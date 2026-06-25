Czy możesz rozbić okno w rozgrzanym samochodzie w celu ratowania psa? Co mówi o tym prawo w UK?

Każdego lata dochodzi do skandalicznych przypadków, w których właściciele psów zapominają o tym, że zamknięcie ich w upale w samochodzie jest zagrożeniem dla życia. Co zatem mówi brytyjskie prawo o próbie ratowania czworonoga w takiej sytuacji przez osoby trzecie?

Obecnie na Wyspach trwają rekordowe upały. I niestety – jak każdego lata – dochodzi do przykrych sytuacji, w których właściciele czworonogów zostawiają je w swoich samochodach nie myśląc o tym, że warunki w nagrzanym pojeździe stanowią zagrożenie dla życia.

Pies w rozgrzanym samochodzie – co z interwencją?

Każdego roku docierają do nas raporty o pozostawionych psach w nagrzanych słońcem samochodach. Nawet gdy okno w takim pojeździe jest uchylone, to temperatura w środku samochodu może wzrosnąć aż dwukrotnie. W ten sposób sytuacja robi się już niebezpieczna nawet wtedy, gdy np. na zewnątrz są 22 stopnie Celsjusza. Nie mówiąc już o sytuacji, gdy temperatura wzrasta do ponad 30 stopni.

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Każdego roku dochodzi do dyskusji na temat tego, kiedy możemy wybić szybę w rozgrzanym samochodzie, aby uratować zamkniętego w niej psa. Oto odpowiedź na wątpliwości tych, którzy nie wiedzą, w jakim momencie i czy w ogóle mogą zainterweniować.

Czy można rozbić szybę w aucie osoby trzeciej w celu ratowania psa?

Jeśli pies ma oznaki udaru cieplnego i pozostaje zamknięty w samochodzie, RSPCA zaleca, aby zadzwonić pod alarmowy numer 999. Gdyż tylko policja ma prawo do fizycznej ingerencji.

Zgodnie z Animal Welfare Act z 2006 roku, tylko inspektor władz lokalnych lub posterunkowy ma prawo do naruszenia własności osobistej, aby pomóc zwierzęciu, które najprawdopodobniej cierpi. Objawy udaru cieplnego to: ciężka zadyszka, nadmierne ślinienie się, letarg i ospałość, utrata koordynacji, zasłabnięcie, wymioty.

Zwykłego obywatela, który wybije szybę w samochodzie, aby ratować psa, nie chroni prawo. Dlatego może stać się przedmiotem śledztwa w sprawie uszkodzenia mienia. Jednakże zgodnie z Criminal Damage Act z 1971 roku prawo usprawiedliwia wyrządzenie szkody w przypadku, gdy jesteśmy przekonani, że właściciel mienia przyzwoliłby na to, gdyby znał okoliczności.

Jeśli sytuacja jest awaryjna i zdecydowaliśmy się wybić okno, musimy być przygotowani na obronę swojej decyzji. Zanim jednak ją podejmiemy, możemy zrobić coś przed tym. Jeśli jesteśmy na terenie centrum handlowego lub supermarketu, zanotujmy kolor, model i numer rejestracyjny samochodu. Następnie udajmy się do obsługi klienta w celu wydania ogłoszenia w sprawie, aby zwrócić uwagę właściciela pojazdu.

Ponadto warto sprawdzić drzwi w samochodzie, gdyż właściciel mógł ich nie zamknąć, aby pies nie włączył alarmu. Bez odpowiedniego uzasadnienia, ingerencja może zostać zakwalifikowana jako przestępstwo. Aby ochronić w takiej sytuacji siebie, upewnij się, że poinformowałeś/-aś policję o swoim zamiarze rozbicia szyby. Warto zrobić także zdjęcia psa w samochodzie oraz pobrać imiona i nazwiska od świadków zdarzenia.

Co zrobić z przegrzanym psem?

Gdy już uratujesz psa i wydostaniesz z rozgrzanego pojazdu, zaprowadź albo przenieś go do cienia i daj mu do picia wodę niewielkimi łykami. Woda nie powinna być zbyt zimna, tylko chłodna, aby uniknąć szoku termicznego. Należy też postarać się o natychmiastowy kontakt z weterynarzem.