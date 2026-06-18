Płace w UK rosną szybciej niż przewidywano. Czy pracownicy mogą liczyć na podwyżki?

Najnowsze dane ONS pokazały, że płace w UK wzrosły o 4,4 proc. Wynik ten jest zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy przewidywali spowolnienie wzrostu płac do poziomu 4 proc.

Dane dotyczące sytuacji na brytyjskim rynku pracy są pokrzepiające, mimo ogólnej trudnej sytuacji geopolitycznej. Office for National Statistics (ONS) poinformowało o spadku bezrobocia i wzroście płac w UK.

Płace w UK rosną, a bezrobocie spada

Ekonomiści przewidywali utrzymanie stopy bezrobocia na poziomie 5 proc. i spowolnienia wzrostu płac do 4 proc. Rzeczywistość jednak okazała się bardziej pozytywna. Najnowsze dane ONS pokazują spadek bezrobocia do 4,9 proc. w okresie trzech miesięcy do kwietnia. W porównaniu z 5 proc. w okresie trzech miesięcy do marca.

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Średnie płace wzrosły natomiast do 4,4 proc. Natomiast średni roczny wzrost regularnych zarobków wyniósł 5,1 proc. w sektorze publicznym i 2,9 proc. w sektorze prywatnym.

Istniały obawy, że wzrost płac w sektorze publicznym wpłynie na obniżenie stóp procentowych bez Bank Anglii. Tak się jednak nie stało, a Komisja Polityki Pieniężnej utrzymała je na tym samym poziomie 3,75 proc. po raz czwarty z rzędu.

Ekonomistka z Capital Economics, Ashley Webb powiedziała:

– Ogólny obraz jest taki, że rynek pracy jest nadal bardzo słaby i prawdopodobnie będzie się nadal słabł.

Zatrudnienie wzrosło, ale nie na pełen etat

Najnowsze dane ekonomiczne pokazały także, że pracodawcy rzadziej zatrudniali pracowników na pełen etat niż jeszcze na początku tego roku. Jest to jeden z negatywnych wpływów wojny na Bliskim Wschodzie.

Zatrudnienie w systemie PAYE wzrosło w maju o 2000 osób, ale to tylko częściowo zrekompensowało znaczny spadek o 53 000 osób w kwietniu. W ostatnich miesiącach narastały obawy, że pracodawcy będą zwalniać pracowników, aby sprostać rosnącym kosztom wojny w Iranie.

Niedawne badania wykazały, że pracodawcy wycofują się z zatrudniania stałych pracowników i przeprowadzają zwolnienia na większą skalę, ponieważ wojna w Iranie wywołała niepewność co do perspektyw gospodarczych.

Z danych ONS wynika również, że liczba wolnych miejsc pracy spadła do najniższego poziomu o ponad pięciu lat. Wynika to z faktu, że firmy nadal ograniczają rekrutację. W ciągu trzech miesięcy do maja liczba wakatów spadła o 19 000 do 707 000. Jest to najniższy wynik od kwietnia 2021 roku.

Louise Murphy, starsza ekonomistka w Resolution Foundation, powiedziała:

– Rynek pracy w Wielkiej Brytanii jest słabszy niż w ostatnich latach. Ta słabość przejawia się w rosnącej liczbie nieregularnych form zatrudnienia. Takich jak samozatrudnienie i umowy zero hours, wyższym bezrobociu wśród młodzieży i niższym wzroście płac. Realne płace pracowników sektora prywatnego spadają od października ubiegłego roku. W związku z przewidywanym dalszym wzrostem inflacji w nadchodzących miesiącach, pracownicy ci powinni przygotować się na kontynuację tego kryzysu w okresie letnim.