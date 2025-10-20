Czy musisz już wymienić prawo jazdy?

Podczas kontroli okazało się, że dokument prawa jazdy stracił ważność? Do skrzynki trafił niespodziewany list dotyczący uprawnień do kierowania pojazdów? Czy i jak wymienić prawo jazdy aby dokument był wydany sprawnie i obyło się bez problemów z prawem?

Nie tylko kierowcy seniorzy powinni zwracać uwagę na swoje prawo jazdy. DVLA przypomina, że prawo jazdy w formie karty fotograficznej wymaga odnowienia co 10 lat. Zaniedbanie tej procedury może prowadzić do problemów podczas kontroli drogowej i nałożenia mandatu.

Kto powinien wymienić prawo jazdy?

Prawo jazdy musi wymienić każdy kierowca, który odnawiał dokument ostatni raz 10 lub więcej lat temu. Dotyczy to również osób posiadających tymczasowe prawo jazdy oraz tych, których dokument został wydany przed 1998 rokiem w formie papierowej. Wymiana dokumentu jest także konieczna, jeśli zmieniło się imię, nazwisko lub tytuł, aby nowy dokument odzwierciedlał aktualne dane osobowe.

Jak przebiega procedura odnowienia prawa jazdy?

Odnowienie prawa jazdy jest dziś możliwe online za pośrednictwem platformy GOV.UK. To znacznie ułatwia cały proces. Po wejściu na stronę wystarczy wypełnić formularz, wybrać rodzaj dokumentu do odnowienia i uiścić opłatę w wysokości 14 funtów, chyba że kierowca jest powyżej 70 roku życia lub posiada dokument wydany na krótki okres ze względów medycznych. Wówczas opłata nie obowiązuje. Po złożeniu wniosku nowe prawo jazdy powinno dotrzeć do właściciela w ciągu tygodnia, a stary dokument należy odesłać na adres podany przez DVLA. W sytuacjach, gdy nie można odnowić prawa jazdy online, na przykład w przypadku zmiany nazwiska, wniosek można złożyć w urzędzie pocztowym lub wysłać pocztą tradycyjną.

Co zrobić, jeśli zmieniłeś adres?

DVLA przypomina, że każda zmiana adresu powinna zostać niezwłocznie zaktualizowana w rejestrze. Jest to procedura bezpłatna i można ją przeprowadzić zarówno online, jak i pocztą. Brak aktualizacji może spowodować opóźnienia w dostarczeniu nowego dokumentu oraz problemy prawne w przypadku kontroli drogowej.

Dlaczego warto odnowić prawo jazdy wcześniej?

Nie warto czekać na ostatnią chwilę. DVLA wysyła przypomnienia przed wygaśnięciem dokumentu, ale list może czasem nie dotrzeć na czas. Jazda z nieważnym prawem jazdy jest nielegalna i może skończyć się mandatem lub punktami karnymi. Odnowienie dokumentu online zajmuje tylko kilka minut, a nowe prawo jazdy przychodzi w ciągu tygodnia bezpośrednio do skrzynki pocztowej.

Czy musisz już wymienić prawo jazdy

Każdy kierowca posiadający kartę fotograficzną powinien pamiętać, że prawo jazdy wymaga odnowienia co 10 lat. Proces odnowienia jest szybki i prosty, a aktualizacja danych osobowych i adresu jest obowiązkowa, aby uniknąć problemów podczas kontroli drogowej. Warto działać wcześniej, aby nie narażać się na nieprzyjemności i korzystać z pełni swoich uprawnień do prowadzenia pojazdów.