Transport for London
Szybki internet mobilny uruchomiono na następnych odcinkach londyńskiego metra / fot. Shutterstock.com
UKLondyn
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Koniec martwych stref w londyńskim metrze. Internet i połączenia w większości tuneli

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Wystarczyło zjechać pod ziemię, by urwały się rozmowy i dostęp do internetu. Teraz Transport for London (TfL) poinformował, że około 60 proc. podziemnych stacji objęto zasięgiem 4G i 5G. Z tego powodu pasażerowie mogą się bezapelacyjnie cieszyć. 

Zasięg pojawia się nie tylko na stacjach, ale co więcej także w wielu przypadkach dodatkowo w tunelach pomiędzy nimi. Dzięki temu sygnał utrzymuje się w punktach postoju i w przestrzeniach przejazdowych.

Transport for London i kolejne stacje z dostępem do 4G i 5G

W ostatnich tygodniach szybki internet mobilny uruchomiono na następnych odcinkach londyńskiego metra. Zasięg pojawił się na linii Bakerloo między Queen’s Park i Edgware Road, a poza tym na linii Metropolitan między Euston Square i King’s Cross St Pancras oraz pomiędzy Barbican i Moorgate.

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Rozszerzeniem objęto fragmenty linii Circle i District, w tym odcinki między Cannon Street i Monument, Sloane Square i Victoria oraz Bayswater i Paddington. Równolegle do sieci podłączane są kolejne stacje. Wśród nich znalazły się Vauxhall, Temple, Nine Elms i Gloucester Road. Prace postępują także na największych węzłach komunikacyjnych miasta. King’s Cross St Pancras, Victoria oraz Paddington otrzymują zasięg etapami.

Nad projektem pracuje 600 inżynierów

Londyńskie metro każdego dnia przewozi miliony pasażerów, dlatego większość prac trzeba wykonywać nocą. Nad wdrożeniem infrastruktury pracuje obecnie ponad 600 inżynierów.

Transport for London
Cały system ma zostać podłączony do sieci przed końcem 2026 roku / fot. Shutterstock.com

W przedsięwzięciu uczestniczą wszyscy czterej najwięksi operatorzy komórkowi w Wielkiej Brytanii – Three, EE, Vodafone oraz Virgin Media O2. Za budowę i rozwój infrastruktury odpowiada firma Boldyn Networks, która otrzymała od TfL 20-letnią koncesję.

8 grup osób, którym przysługują darmowe przejazdy komunikacją miejską.

Służby ratunkowe z dostępem online pod ziemią

Nowa infrastruktura będzie podstawą dla Emergency Services Network. W przyszłości umożliwi ona ratownikom, policji i straży pożarnej przesyłanie danych, zdjęć i informacji w czasie rzeczywistym podczas akcji prowadzonych pod ziemią.

Modernizacja wykracza poza metro. TfL i Boldyn rozwijają zasięg na podziemnych odcinkach Docklands Light Railway oraz na wybranych fragmentach London Overground. Zarazem powstaje sieć tzw. małych komórek telekomunikacyjnych instalowanych na miejskiej infrastrukturze. Działa to już m.in. w rejonach King’s Cross, Waterloo, London Bridge, Old Street i The Shard.

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