Wakacje w 48 godzin? Nowa funkcja w easyJet

Ludzie planują wakacje z dokładnością do dnia albo kupują bilet lotniczy w przypływie chwili. Linie lotnicze zauważyły rosnącą popularność spontanicznych wyjazdów i postanowiły ułatwić podejmowanie szybkich decyzji.

EasyJet uruchomił funkcję, dzięki której pasażerowie z Wielkiej Brytanii mogą w kilka chwil sprawdzić rozkład samolotów odlatujących w najbliższych 48 godzinach.

48 godzin do startu? Dla wielu to idealny plan

Opcja Drop Everything pozwala błyskawicznie wyszukać dostępne połączenia last minute. Zamiast przeglądać dziesiątki dat i kombinacji lotów, można jednym kliknięciem sprawdzić, dokąd samolot poleci w ciągu dwóch najbliższych dób. Ceny zaczynają się od 47,99 funta.

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To nie tyle rewolucja, co dostosowanie się do nawyków podróżnych. Rezerwacja restauracji czy zamówienie taksówki zajmują kilka sekund i również organizacja wylotu musi się do tego trendu dopasować.

Brytyjczycy chętnie rezerwują loty na ostatnią chwilę

Zdaniem easyJet moda na spontaniczne podróże nie jest chwilowym kaprysem. 35 proc. dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii deklaruje, że planuje w tym roku wakacje rezerwowane na ostatnią chwilę. Aż 73 proc. uważa, że najlepsze wyjazdy to właśnie te organizowane spontanicznie.

Niemal połowa ankietowanych przyznaje, że byłaby gotowa spakować się i wyjechać w 48 godzin, jeśli trafiłaby się atrakcyjna oferta. Największymi zwolennikami takich wyjazdów są przedstawiciele pokolenia Z.

Problemem często okazuje się nie budżet czy brak czasu, lecz… niezdecydowani znajomi. Co trzeci respondent przyznał, że zrezygnował z wyjazdu, ponieważ osoby, z którymi planował podróż, zbyt długo się zastanawiały.

Co to oznacza dla Polaków?

Nową funkcję przygotowano dla pasażerów odlatujących z Wielkiej Brytanii. Może ona zainteresować również mieszkających tam Polaków. Nasi rodacy często korzystają z połączeń między Wielką Brytanią a popularnymi kierunkami wakacyjnymi w Europie.

Największym zainteresowaniem wśród podróżnych cieszą się Hiszpania, Grecja, Portugalia i Włochy z uwagi na stosunkowo krótki lot, przewidywalną pogoda i możliwość zorganizowania wyjazdu z dnia na dzień.

Gdy wystarczy zaledwie 48 godzin, by zamienić rutynę na śródziemnomorskie słońce, wielu podróżnych nie będzie potrzebowało dłuższego namysłu.