“Burger wegański” zakazany? Holandia popiera zmiany w nazewnictwie
“Burger wegański” zakazany? Holandia popiera zmiany w nazewnictwie fot. shutterstock.com
HolandiaŻycie w Holandii
2 min.czytania

“Burger wegetariański” zakazany? Holandia popiera zmiany w nazewnictwie

Joanna Baran
Joanna Baran

UE wielokrotnie zajmowała się nazewnictwem, które “nie ma wprowadzać w błąd”. Dlatego wkrótce w europejskim parlamencie głosowanie nad wprowadzeniem zakazu nazw “burger wegetariański” czy “kiełbasa wegańska”. Trend mocno popiera część holenderskich polityków. Czy wkrótce nazwy te będą zakazane? Co to zmieni? I dla kogo ważne jest sprecyzowanie nazw?

„Konsumenci powinni wiedzieć, co kupują, a umiejętności naszych rolników i rzeźników powinny być odpowiednio docenione” – mówi europosłanka Jessika van Leeuwen z partii BBB.

Cel regulacji: jasność dla konsumentów, czyli dlaczego “burger wegetariański” budzi wątpliwości

Unia Europejska wielokrotnie podkreślała, że nazwy produktów nie mogą wprowadzać w błąd. Zgodnie z nowymi przepisami, określenia tradycyjnie kojarzone z mięsem i produktami zwierzęcymi nie mogłyby być stosowane wobec produktów roślinnych ani mięsa hodowanego w laboratoriach. Nowa definicja mięsa ogranicza jego znaczenie do „jadalnych części zwierząt”. Podobne regulacje już obowiązują w sektorze mlecznym. Dlatego napoje roślinne nie mogą być sprzedawane jako „mleko owsiane”. Natomiast sery roślinne nie mogą używać nazwy „ser”. Cz Unia pójdzie o krok dalej?

Kontrowersje wokół zakazu

Projekt wzbudza jednak mieszane reakcje. Eurodeputowany Dirk Gotink nazwał go „marnowaniem czasu”. Polityk podkreślił, że Europa stoi dziś w obliczu wielu poważniejszych kryzysów, a Parlament Europejski zajmuje się kwestią nazw burgerów i kiełbas roślinnych. Podobnie eurodeputowany Gerben-Jan Gerbrandy uznał projekt za „absurdalny”.

“Burger wegański” zakazany? Holandia popiera zmiany w nazewnictwie
Czy walka o nazwy ma sens? fot. shutterstock.com

Zwolennicy podkreślają natomiast, że precyzyjne nazewnictwo jest ważne nie tylko dla producentów tradycyjnych produktów mięsnych, ale także dla samych konsumentów. Jasne etykiety pozwalają uniknąć nieporozumień i chronią rynek mięsa przed rosnącą konkurencją ze strony produktów roślinnych i laboratoryjnych. Zatem, czy nazwa “burger wegetariański” powinna zniknąć?

Czy burger wegetariański zniknie i co go zastąpi, czyli co zmieni się w praktyce?

Jeśli zakaz wejdzie w życie, producenci roślinnych burgerów i wegańskich kiełbas będą musieli zmienić nazwy swoich produktów. To może oznaczać koszty rebrandingu i marketingu. Jednocześnie konsumenci zyskają większą pewność co do zawartości produktów. Dlatego kwestia nie jest jednoznaczna.

Decyzja parlamentu w nadchodzących tygodniach pokaże, czy Europa pójdzie w stronę ochrony tradycyjnego rynku mięsnego, czy pozostawi więcej swobody producentom roślinnym. Sprawa pokazuje, jak złożony i jednocześnie symboliczny może być wpływ legislacji UE na codzienne wybory konsumentów.

