Pilna wiadomość dla 860 000 osób, które czeka nowy sposób rozliczania z HMRC

Czas ucieka. Już za niespełna dwa miesiące wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które drastycznie zmieniają obowiązki setek tysięcy samozatrudnionych (Sole Traders) oraz wynajmujących nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Zwykle oznaczają też dodatkowe koszty, a cena za rozliczenie MTD nie wszystkim jest znana. Jeśli Twój przychód przekracza określony próg, tradycyjny Self Assessment w obecnej formie odchodzi do lamusa.

Brytyjski urząd skarbowy (HMRC) bije na alarm. Blisko milion podatników wciąż nie przygotowało się na nadchodzące zmiany w ramach programu Making Tax Digital (MTD). Nowy system ma zapobiegać błędom i ułatwić zarządzanie finansami. Jednak dla wielu osób oznacza konieczność pożegnania się z papierowymi fakturami i jednym rozliczeniem w roku. Niestety przedsiębiorcy obawiają się także wzrostu cen usług księgowych. Jaka będzie cena za MTD?

Czym jest Making Tax Digital (MTD)?

To największa od dekad reforma brytyjskiego systemu podatkowego. Zamiast wysyłać jedno rozliczenie roczne po zakończeniu roku podatkowego, przedsiębiorcy będą musieli korzystać z oprogramowania kompatybilnego z HMRC do prowadzenia ewidencji cyfrowej i wysłać deklaracje kwartalne.

Brzmi prosto, ale nowy system MTD dla samozatrudnionych to dla większości z nich dodatkowa praca i stres. Szczególnie osoby przyzwyczajone do papierowych faktur i zanoszenia fizycznych dokumentów księgowej odczują zmiany. Księgowi z Admiral Tax przenoszą klientów na programy cyfrowe już od dłuższego czasu, bowiem przy wprowadzeniu MTD już od pierwszego kwartału rozliczenie musi być złożone cyfrowo na czas. Ich zdaniem jest to ogromna zmiana dla starszych przedsiębiorców, albo tych, którzy na codzień nie siedzą przy biurku i komputerze, a nowy system ich do tego zmusza.

Sprawdź kogo dotkną nowe przepisy już od 1 kwietnia 2026

Zmiany obejmą w pierwszej kolejności self-employed (Sole Traders) o rocznym przychodzie powyżej £50,000 (od kwietnia 2026 r.). Landlordów (wynajmujących nieruchomości), których łączny przychód z najmu przekracza ten sam próg. Osoby będące zarówno self-employed jak i landlordem łącznie zarabiające z tych dwóch zródeł

Osoby o niższych przychodach (powyżej £30,000) zostaną włączone do systemu w kolejnym roku.

Dlaczego musisz działać już teraz?

Choć dwa miesiące wydają się długim okresem, wdrożenie nowego oprogramowania i nauka cyfrowej księgowości wymagają czasu. HMRC podkreśla, że przejście na MTD „last minute” to zły pomysł.

Eksperci radzą, aby nie czekać do ostatniego dnia.

Przede wszystkim sprawdź swoje przychody i upewnij się czy deadline 2026 dotyka Ciebie. Jeśli tak będziesz musiał wybrać kompatybilne oprogramowanie i zacząć go używać do WSZYSTKICH transakcji (wprowadzać faktury kupna i sprzedaży). Od kwietnia do urzędu wyślesz 4 deklaracje kwartalne oraz końcową.

Cena za rozliczenie MD – o ile podrożeją ceny księgowych?

To pytanie zadają wszyscy, którzy do tej pory płacili księgowej raz do roku za rozliczenie. Cenę zwykle mieli uzależnioną od ilości dokumentów. Obecnie księgowa będzie składać 4 deklaracje a do tego końcową roczną.

Sprawdziliśmy ceny w Admiral Tax, które to biuro nie zamierza pobierać większych opłat za nową formę rozliczenia i nadal przeliczać je według ilości dokumentów.

