

Jak informuje The Standard, przewoźnik planuje wdrożenie technologii Starlink, należącej do firmy SpaceX Elona Muska, na swoich samolotach krótkiego i długiego zasięgu. Umowa podpisana przez spółkę-matkę British Airways – International Airlines Group (IAG) – obejmuje ponad 500 maszyn należących do różnych linii wchodzących w skład koncernu.

Internet nowej generacji na wysokości 10 tys. metrów

Starlink od Elona Muska wykorzystuje tysiące nisko orbitujących satelitów, które zapewniają stabilne i niezwykle szybkie połączenie internetowe nawet w najbardziej odległych zakątkach świata. Dzięki tej technologii pasażerowie British Airways będą mogli korzystać z internetu o niskim opóźnieniu. Bez względu na to, gdzie się znajdują – nad oceanem czy nad Afryką.

Co istotne, dostęp do sieci będzie bezpłatny i nie będzie wymagał logowania. Połączenie ma być wystarczająco szybkie, aby umożliwić swobodne oglądanie filmów i transmisji na żywo. Dotychczas było to w zasadzie niewykonalne podczas lotów transatlantyckich.

Liniami British Airways polecisz jak prywatnym odrzutowcem

Wprowadzenie szybkiego internetu całkowicie zmieni sposób, w jaki klienci korzystają z czasu spędzonego w powietrzu. Zamiast ograniczać się do wysyłania wiadomości, będą mogli prowadzić wideokonferencje, korzystać z platform streamingowych i pracować online.

British Airways
Dotychczas linie udostępniały internet za pośrednictwem systemu .air / fot. Shutterstock.com

Szczególnie na trasach krótkodystansowych nowe wi-fi pozwoli British Airways wyróżnić się na tle konkurencji. Zaoferowanie pasażerom doświadczenia porównywalnego z podróżą prywatnym odrzutowcem powinno być strzałem w dziesiątkę.

Starlink zmienia lot samolotem w sieciowe doświadczenie premium

Dotychczas British Airways udostępniały internet za pośrednictwem systemu .air, jednak jego możliwości były ograniczone. Członkowie programu lojalnościowego mogli korzystać z bezpłatnych wiadomości tekstowych. Pełne pakiety danych kosztowały od 4,99 do 21,99 funtów, w zależności od długości lotu.

Wdrożenie technologii Starlink powinno znieść te bariery i zapewnić wszystkim pasażerom równy dostęp do sieci. To rozwiązanie świetnie wpisuje się w strategię cyfrowej transformacji British Airways, której celem jest modernizacja floty, infrastruktury i obsługi klienta.

