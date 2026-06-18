Aldi przyspiesza rozwój na brytyjskim rynku i ogłasza otwarcie 16 nowych supermarketów w różnych regionach kraju. Wśród lokalizacji znalazły się zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Aż cztery sklepy powstaną w Londynie. Nowe sklepy to rónież liczne miejsca pracy. Kogo rekrutuje sieć?

Aldi otwiera kolejne sklepy w UK – lokalizacje

Nowe sklepy powstaną m.in. w Londynie, gdzie Aldi planuje otwarcia w Hoxton, Orpington, Watford oraz Marble Arch. Poza stolicą inwestycje obejmą także Hattersley i Wigan w Greater Manchester, Balsall Common i Sutton Coldfield w West Midlands, Ashford w Kent, Rayleigh w Essex, Malton w North Yorkshire, Sudbury w Suffolk, a także lokalizacje w Walii i na Wyspie Wight. Firma koncentruje się na miejscach, gdzie dynamicznie rośnie liczba mieszkańców. Są to również lokacje, gdzie konkurencja cenowa jest szczególnie istotna dla lokalnych konsumentów.

Duże inwestycje i długoterminowy plan

Ekspansja jest częścią szerokiego programu inwestycyjnego, w ramach którego Aldi przeznacza w tym roku około 370 milionów funtów na rozwój sieci w Wielkiej Brytanii. Równolegle sieć realizuje długoterminowy plan zwiększenia liczby sklepów do około 1500 w całym kraju. To pokazuje skalę ambicji jednego z najszybciej rosnących dyskontów na rynku brytyjskim.

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Aldi otwiera kolejne sklepy w UK. Ile miejsc pracy powstanie

Największe znaczenie dla lokalnych społeczności ma jednak wpływ na rynek pracy. Otwarcie 16 sklepów oznacza powstanie łącznie setek nowych miejsc pracy. Każdy supermarket wymaga zespołu pracowników do obsługi klientów, pracy na sali sprzedaży, logistyki oraz zarządzania operacyjnego. W praktyce przekłada się to na stabilne zatrudnienie w różnych regionach kraju. Szczególnie dla osób szukających pracy w handlu detalicznym.

Kogo zatrudnia Aldi?

Aldi prowadzi rekrutacje głównie wśród pracowników sklepów, osób odpowiedzialnych za wykładanie towaru i obsługę dostaw oraz kierowników zmian i menedżerów sklepów. Sieć podkreśla również możliwość szybkiego awansu wewnętrznego. To sprawia, że nowe otwarcia są nie tylko źródłem zatrudnienia, ale także szansą na rozwój zawodowy w strukturach firmy.