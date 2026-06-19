Wracają upały w ten weekend. Temperatura ma przekroczyć 32 stopnie

Synoptycy zapowiadają w ten weekend w niektórych rejonach Anglii falę upałów. Temperatury mają wzrosnąć nawet do 32 stopni Celsjusza. Wydano już żółte alerty zdrowotne.

Met Office przewiduje, że w południowej części Anglii temperatura osiągnie 30 stopni Celsjusza już w piątek. A w najgorętszych miejscach może dojść nawet do 32 stopni.

Eksperci twierdzą, że w niektórych rejonach kryteria dotyczące fali upałów zostaną spełnione już do soboty, a w większej części kraju dopiero w niedzielę.

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Przypomnijmy, że o fali upałów w Wielkiej Brytanii możemy mówić, gdy w danym miejscu odnotowano co najmniej trzy kolejne dni, w których dzienne maksymalne temperatury osiągną lub przekroczą próg temperatury fali upałów. Próg ten różni się w zależności od hrabstwa. W Londynie i południowo-wschodniej Anglii wynosi 28 lub 27 stopni Celsjusza.

Na Wyspy wracają upały – gdzie będzie najgoręcej?

Synoptycy prognozują, że w piątek maksymalne temperatury we wschodniej Anglii mogą wynieść nawet 32 stopnie Celsjusza. W sobotę natomiast 28 stopni, a w niedzielę 32 stopnie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Natomiast w poniedziałek w tych samych rejonach słupki rtęci mogą wskazać nawet 33 stopnie Celsjusza.

Zastępca głównego synoptyka Met Office, Gregory Wolverson, powiedział:

– Pogoda w tym tygodniu odzwierciedla kontrast, który często obserwujemy latem. Gdy bardziej niestabilne warunki panują na północnym zachodzie Wielkiej Brytanii, a na południu i wschodzie narastają upały.

Będzie duszno i pochmurno

Meteorolog Jonathan Vautrey ostrzegł, że wzrost temperatury i wilgotności wpłynie na zachmurzenie w wielu rejonach Wysp. Mimo wszystko jednak i tak będzie coraz goręcej.

– Ludzie z pewnością zauważą, jak duszno będzie w drugiej połowie tego weekendu. A w niektóre noce warunki do spania będą trudne z temperaturami powyżej dwudziestu pięciu stopni w południowo-wschodniej Anglii.

Ze względu na wilgotność i wynikające z tego zachmurzenie, mieszkańcy Wysp nie będą mogli cieszyć się tak dużą ilością słońca jak w maju. Najprawdopodobniej pojawią się także burze, szczególnie w późniejszej porze dnia.

W Szkocji i Irlandii Północnej w ciągu tygodnia spodziewane jest większe zachmurzenie i opady deszczu. A temperatury w tych regionach prawdopodobnie nie przekroczą 20–21 stopni Celsjusza.

W dużej części Europy również odczuwalne są upały. A to także przyczynia się do napływu cieplejszego powietrza do Wielkiej Brytanii.